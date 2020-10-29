Додано: Чет 29 жов, 2020 19:08

Эта давняя история прямо один в один напоминает многих посетителей этой веткиНе мое :​​Знакомьтесь, это Мэри Маллон или, как её называли в народе, Тифозная Мэри и она заразила полсотни человек брюшным тифом.Мэри считается первым человеком в США, который был бессимптомным носителем брюшного тифа.И вроде бы ничего особенного, но есть одно но. Она полностью отрицала свою болезнь и отказывалась прекращать работу в пищевой индустрии.Предположительно, Мэри Маллон уже родилась с болезнью, так как её мать болела брюшным тифом во время беременности.Она работала поваром в семьях и за всё время заразила 53 человека. Как только в семье, где она готовила, заболевали люди, Мэри сразу же меняла место работы. Почти как малярийный комар: заразил одного, перешел на другого.Честно говоря, меня очень сильно удивило то, что с точки зрения закона её долгое время нельзя было отстранить от работы и изолировать. Потом был очень долгий судебный процесс посвященный тому, что её отправление на карантин ущемляло права человека.Ну да, ну да, а то что люди из-за неё умирали — это ничего страшного.Очень поучительная история, учитывая, что до сих пор есть люди, которые отрицают существование ковида и игнорируют меры предосторожности.(с)