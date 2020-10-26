Uppi написав:Вообще удивительная страна Украина. Карантин нужен что бы разорвать цепочку передачи и выиграть время на подготовится . Где отремонтированные больницы , где доп палаты , где защитная экипировка для мед персонала , где достойная оплата мед персонала ???? Одно блаблабла и все . Где агитация населения употреблять витамины С Д3 цинк ? Хватило только на драконовские штрафы .
Starikan Начал принимать ежедневно по 1000 (сын из Штатов прислал), весной было 20, месяц назад уже было 30, перешел на 600. К сожалению, у нас продаются дозировки в основном либо совсем малые, либо 2000+, причем в каких-то Vegetable capsules (или с кальцием, что мне совершенно не нужно). На масляной основе нет.
yama написав:потому что даже те кто катастрофично бояться КОВИД не хотят делать прививку от гриппа , как я уже просил дать фото чека\использованной вакцины, но нет таких смельчаков . Ковид страшно - грипп НЕТ. Вот такие они наши разгонятели паники
Только найти, например в Киеве довольно сложно. Ваксигриппа ни в одной сети аптек нет в продаже.
пробуйте в частных клиниках, правда там цены от 550 до 950 . НЕ вижу ничего плохого в джиси флю себе и родным уколол , Хотя по Киеву не гуглиться ни то ни то ..., а по Львову уже есть оба варианта как в некоторых аптеках так и в некоторых клиниках рекламу делать не буду , если кому надо в приват напишу
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !