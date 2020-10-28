Uppi написав:Вообще удивительная страна Украина. Карантин нужен что бы разорвать цепочку передачи и выиграть время на подготовится . Где отремонтированные больницы , где доп палаты , где защитная экипировка для мед персонала , где достойная оплата мед персонала ???? Одно блаблабла и все . Где агитация населения употреблять витамины С Д3 цинк ? Хватило только на драконовские штрафы .
Starikan Начал принимать ежедневно по 1000 (сын из Штатов прислал), весной было 20, месяц назад уже было 30, перешел на 600. К сожалению, у нас продаются дозировки в основном либо совсем малые, либо 2000+, причем в каких-то Vegetable capsules (или с кальцием, что мне совершенно не нужно). На масляной основе нет.
yama написав:потому что даже те кто катастрофично бояться КОВИД не хотят делать прививку от гриппа , как я уже просил дать фото чека\использованной вакцины, но нет таких смельчаков . Ковид страшно - грипп НЕТ. Вот такие они наши разгонятели паники
Только найти, например в Киеве довольно сложно. Ваксигриппа ни в одной сети аптек нет в продаже.
пробуйте в частных клиниках, правда там цены от 550 до 950 . НЕ вижу ничего плохого в джиси флю себе и родным уколол , Хотя по Киеву не гуглиться ни то ни то ..., а по Львову уже есть оба варианта как в некоторых аптеках так и в некоторых клиниках рекламу делать не буду , если кому надо в приват напишу
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ".
Uppi написав:Вообще удивительная страна Украина. Карантин нужен что бы разорвать цепочку передачи и выиграть время на подготовится . Где отремонтированные больницы , где доп палаты , где защитная экипировка для мед персонала , где достойная оплата мед персонала ???? Одно блаблабла и все . Где агитация населения употреблять витамины С Д3 цинк ? Хватило только на драконовские штрафы .
Starikan написав: Что значит "бесконтрольно"? Надо сдавать анализ и контролировать уровень. Есть норма - 30-50 или 30-100, в разных источниках по-разному.
сам анализ стоит больше 300 грн. Лучше есть продукты, где содержится витамин Д. Гипервитаминоз так же плох, как и авитаминоз.
Я, кажется, четко сказал: надо контролировать уровень, тогда не будет гипервитаминоза. Стоимость анализа не обсуждалась. А продукты с повышенным содержанием вит.Д не всем подходят (и не очень понятно, насколько усваивается витамин из продуктов).
Ну как бы не все могут регулярно сдавать анализы на всякие витамины (дурных денег стоит), и покупать витамины в таблетках тоже дорого. Я не говорила про продукты с повышенным содержанием витамина Д, а в принципе про полезную и правильную еду. Если питаться сбалансированно, то ничего контролировать и принимать дополнительно не надо. Мы не живем в регионе, где есть естественный дефицит каких-то витаминов или микроелементов. Последнее время через чур "умные" все стали, диагнозы и лечение себе сами по интернету назначают, да так, что потом и врачи помочь уже не могут.
Starikan Начал принимать ежедневно по 1000 (сын из Штатов прислал), весной было 20, месяц назад уже было 30, перешел на 600. К сожалению, у нас продаются дозировки в основном либо совсем малые, либо 2000+, причем в каких-то Vegetable capsules (или с кальцием, что мне совершенно не нужно). На масляной основе нет.
Starikan Начал принимать ежедневно по 1000 (сын из Штатов прислал), весной было 20, месяц назад уже было 30, перешел на 600. К сожалению, у нас продаются дозировки в основном либо совсем малые, либо 2000+, причем в каких-то Vegetable capsules (или с кальцием, что мне совершенно не нужно). На масляной основе нет.
Спасибо. Я просто не рассматривал капли, привык к американским капсулам, пока не закончились.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Starikan написав: Ну как бы не все могут регулярно сдавать анализы на всякие витамины (дурных денег стоит), и покупать витамины в таблетках тоже дорого. Я не говорила про продукты с повышенным содержанием витамина Д, а в принципе про полезную и правильную еду. Если питаться сбалансированно, то ничего контролировать и принимать дополнительно не надо.
Полезно, правильно, сбалансированно - растяжимые и весьма индивидуальные понятия, зависящие от состояния ЖКТ, печени и т.п., которые у меня, прямо скажем, далеки от совершенства. Плюс возраст, когда усвояемость витаминов ослабляется. И позвольте мне всё-таки тратить деньги по своему усмотрению без оглядки на "не все могут". Я просто описал то, что делаю, не давая никому советов.
ЗЫ. Декристол и прочие Солгары - это БАДы, для них медицинские назначения не нужны.
Востаннє редагувалось Starikan в Чет 29 жов, 2020 15:13, всього редагувалось 1 раз.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
У премьер-министра Шмыгаля диагностирован коронавирус.
Об этом сообщили организаторы форума Building & Construction Forum в Киеве, в отеле Hilton, на котором должен был выступать премьер.
Его отсутствие организаторы объяснили тем, что Шмыгаль заразился коронавирусом.
Позже у премьера опровергли информацию о его болезни. И заявили, что он здоров и находится на работе.
Ольга Куришко, пресс-секретарь премьер-министра, в комментарии «Стране» опровергла информацию о коронавирусе у премьера. По ее словам, Денис Шмыгаль здоров и работает. А от участия в форуме, по ее словам, премьер отказался ещё 20 октября.