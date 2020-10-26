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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2042204320442045 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.3 5 31 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 35% 11 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 10% 3 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 45% 14 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 10% 3 Всього голосів : 31 Додано: Чет 29 жов, 2020 10:18 _Mykola_ написав: Uppi написав: Где агитация населения употреблять витамины С Д3 цинк ? Хватило только на драконовские штрафы . Где агитация населения употреблять витамины С Д3 цинк ? Хватило только на драконовские штрафы . Витамины безконтрольно употреблять, это неправильно, и часто приводит к обратному эффекту. Витамины безконтрольно употреблять, это неправильно, и часто приводит к обратному эффекту.

Что значит "бесконтрольно"? Надо сдавать анализ и контролировать уровень.

Есть норма - 30-50 или 30-100, в разных источниках по-разному. Что значит "бесконтрольно"? Надо сдавать анализ и контролировать уровень.Есть норма - 30-50 или 30-100, в разных источниках по-разному. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17689 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2003 раз. Подякували: 2849 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 жов, 2020 10:34 budivelnik написав: zРадио написав: Антипрививочники - это отдельный пласт носителей иррационального мышления. Наряду с плоскоземельщиками, гомеопатами, праноедами и т.д. Антипрививочники - это отдельный пласт носителей иррационального мышления. Наряду с плоскоземельщиками, гомеопатами, праноедами и т.д. Питання на засипку

1 Зараз в Україну прийде 650 000 доз вакцини від грипу

2 В Україні - 40 000 000 населення

3 Чому ніхто не переживає ,що навіть теоретично щеплення від грипу може зробити всього 1 з 60-ти (1,6% від загальної кількості населення)

Тобто 98,4 будуть не вакциновані і тільки 1,6% вакциновані. Питання на засипку1 Зараз в Україну прийде 650 000 доз вакцини від грипу2 В Україні - 40 000 000 населення3 Чому ніхто не переживає ,що навіть теоретично щеплення від грипу може зробити всього 1 з 60-ти (1,6% від загальної кількості населення)Тобто 98,4 будуть не вакциновані і тільки 1,6% вакциновані.

потому что даже те кто катастрофично бояться КОВИД не хотят делать прививку от гриппа , как я уже просил дать фото чека\использованной вакцины, но нет таких смельчаков . Ковид страшно - грипп НЕТ. Вот такие они наши разгонятели паники потому что даже те кто катастрофично бояться КОВИД не хотят делать прививку от гриппа , как я уже просил дать фото чека\использованной вакцины, но нет таких смельчаков . Ковид страшно - грипп НЕТ. Вот такие они наши разгонятели паники як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти ! yama Повідомлень: 2870 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5580 раз. Подякували: 593 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 жов, 2020 10:47 Re: Эпидемия коронавируса в мире yama написав: Ковид страшно - грипп НЕТ. Вот такие они наши разгонятели паники Ковид страшно - грипп НЕТ. Вот такие они наши разгонятели паники

Ну во-первых, не то чтоб " страшно ", если говорить о личном чувстве. Сейчас ношу ковид. Пиво все безвкусное, это печально. Ну и мыться, нюхнул себя - марш в душ. А сейчас надо просто помнить, что каждый день надо под душ.



Но рассказы об отказе о антигриппозной прививке - мимо. Грипп не вызывал такой избыточной смертности, как Ковид. Нигде и никогда. Потому вопрос вакцины от ковид по прежнему актуален. Ну во-первых, не то чтоб " страшно ", если говорить о личном чувстве. Сейчас ношу ковид. Пиво все безвкусное, это печально. Ну и мыться, нюхнул себя - марш в душ. А сейчас надо просто помнить, что каждый день надо под душ.Но рассказы об отказе о антигриппозной прививке - мимо. Грипп не вызывал такой избыточной смертности, как Ковид. Нигде и никогда. Потому вопрос вакцины от ковид по прежнему актуален. Hotab

Повідомлень: 3138 З нами з: 15.02.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1140 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 жов, 2020 11:13 yama написав: потому что даже те кто катастрофично бояться КОВИД не хотят делать прививку от гриппа , как я уже просил дать фото чека\использованной вакцины, но нет таких смельчаков . Ковид страшно - грипп НЕТ. Вот такие они наши разгонятели паники потому что даже те кто катастрофично бояться КОВИД не хотят делать прививку от гриппа , как я уже просил дать фото чека\использованной вакцины, но нет таких смельчаков . Ковид страшно - грипп НЕТ. Вот такие они наши разгонятели паники

Только найти, например в Киеве довольно сложно.

Ваксигриппа ни в одной сети аптек нет в продаже. Только найти, например в Киеве довольно сложно.Ваксигриппа ни в одной сети аптек нет в продаже. _Mykola_ Повідомлень: 4006 З нами з: 09.02.09 Подякував: 585 раз. Подякували: 562 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 жов, 2020 11:26 Hotab написав: yama написав: Ковид страшно - грипп НЕТ. Вот такие они наши разгонятели паники Ковид страшно - грипп НЕТ. Вот такие они наши разгонятели паники Ну во-первых, не то чтоб " страшно ", если говорить о личном чувстве. Сейчас ношу ковид. Пиво все безвкусное, это печально. Ну и мыться, нюхнул себя - марш в душ. А сейчас надо просто помнить, что каждый день надо под душ.

Но рассказы об отказе о антигриппозной прививке - мимо. Грипп не вызывал такой избыточной смертности, как Ковид. Нигде и никогда. Потому вопрос вакцины от ковид по прежнему актуален. Ну во-первых, не то чтоб " страшно ", если говорить о личном чувстве. Сейчас ношу ковид. Пиво все безвкусное, это печально. Ну и мыться, нюхнул себя - марш в душ. А сейчас надо просто помнить, что каждый день надо под душ.Но рассказы об отказе о антигриппозной прививке - мимо. Грипп не вызывал такой избыточной смертности, как Ковид. Нигде и никогда. Потому вопрос вакцины от ковид по прежнему актуален. 1 Заразність грипу-така сама як і в ковіда

2 Імунітет від грипу отриманий природним шляхом,а не з допомогою того що 1,5% робили прививки

3 Смертність від ковіду залежить від супутніх захворювань , а не від самого ковіду, а раз так, то кожна наступна хвиля ковіду буде мати менший відсоток смертності.

А з урахуванням того ,що основна смертність від ускладнень після ковіду це запалення легень...то може варто більше уваги приділити профілактиці від запалення легень? а не ганятись за мутуючим короновірусом?

4 Короновіруси у нас були є і будуть і ніякі 1,5% тих хто вакцинуються не допоможуть ні створити колективний імунітет ні зменшити смертність

5 Я не лікар ,а тому не знаю медичних показань для того щоб змусити всіх робити прививки...але поки кількість доз буде меншою від 50% до кількості населення - до того часу це все фуфломіцин. 1 Заразність грипу-така сама як і в ковіда2 Імунітет від грипу отриманий природним шляхом,а не з допомогою того що 1,5% робили прививки3 Смертність від ковіду залежить від супутніх захворювань , а не від самого ковіду, а раз так, то кожна наступна хвиля ковіду буде мати менший відсоток смертності.А з урахуванням того ,що основна смертність від ускладнень після ковіду це запалення легень...то може варто більше уваги приділити профілактиці від запалення легень? а не ганятись за мутуючим короновірусом?4 Короновіруси у нас були є і будуть і ніякі 1,5% тих хто вакцинуються не допоможуть ні створити колективний імунітет ні зменшити смертність5 Я не лікар ,а тому не знаю медичних показань для того щоб змусити всіх робити прививки...але поки кількість доз буде меншою від 50% до кількості населення - до того часу це все фуфломіцин. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23450 З нами з: 15.01.09 Подякував: 189 раз. Подякували: 2414 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 жов, 2020 11:39 freeze написав: Zebra написав: Придется по идее регулярно вакцинироваться, раз в полгода может... Придется по идее регулярно вакцинироваться, раз в полгода может...



Очень похоже, что так и будет.

Но откровенно говоря это не самая большая проблема в жизни.

При отсутствии денег можно вакцинироваться настойкой боярышника, или в пятый раз переболеть коронавирусом в надежде, что русская рулетка выстрелит мимо.



Но в целом оптимизмом полны только идиоты. А так если подумать, то проблем полно. И без коронавируса. Ящик Пандоры открыт, сейчас любой грамотный генетик-биотехнолог по фамилии Герострат может какую-то хрень сварганить. Очень похоже, что так и будет.Но откровенно говоря это не самая большая проблема в жизни.При отсутствии денег можно вакцинироваться настойкой боярышника, или в пятый раз переболеть коронавирусом в надежде, что русская рулетка выстрелит мимо.Но в целом оптимизмом полны только идиоты. А так если подумать, то проблем полно. И без коронавируса. Ящик Пандоры открыт, сейчас любой грамотный генетик-биотехнолог по фамилии Герострат может

А это закономерный конец человека, который возомнил себя богом. Очередная Атлантида. А это закономерный конец человека, который возомнил себя богом. Очередная Атлантида. vetka Повідомлень: 6608 З нами з: 04.03.14 Подякував: 412 раз. Подякували: 1115 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 жов, 2020 12:03 Starikan написав: _Mykola_ написав: Uppi написав: Где агитация населения употреблять витамины С Д3 цинк ? Хватило только на драконовские штрафы . Где агитация населения употреблять витамины С Д3 цинк ? Хватило только на драконовские штрафы . Витамины безконтрольно употреблять, это неправильно, и часто приводит к обратному эффекту. Витамины безконтрольно употреблять, это неправильно, и часто приводит к обратному эффекту.

Что значит "бесконтрольно"? Надо сдавать анализ и контролировать уровень.

Есть норма - 30-50 или 30-100, в разных источниках по-разному. Что значит "бесконтрольно"? Надо сдавать анализ и контролировать уровень.Есть норма - 30-50 или 30-100, в разных источниках по-разному.

сам анализ стоит больше 300 грн. Лучше есть продукты, где содержится витамин Д. Гипервитаминоз так же плох, как и авитаминоз. сам анализ стоит больше 300 грн. Лучше есть продукты, где содержится витамин Д. Гипервитаминоз так же плох, как и авитаминоз. vetka Повідомлень: 6608 З нами з: 04.03.14 Подякував: 412 раз. Подякували: 1115 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2042204320442045 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Zebra Пон 26 жов, 2020 14:52