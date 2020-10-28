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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2044204520462047

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.3 5 32
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
11
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
3
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
47%
15
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
9%
3
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 15:15

Starikan
А подскажите как называется данный анализ?
Sinbad777
 
Повідомлень: 103
З нами з: 09.05.16
Подякував: 44 раз.
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  #<1 ... 2044204520462047
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Striker

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