yama написав:Ковид страшно - грипп НЕТ. Вот такие они наши разгонятели паники
Ну во-первых, не то чтоб " страшно ", если говорить о личном чувстве. Сейчас ношу ковид. Пиво все безвкусное, это печально. Ну и мыться, нюхнул себя - марш в душ. А сейчас надо просто помнить, что каждый день надо под душ.
Но рассказы об отказе о антигриппозной прививке - мимо. Грипп не вызывал такой избыточной смертности, как Ковид. Нигде и никогда. Потому вопрос вакцины от ковид по прежнему актуален.
yama написав:потому что даже те кто катастрофично бояться КОВИД не хотят делать прививку от гриппа , как я уже просил дать фото чека\использованной вакцины, но нет таких смельчаков . Ковид страшно - грипп НЕТ. Вот такие они наши разгонятели паники
Только найти, например в Киеве довольно сложно. Ваксигриппа ни в одной сети аптек нет в продаже.
yama написав:Ковид страшно - грипп НЕТ. Вот такие они наши разгонятели паники
Ну во-первых, не то чтоб " страшно ", если говорить о личном чувстве. Сейчас ношу ковид. Пиво все безвкусное, это печально. Ну и мыться, нюхнул себя - марш в душ. А сейчас надо просто помнить, что каждый день надо под душ. Но рассказы об отказе о антигриппозной прививке - мимо. Грипп не вызывал такой избыточной смертности, как Ковид. Нигде и никогда. Потому вопрос вакцины от ковид по прежнему актуален.
1 Заразність грипу-така сама як і в ковіда 2 Імунітет від грипу отриманий природним шляхом,а не з допомогою того що 1,5% робили прививки 3 Смертність від ковіду залежить від супутніх захворювань , а не від самого ковіду, а раз так, то кожна наступна хвиля ковіду буде мати менший відсоток смертності. А з урахуванням того ,що основна смертність від ускладнень після ковіду це запалення легень...то може варто більше уваги приділити профілактиці від запалення легень? а не ганятись за мутуючим короновірусом? 4 Короновіруси у нас були є і будуть і ніякі 1,5% тих хто вакцинуються не допоможуть ні створити колективний імунітет ні зменшити смертність 5 Я не лікар ,а тому не знаю медичних показань для того щоб змусити всіх робити прививки...але поки кількість доз буде меншою від 50% до кількості населення - до того часу це все фуфломіцин.
Zebra написав:Придется по идее регулярно вакцинироваться, раз в полгода может...
Очень похоже, что так и будет. Но откровенно говоря это не самая большая проблема в жизни. При отсутствии денег можно вакцинироваться настойкой боярышника, или в пятый раз переболеть коронавирусом в надежде, что русская рулетка выстрелит мимо.
Но в целом оптимизмом полны только идиоты. А так если подумать, то проблем полно. И без коронавируса. Ящик Пандоры открыт, сейчас любой грамотный генетик-биотехнолог по фамилии Герострат может какую-то хрень сварганить.
А это закономерный конец человека, который возомнил себя богом. Очередная Атлантида.
budivelnik написав:..... 1. Заразність грипу-така сама як і в ковіда 2 Імунітет від грипу отриманий природним шляхом,а не з допомогою того що 1,5% робили прививки 3 Смертність від ковіду залежить від супутніх захворювань , а не від самого ковіду, а раз так, то кожна наступна хвиля ковіду буде мати менший відсоток смертності. ..... 5 Я не лікар ...
П.5 хорошо оттеняет категоричность суждений по ПП.1-3.
А з урахуванням того ,що основна смертність від ускладнень після ковіду це запалення легень...то може варто більше уваги приділити профілактиці від запалення легень? а не ганятись за мутуючим короновірусом?
Не подскажете, как должна выглядеть профилактика воспаления лёгких?
Starikan написав: Что значит "бесконтрольно"? Надо сдавать анализ и контролировать уровень. Есть норма - 30-50 или 30-100, в разных источниках по-разному.
сам анализ стоит больше 300 грн. Лучше есть продукты, где содержится витамин Д. Гипервитаминоз так же плох, как и авитаминоз.
Я, кажется, четко сказал: надо контролировать уровень, тогда не будет гипервитаминоза. Стоимость анализа не обсуждалась. А продукты с повышенным содержанием вит.Д не всем подходят (и не очень понятно, насколько усваивается витамин из продуктов).
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Starikan написав: ....причем в каких-то Vegetable capsules (или с кальцием, что мне совершенно не нужно). На масляной основе нет.
Кальций в нашем возрасте тоже не лишний.
Кальций может приводить к кальцинированию клапанов сердца и вообще сосудов. Опять-таки надо контролировать содержание кальция в крови.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+