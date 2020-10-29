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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2046204720482049

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.3 5 33
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
11
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
3
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
16
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
9%
3
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 08:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

8312/173.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 08:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вакцину от коронавируса получат все страны ЕС одновременно в соответствии с численностью населения, заверила глава Еврокомиссии по итогам неформального саммита.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:03

  stryzhko написав:8312/173.


Вчера прочитал, что от рака в Украине ежегодно умирает примерно 100 000 человек, то есть в среднем 270 человек в день. То есть ковидидиоты с чистым сердцем могут сказать, что КОВИД в полтора раза безопаснее рака, или рак в полтора раза опасней коронавируса.

ПыСы. Хотя подумал - разновидностей рака более сотни, которые отличаются по многим параметрам, в том числе и по причинам возникновения, то есть это таккая несколько искусственно собранная группа для статистики.
Наверное, некорректно будет сравнивать группу причин с какой-то одной.
Скорее всего, если брать единичные конкретные причины, то коронавирус будет на сегодня у нас на третьем месте по причинам смерти, после двух наиболее распространённых сердечно-сосудистых причин - инфаркта и инсульта.
Понятно, что подчёркиваю на сегодня, вчера была другая ситуация, завтра может быть лучше или хуже.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:14

  freeze написав:
  stryzhko написав:8312/173.


Вчера прочитал, что от рака в Украине ежегодно умирает примерно 100 000 человек, то есть в среднем 270 человек в день. То есть ковидидиоты с чистым сердцем могут сказать, что КОВИД в полтора раза безопаснее рака, или рак в полтора раза опасней коронавируса.

ПыСы. Хотя подумал - разновидностей рака более сотни, которые отличаются по многим параметрам, в том числе и по причинам возникновения, то есть это таккая несколько искусственно собранная группа для статистики.
Наверное, некорректно будет сравнивать группу причин с какой-то одной.
Скорее всего, если брать единичные конкретные причины, то коронавирус будет на сегодня у нас на третьем месте по причинам смерти, после двух наиболее распространённых сердечно-сосудистых причин - инфаркта и инсульта.
Понятно, что подчёркиваю на сегодня, вчера была другая ситуация, завтра может быть лучше или хуже.

Если честно, то вы малость уже утомили своей ежедневной мантрой про ужасный ковид :?
потерпите и получите свою вакцину.
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:18

  vetka написав:Если честно, то вы малость уже утомили своей ежедневной мантрой про ужасный ковид


Но от вас вообще тут толку мало, ни одной полезной информации кроме теории заговора и угнетения бедных медсестёр.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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