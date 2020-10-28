Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 жов, 2020 15:15
Starikan А подскажите как называется данный анализ?
Sinbad777
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Додано: Чет 29 жов, 2020 16:40
ну шо.... Он получил название 20A.EU1...
В Европе быстро распространяется новый вид коронавируса, - ученые
https://news.rbc.ua/rus/society/evrope- ... 75055.html
19yuriy91
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Додано: Чет 29 жов, 2020 16:49
ага, я тільки також прочитав.
скоро буде версія 20-21 з міста уякуяя з киргизтану )))
change_pm
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Додано: Чет 29 жов, 2020 16:57
change_pm написав:
ага, я тільки також прочитав.
скоро буде версія 20-21 з міста уякуяя з киргизтану )))
Так-с, так-с, так-с. Что тут у нас? Новый коронавирус? Наканец-та!
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 29 жов, 2020 17:13
В семье замечательного человека и зооволонтера приюта для животных инвалидов Виты Леви горе: умер муж. Из-за коронавируса помощь оперативно никто не оказал, все требовали анализы и тд. Утром он умер. Вита осталась в приюте одна, с дочкой.
Очень нужна финансовая помощь на похороны и содержание животных спинальников. 5168 7554 4897 1602 Вита Леви По вопросам, пишите ей в фб или звоните мне на 0937713333. Вита, держитесь, поможем. Спасибо за все https://t.me/dtpkievua/109143
За Виталия Наливкина!
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Додано: Чет 29 жов, 2020 17:25
Sinbad777 написав: Starikan
А подскажите как называется данный анализ?
25-гидроксивитамин D, 25-(OH)D
https://spravochnik.synevo.ua/ru/Phosph ... bshiy.html
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Starikan
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Додано: Чет 29 жов, 2020 17:35
Вкладчик1234 написав:
У премьер-министра Шмыгаля диагностирован коронавирус.
Об этом сообщили организаторы форума Building & Construction Forum в Киеве, в отеле Hilton, на котором должен был выступать премьер. Его отсутствие организаторы объяснили тем, что Шмыгаль заразился коронавирусом. Позже у премьера опровергли информацию о его болезни. И заявили, что он здоров и находится на работе.
вот и проверим насколько это опасное заболевания, а то почему-то ни один мерзавец ещё не подтвердил теорию о чрезмерной смертности...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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