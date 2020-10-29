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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2046204720482049>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.3 5 33
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
11
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
3
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
16
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
9%
3
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 17:44

  Hotab написав:
  Тракторист написав:то почему-то ни один мерзавец ещё не подтвердил теорию о чрезмерной смертности...

Термин "чрезмерная" мне не знаком, а "избыточная" есть у всех, кто пережил весеннюю и летнюю волну. Наша волна только набрала обороты в октябре, покажем вам ее,не волнуйтесь.
Мышебраться уже не сомневаются в избыточной,у них цифры яркие и заметные.

вы что-то о синонимах слышали?... ;)
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 17:51

  Тракторист написав:
  Hotab написав:
  Тракторист написав:то почему-то ни один мерзавец ещё не подтвердил теорию о чрезмерной смертности...

Термин "чрезмерная" мне не знаком, а "избыточная" есть у всех, кто пережил весеннюю и летнюю волну. Наша волна только набрала обороты в октябре, покажем вам ее,не волнуйтесь.
Мышебраться уже не сомневаются в избыточной,у них цифры яркие и заметные.

вы что-то о синонимах слышали?... ;)

Если мы говорим о литературе, то наверное они синонимы.
Но если о терминах,то "избыточная смертность" существует ,как термин, и имеет вполне четкое определение.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98% ... 0%BF%D0%B0)%2C%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0.


А что такое "чрезмерная" - может приниматься каждым на свое усмотрение. Какая"мера" имеется ввиду - не ясно.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 18:05

  Hotab написав:
  Тракторист написав:
  Hotab написав:Термин "чрезмерная" мне не знаком, а "избыточная" есть у всех, кто пережил весеннюю и летнюю волну. Наша волна только набрала обороты в октябре, покажем вам ее,не волнуйтесь.
Мышебраться уже не сомневаются в избыточной,у них цифры яркие и заметные.

вы что-то о синонимах слышали?... ;)

Если мы говорим о литературе, то наверное они синонимы.
Но если о терминах,то "избыточная смертность" существует ,как термин, и имеет вполне четкое определение.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98% ... 0%BF%D0%B0)%2C%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0.


А что такое "чрезмерная" - может приниматься каждым на свое усмотрение. Какая"мера" имеется ввиду - не ясно.

по вашей ссылке: "Избыточная смертность (англ. excess mortality)" - термин вероятней всего заимствован из англоязычной литературы и как вариант перевода возможен также и вариант "чрезмерная смертность"...
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B ... +mortality
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 18:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Массовая вакцинация от коронавируса в Подмосковье начнётся только в январе.
Институт Гамалеи второй месяц не может закончить прививать своих 40 тысяч добровольцев.
Китайцы до обеда столько вакцинируют.
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 19:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Эта давняя история прямо один в один напоминает многих посетителей этой ветки

Не мое :

​​Знакомьтесь, это Мэри Маллон или, как её называли в народе, Тифозная Мэри и она заразила полсотни человек брюшным тифом.

Мэри считается первым человеком в США, который был бессимптомным носителем брюшного тифа.

И вроде бы ничего особенного, но есть одно но. Она полностью отрицала свою болезнь и отказывалась прекращать работу в пищевой индустрии.

Предположительно, Мэри Маллон уже родилась с болезнью, так как её мать болела брюшным тифом во время беременности.

Она работала поваром в семьях и за всё время заразила 53 человека. Как только в семье, где она готовила, заболевали люди, Мэри сразу же меняла место работы. Почти как малярийный комар: заразил одного, перешел на другого.

Честно говоря, меня очень сильно удивило то, что с точки зрения закона её долгое время нельзя было отстранить от работы и изолировать. Потом был очень долгий судебный процесс посвященный тому, что её отправление на карантин ущемляло права человека.

Ну да, ну да, а то что люди из-за неё умирали — это ничего страшного.

Очень поучительная история, учитывая, что до сих пор есть люди, которые отрицают существование ковида и игнорируют меры предосторожности.(с)
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 20:20

А тем временем в Мельбурне открылись рестораны
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 20:26

Новый штам уже обсуждали?

https://www.bbc.com/ukrainian/news-5473 ... ws+Ukraine
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 21:00

  change_pm написав:Ой, сподіваюсь на Сватів? :) Чи може серіал - Криворизькі другани?


Не))) По тексту - "патріотичного виховання". Так сказать, ударим по ковиду армовиром...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 23:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Мэр Новгорода-Северского Олег Бондаренко 29 октября внезапно скончался в областной больнице Чернигова. У градоначальника, которому было всего 47 лет, мэра госпитализировали в ночь со вторника на среду в тяжелом состоянии. Сначала он был на кислородной терапии, а 28 октября Бондаренко подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. У него было поражено 80% легких

От коронавируса так же умер Анатолий Федорчук. Он был действующим мэром Борисполя.

29 октября. УНН. В Украине за сутки коронавирусной болезнью COVID-19 заболело 287 детей и 363 медицинских работника. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.


Берегите себя.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 08:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Минздрав США опубликовал условия получения бесплатных вакцин от COVID-19 после того, как они получат одобрение от регуляторов. На это будут иметь право пожилые люди со страховкой Medicare, дети, лица с индивидуальной страховкой или страховкой компании, а также неимущие.
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