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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2043204420452046

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.3 5 31
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
35%
11
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
10%
3
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
14
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
10%
3
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:39

  Uppi написав:Вообще удивительная страна Украина. Карантин нужен что бы разорвать цепочку передачи и выиграть время на подготовится . Где отремонтированные больницы , где доп палаты , где защитная экипировка для мед персонала , где достойная оплата мед персонала ???? Одно блаблабла и все . Где агитация населения употреблять витамины С Д3 цинк ? Хватило только на драконовские штрафы .


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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:44

Starikan
Начал принимать ежедневно по 1000 (сын из Штатов прислал), весной было 20, месяц назад уже было 30, перешел на 600.
К сожалению, у нас продаются дозировки в основном либо совсем малые, либо 2000+, причем в каких-то Vegetable capsules (или с кальцием, что мне совершенно не нужно). На масляной основе нет.


Декристол Д3 капли 1000 МЕ - https://apteka911.com.ua/shop/dekristol ... -ml-p65003

Моя семья это употребляет.
Не реклама конкретной аптеки, первое попавшееся.
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:56

  _Mykola_ написав:
  yama написав:потому что даже те кто катастрофично бояться КОВИД не хотят делать прививку от гриппа , как я уже просил дать фото чека\использованной вакцины, но нет таких смельчаков . Ковид страшно - грипп НЕТ. Вот такие они наши разгонятели паники

Только найти, например в Киеве довольно сложно.
Ваксигриппа ни в одной сети аптек нет в продаже.

пробуйте в частных клиниках, правда там цены от 550 до 950 . НЕ вижу ничего плохого в джиси флю себе и родным уколол ,
Хотя по Киеву не гуглиться ни то ни то ..., а по Львову уже есть оба варианта как в некоторых аптеках так и в некоторых клиниках рекламу делать не буду , если кому надо в приват напишу
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 14:00

  ЛАД написав:
  Starikan написав:....причем в каких-то Vegetable capsules (или с кальцием, что мне совершенно не нужно). На масляной основе нет.

Кальций в нашем возрасте тоже не лишний.
кальцыий без фосфора не усваивается , фосфора должно быть в 4-раза больше чем кальция , утром творог в обед рыба или наоборот вечером рыба в обед творог
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
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