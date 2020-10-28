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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2044204520462047>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.3 5 32
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
11
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
3
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
47%
15
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
9%
3
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:39

  Uppi написав:Вообще удивительная страна Украина. Карантин нужен что бы разорвать цепочку передачи и выиграть время на подготовится . Где отремонтированные больницы , где доп палаты , где защитная экипировка для мед персонала , где достойная оплата мед персонала ???? Одно блаблабла и все . Где агитация населения употреблять витамины С Д3 цинк ? Хватило только на драконовские штрафы .


Деньги из COVID-фонда отправят на съемку сериалов
https://korrespondent.net/business/fina ... u-seryalov
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:44

Starikan
Начал принимать ежедневно по 1000 (сын из Штатов прислал), весной было 20, месяц назад уже было 30, перешел на 600.
К сожалению, у нас продаются дозировки в основном либо совсем малые, либо 2000+, причем в каких-то Vegetable capsules (или с кальцием, что мне совершенно не нужно). На масляной основе нет.


Декристол Д3 капли 1000 МЕ - https://apteka911.com.ua/shop/dekristol ... -ml-p65003

Моя семья это употребляет.
Не реклама конкретной аптеки, первое попавшееся.
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:56

  _Mykola_ написав:
  yama написав:потому что даже те кто катастрофично бояться КОВИД не хотят делать прививку от гриппа , как я уже просил дать фото чека\использованной вакцины, но нет таких смельчаков . Ковид страшно - грипп НЕТ. Вот такие они наши разгонятели паники

Только найти, например в Киеве довольно сложно.
Ваксигриппа ни в одной сети аптек нет в продаже.

пробуйте в частных клиниках, правда там цены от 550 до 950 . НЕ вижу ничего плохого в джиси флю себе и родным уколол ,
Хотя по Киеву не гуглиться ни то ни то ..., а по Львову уже есть оба варианта как в некоторых аптеках так и в некоторых клиниках рекламу делать не буду , если кому надо в приват напишу
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ".
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 14:00

  ЛАД написав:
  Starikan написав:....причем в каких-то Vegetable capsules (или с кальцием, что мне совершенно не нужно). На масляной основе нет.

Кальций в нашем возрасте тоже не лишний.
кальцыий без фосфора не усваивается , фосфора должно быть в 4-раза больше чем кальция , утром творог в обед рыба или наоборот вечером рыба в обед творог
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ".
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 14:14

  zРадио написав:
  Uppi написав:Вообще удивительная страна Украина. Карантин нужен что бы разорвать цепочку передачи и выиграть время на подготовится . Где отремонтированные больницы , где доп палаты , где защитная экипировка для мед персонала , где достойная оплата мед персонала ???? Одно блаблабла и все . Где агитация населения употреблять витамины С Д3 цинк ? Хватило только на драконовские штрафы .


Деньги из COVID-фонда отправят на съемку сериалов
https://korrespondent.net/business/fina ... u-seryalov

Ой, сподіваюсь на Сватів? :) Чи може серіал - Криворизькі другани?
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 14:23

8)
  Starikan написав:
  vetka написав:
  Starikan написав: Что значит "бесконтрольно"? Надо сдавать анализ и контролировать уровень.
Есть норма - 30-50 или 30-100, в разных источниках по-разному.
сам анализ стоит больше 300 грн. Лучше есть продукты, где содержится витамин Д. Гипервитаминоз так же плох, как и авитаминоз.

Я, кажется, четко сказал: надо контролировать уровень, тогда не будет гипервитаминоза.
Стоимость анализа не обсуждалась.
А продукты с повышенным содержанием вит.Д не всем подходят (и не очень понятно, насколько усваивается витамин из продуктов).

Ну как бы не все могут регулярно сдавать анализы на всякие витамины (дурных денег стоит), и покупать витамины в таблетках тоже дорого. Я не говорила про продукты с повышенным содержанием витамина Д, а в принципе про полезную и правильную еду. Если питаться сбалансированно, то ничего контролировать и принимать дополнительно не надо. Мы не живем в регионе, где есть естественный дефицит каких-то витаминов или микроелементов. Последнее время через чур "умные" все стали, диагнозы и лечение себе сами по интернету назначают, да так, что потом и врачи помочь уже не могут.
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 14:29

  alibob написав:
Starikan
Начал принимать ежедневно по 1000 (сын из Штатов прислал), весной было 20, месяц назад уже было 30, перешел на 600.
К сожалению, у нас продаются дозировки в основном либо совсем малые, либо 2000+, причем в каких-то Vegetable capsules (или с кальцием, что мне совершенно не нужно). На масляной основе нет.


Декристол Д3 капли 1000 МЕ - https://apteka911.com.ua/shop/dekristol ... -ml-p65003

Моя семья это употребляет.
Не реклама конкретной аптеки, первое попавшееся.

У вашей всей семьи есть медицинские показатели для приема декристола?
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 14:52

  alibob написав:
Starikan
Начал принимать ежедневно по 1000 (сын из Штатов прислал), весной было 20, месяц назад уже было 30, перешел на 600.
К сожалению, у нас продаются дозировки в основном либо совсем малые, либо 2000+, причем в каких-то Vegetable capsules (или с кальцием, что мне совершенно не нужно). На масляной основе нет.
Декристол Д3 капли 1000 МЕ - https://apteka911.com.ua/shop/dekristol ... -ml-p65003
Моя семья это употребляет.
Не реклама конкретной аптеки, первое попавшееся.

Спасибо. Я просто не рассматривал капли, привык к американским капсулам, пока не закончились.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 15:04

  vetka написав:8)
  Starikan написав: Ну как бы не все могут регулярно сдавать анализы на всякие витамины (дурных денег стоит), и покупать витамины в таблетках тоже дорого. Я не говорила про продукты с повышенным содержанием витамина Д, а в принципе про полезную и правильную еду. Если питаться сбалансированно, то ничего контролировать и принимать дополнительно не надо.

Полезно, правильно, сбалансированно - растяжимые и весьма индивидуальные понятия, зависящие от состояния ЖКТ, печени и т.п., которые у меня, прямо скажем, далеки от совершенства. Плюс возраст, когда усвояемость витаминов ослабляется.
И позвольте мне всё-таки тратить деньги по своему усмотрению 8) без оглядки на "не все могут". Я просто описал то, что делаю, не давая никому советов.

ЗЫ. Декристол и прочие Солгары - это БАДы, для них медицинские назначения не нужны.
Востаннє редагувалось Starikan в Чет 29 жов, 2020 15:13, всього редагувалось 1 раз.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 15:09

У премьер-министра Шмыгаля диагностирован коронавирус.

Об этом сообщили организаторы форума Building & Construction Forum в Киеве, в отеле Hilton, на котором должен был выступать премьер.

Его отсутствие организаторы объяснили тем, что Шмыгаль заразился коронавирусом.

Позже у премьера опровергли информацию о его болезни. И заявили, что он здоров и находится на работе.


Ольга Куришко, пресс-секретарь премьер-министра, в комментарии «Стране» опровергла информацию о коронавирусе у премьера. По ее словам, Денис Шмыгаль здоров и работает. А от участия в форуме, по ее словам, премьер отказался ещё 20 октября.
За Виталия Наливкина!
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