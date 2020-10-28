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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2044204520462047

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.3 5 32
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
11
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
3
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
47%
15
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
9%
3
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 15:15

Starikan
А подскажите как называется данный анализ?
Sinbad777
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 16:40

ну шо.... Он получил название 20A.EU1...

В Европе быстро распространяется новый вид коронавируса, - ученые
https://news.rbc.ua/rus/society/evrope- ... 75055.html
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 16:49

  19yuriy91 написав:ну шо.... Он получил название 20A.EU1...

В Европе быстро распространяется новый вид коронавируса, - ученые
https://news.rbc.ua/rus/society/evrope- ... 75055.html

ага, я тільки також прочитав.

скоро буде версія 20-21 з міста уякуяя з киргизтану )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 16:57

  change_pm написав:
  19yuriy91 написав:ну шо.... Он получил название 20A.EU1...

В Европе быстро распространяется новый вид коронавируса, - ученые
https://news.rbc.ua/rus/society/evrope- ... 75055.html

ага, я тільки також прочитав.

скоро буде версія 20-21 з міста уякуяя з киргизтану )))

Так-с, так-с, так-с. Что тут у нас? Новый коронавирус? Наканец-та! :mrgreen:
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 17:13

В семье замечательного человека и зооволонтера приюта для животных инвалидов Виты Леви горе: умер муж. Из-за коронавируса помощь оперативно никто не оказал, все требовали анализы и тд. Утром он умер. Вита осталась в приюте одна, с дочкой.

Очень нужна финансовая помощь на похороны и содержание животных спинальников.
5168 7554 4897 1602 Вита Леви

По вопросам, пишите ей в фб или звоните мне на 0937713333.

Вита, держитесь, поможем. Спасибо за все

https://t.me/dtpkievua/109143
За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 17:25

  Sinbad777 написав:Starikan
А подскажите как называется данный анализ?

25-гидроксивитамин D, 25-(OH)D
https://spravochnik.synevo.ua/ru/Phosph ... bshiy.html
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 17:35

  Вкладчик1234 написав:
У премьер-министра Шмыгаля диагностирован коронавирус.

Об этом сообщили организаторы форума Building & Construction Forum в Киеве, в отеле Hilton, на котором должен был выступать премьер.

Его отсутствие организаторы объяснили тем, что Шмыгаль заразился коронавирусом.

Позже у премьера опровергли информацию о его болезни. И заявили, что он здоров и находится на работе.

вот и проверим насколько это опасное заболевания, а то почему-то ни один мерзавец ещё не подтвердил теорию о чрезмерной смертности... :mrgreen:
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
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