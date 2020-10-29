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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 08:48
Re: Эпидемия коронавируса в мире
8312/173.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 08:49
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Вакцину от коронавируса получат все страны ЕС одновременно в соответствии с численностью населения, заверила глава Еврокомиссии по итогам неформального саммита.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:03
Вчера прочитал, что от рака в Украине ежегодно умирает примерно 100 000 человек, то есть в среднем 270 человек в день. То есть ковидидиоты с чистым сердцем могут сказать, что КОВИД в полтора раза безопаснее рака, или рак в полтора раза опасней коронавируса.
ПыСы. Хотя подумал - разновидностей рака более сотни, которые отличаются по многим параметрам, в том числе и по причинам возникновения, то есть это таккая несколько искусственно собранная группа для статистики.
Наверное, некорректно будет сравнивать группу причин с какой-то одной.
Скорее всего, если брать единичные конкретные причины, то коронавирус будет на сегодня у нас на третьем месте по причинам смерти, после двух наиболее распространённых сердечно-сосудистых причин - инфаркта и инсульта.
Понятно, что подчёркиваю на сегодня, вчера была другая ситуация, завтра может быть лучше или хуже.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:14
Если честно, то вы малость уже утомили своей ежедневной мантрой про ужасный ковид
потерпите и получите свою вакцину.
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