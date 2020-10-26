Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2043204420452046 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.3 5 31 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 35% 11 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 10% 3 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 45% 14 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 10% 3 Всього голосів : 31 Додано: Чет 29 жов, 2020 13:39 Uppi написав: Вообще удивительная страна Украина. Карантин нужен что бы разорвать цепочку передачи и выиграть время на подготовится . Где отремонтированные больницы , где доп палаты , где защитная экипировка для мед персонала , где достойная оплата мед персонала ???? Одно блаблабла и все . Где агитация населения употреблять витамины С Д3 цинк ? Хватило только на драконовские штрафы . Вообще удивительная страна Украина. Карантин нужен что бы разорвать цепочку передачи и выиграть время на подготовится . Где отремонтированные больницы , где доп палаты , где защитная экипировка для мед персонала , где достойная оплата мед персонала ???? Одно блаблабла и все . Где агитация населения употреблять витамины С Д3 цинк ? Хватило только на драконовские штрафы .



Деньги из COVID-фонда отправят на съемку сериалов

https://korrespondent.net/business/fina ... u-seryalov zРадио

Повідомлень: 8012 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1464 раз. Подякували: 3296 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 жов, 2020 13:44 Starikan

Начал принимать ежедневно по 1000 (сын из Штатов прислал), весной было 20, месяц назад уже было 30, перешел на 600.

К сожалению, у нас продаются дозировки в основном либо совсем малые, либо 2000+, причем в каких-то Vegetable capsules (или с кальцием, что мне совершенно не нужно). На масляной основе нет .



Декристол Д3 капли 1000 МЕ - https://apteka911.com.ua/shop/dekristol ... -ml-p65003



Моя семья это употребляет.

Не реклама конкретной аптеки, первое попавшееся. Декристол Д3 капли 1000 МЕ -Моя семья это употребляет.Не реклама конкретной аптеки, первое попавшееся. alibob Повідомлень: 104 З нами з: 31.01.18 Подякував: 7 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 жов, 2020 13:56 _Mykola_ написав: yama написав: потому что даже те кто катастрофично бояться КОВИД не хотят делать прививку от гриппа , как я уже просил дать фото чека\использованной вакцины, но нет таких смельчаков . Ковид страшно - грипп НЕТ. Вот такие они наши разгонятели паники потому что даже те кто катастрофично бояться КОВИД не хотят делать прививку от гриппа , как я уже просил дать фото чека\использованной вакцины, но нет таких смельчаков . Ковид страшно - грипп НЕТ. Вот такие они наши разгонятели паники

Только найти, например в Киеве довольно сложно.

Ваксигриппа ни в одной сети аптек нет в продаже. Только найти, например в Киеве довольно сложно.Ваксигриппа ни в одной сети аптек нет в продаже.

пробуйте в частных клиниках, правда там цены от 550 до 950 . НЕ вижу ничего плохого в джиси флю себе и родным уколол ,

Хотя по Киеву не гуглиться ни то ни то ..., а по Львову уже есть оба варианта как в некоторых аптеках так и в некоторых клиниках рекламу делать не буду , если кому надо в приват напишу пробуйте в частных клиниках, правда там цены от 550 до 950 . НЕ вижу ничего плохого в джиси флю себе и родным уколол ,, а по Львову уже есть оба варианта как в некоторых аптеках так и в некоторых клиниках рекламу делать не буду , если кому надо в приват напишу як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти ! yama Повідомлень: 2872 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5581 раз. Подякували: 593 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 жов, 2020 14:00 ЛАД написав: Starikan написав: ....причем в каких-то Vegetable capsules (или с кальцием, что мне совершенно не нужно). На масляной основе нет. ....причем в каких-то Vegetable capsules (или с кальцием, что мне совершенно не нужно). На масляной основе нет.

Кальций в нашем возрасте тоже не лишний. Кальций в нашем возрасте тоже не лишний. кальцыий без фосфора не усваивается , фосфора должно быть в 4-раза больше чем кальция , утром творог в обед рыба или наоборот вечером рыба в обед творог кальцыий без фосфора не усваивается , фосфора должно быть в 4-раза больше чем кальция , утром творог в обед рыба или наоборот вечером рыба в обед творог як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти ! yama Повідомлень: 2872 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5581 раз. Подякували: 593 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2043204420452046 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7258 1666745

Zebra Пон 26 жов, 2020 14:52