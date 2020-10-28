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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 жов, 2020 15:15
Starikan
А подскажите как называется данный анализ?
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Sinbad777
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