Тракторист написав:то почему-то ни один мерзавец ещё не подтвердил теорию о чрезмерной смертности...
Термин "чрезмерная" мне не знаком, а "избыточная" есть у всех, кто пережил весеннюю и летнюю волну. Наша волна только набрала обороты в октябре, покажем вам ее,не волнуйтесь. Мышебраться уже не сомневаются в избыточной,у них цифры яркие и заметные.
вы что-то о синонимах слышали?...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист написав:то почему-то ни один мерзавец ещё не подтвердил теорию о чрезмерной смертности...
Термин "чрезмерная" мне не знаком, а "избыточная" есть у всех, кто пережил весеннюю и летнюю волну. Наша волна только набрала обороты в октябре, покажем вам ее,не волнуйтесь. Мышебраться уже не сомневаются в избыточной,у них цифры яркие и заметные.
вы что-то о синонимах слышали?...
Если мы говорим о литературе, то наверное они синонимы. Но если о терминах,то "избыточная смертность" существует ,как термин, и имеет вполне четкое определение. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98% ... 0%BF%D0%B0)%2C%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0.
А что такое "чрезмерная" - может приниматься каждым на свое усмотрение. Какая"мера" имеется ввиду - не ясно.
Hotab написав:Термин "чрезмерная" мне не знаком, а "избыточная" есть у всех, кто пережил весеннюю и летнюю волну. Наша волна только набрала обороты в октябре, покажем вам ее,не волнуйтесь. Мышебраться уже не сомневаются в избыточной,у них цифры яркие и заметные.
вы что-то о синонимах слышали?...
Если мы говорим о литературе, то наверное они синонимы. Но если о терминах,то "избыточная смертность" существует ,как термин, и имеет вполне четкое определение. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98% ... 0%BF%D0%B0)%2C%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0.
А что такое "чрезмерная" - может приниматься каждым на свое усмотрение. Какая"мера" имеется ввиду - не ясно.
Массовая вакцинация от коронавируса в Подмосковье начнётся только в январе. Институт Гамалеи второй месяц не может закончить прививать своих 40 тысяч добровольцев. Китайцы до обеда столько вакцинируют.
Эта давняя история прямо один в один напоминает многих посетителей этой ветки
Не мое :
Знакомьтесь, это Мэри Маллон или, как её называли в народе, Тифозная Мэри и она заразила полсотни человек брюшным тифом.
Мэри считается первым человеком в США, который был бессимптомным носителем брюшного тифа.
И вроде бы ничего особенного, но есть одно но. Она полностью отрицала свою болезнь и отказывалась прекращать работу в пищевой индустрии.
Предположительно, Мэри Маллон уже родилась с болезнью, так как её мать болела брюшным тифом во время беременности.
Она работала поваром в семьях и за всё время заразила 53 человека. Как только в семье, где она готовила, заболевали люди, Мэри сразу же меняла место работы. Почти как малярийный комар: заразил одного, перешел на другого.
Честно говоря, меня очень сильно удивило то, что с точки зрения закона её долгое время нельзя было отстранить от работы и изолировать. Потом был очень долгий судебный процесс посвященный тому, что её отправление на карантин ущемляло права человека.
Ну да, ну да, а то что люди из-за неё умирали — это ничего страшного.
Очень поучительная история, учитывая, что до сих пор есть люди, которые отрицают существование ковида и игнорируют меры предосторожности.(с)