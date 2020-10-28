Додано: Чет 29 жов, 2020 14:23

Starikan написав: vetka написав: Starikan написав: Что значит "бесконтрольно"? Надо сдавать анализ и контролировать уровень.

Есть норма - 30-50 или 30-100, в разных источниках по-разному. Что значит "бесконтрольно"? Надо сдавать анализ и контролировать уровень.Есть норма - 30-50 или 30-100, в разных источниках по-разному. сам анализ стоит больше 300 грн. Лучше есть продукты, где содержится витамин Д. Гипервитаминоз так же плох, как и авитаминоз. сам анализ стоит больше 300 грн. Лучше есть продукты, где содержится витамин Д. Гипервитаминоз так же плох, как и авитаминоз.

Я, кажется, четко сказал: надо контролировать уровень, тогда не будет гипервитаминоза.

Стоимость анализа не обсуждалась.

А продукты с повышенным содержанием вит.Д не всем подходят (и не очень понятно, насколько усваивается витамин из продуктов). Я, кажется, четко сказал: надо контролировать уровень, тогда не будет гипервитаминоза.Стоимость анализа не обсуждалась.А продукты с повышенным содержанием вит.Д не всем подходят (и не очень понятно, насколько усваивается витамин из продуктов).

Ну как бы не все могут регулярно сдавать анализы на всякие витамины (дурных денег стоит), и покупать витамины в таблетках тоже дорого. Я не говорила про продукты с повышенным содержанием витамина Д, а в принципе про полезную и правильную еду. Если питаться сбалансированно, то ничего контролировать и принимать дополнительно не надо. Мы не живем в регионе, где есть естественный дефицит каких-то витаминов или микроелементов. Последнее время через чур "умные" все стали, диагнозы и лечение себе сами по интернету назначают, да так, что потом и врачи помочь уже не могут.