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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2047204820492050>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 34
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
11
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
3
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
50%
17
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
9%
3
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 08:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

8312/173.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 08:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вакцину от коронавируса получат все страны ЕС одновременно в соответствии с численностью населения, заверила глава Еврокомиссии по итогам неформального саммита.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:03

  stryzhko написав:8312/173.


Вчера прочитал, что от рака в Украине ежегодно умирает примерно 100 000 человек, то есть в среднем 270 человек в день. То есть ковидидиоты с чистым сердцем могут сказать, что КОВИД в полтора раза безопаснее рака, или рак в полтора раза опасней коронавируса.

ПыСы. Хотя подумал - разновидностей рака более сотни, которые отличаются по многим параметрам, в том числе и по причинам возникновения, то есть это таккая несколько искусственно собранная группа для статистики.
Наверное, некорректно будет сравнивать группу причин с какой-то одной.
Скорее всего, если брать единичные конкретные причины, то коронавирус будет на сегодня у нас на третьем месте по причинам смерти, после двух наиболее распространённых сердечно-сосудистых причин - инфаркта и инсульта.
Понятно, что подчёркиваю на сегодня, вчера была другая ситуация, завтра может быть лучше или хуже.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:14

  freeze написав:
  stryzhko написав:8312/173.


Вчера прочитал, что от рака в Украине ежегодно умирает примерно 100 000 человек, то есть в среднем 270 человек в день. То есть ковидидиоты с чистым сердцем могут сказать, что КОВИД в полтора раза безопаснее рака, или рак в полтора раза опасней коронавируса.

ПыСы. Хотя подумал - разновидностей рака более сотни, которые отличаются по многим параметрам, в том числе и по причинам возникновения, то есть это таккая несколько искусственно собранная группа для статистики.
Наверное, некорректно будет сравнивать группу причин с какой-то одной.
Скорее всего, если брать единичные конкретные причины, то коронавирус будет на сегодня у нас на третьем месте по причинам смерти, после двух наиболее распространённых сердечно-сосудистых причин - инфаркта и инсульта.
Понятно, что подчёркиваю на сегодня, вчера была другая ситуация, завтра может быть лучше или хуже.

Если честно, то вы малость уже утомили своей ежедневной мантрой про ужасный ковид :?
потерпите и получите свою вакцину.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:27

  freeze написав:у меня информация из официальных источников, научных журналов
Два запитання
1 Ви вважаєте що передруківка(копі-пасте) якось піднімає вашу корисність на цих сторінках?
2 Ви дійсно вірите,що тільки ви читаєте ще якісь джерела за межами цих сторінок?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Вчера прочитал, что от рака в Украине ежегодно умирает примерно 100 000 человек, то есть в среднем 270 человек в день. То есть ковидидиоты с чистым сердцем могут сказать, что КОВИД в полтора раза безопаснее рака, или рак в полтора раза опасней коронавируса.
это неэтично так жонглировать чужими смертями.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 30 жов, 2020 09:30, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:30

  vitaliian написав:
  freeze написав:Вчера прочитал, что от рака в Украине ежегодно умирает примерно 100 000 человек, то есть в среднем 270 человек в день. То есть ковидидиоты с чистым сердцем могут сказать, что КОВИД в полтора раза безопаснее рака, или рак в полтора раза опасней коронавируса.
это неэтично так жонглировать чужими смертями, данная ветка про ковид, поэтому обсуждение сколько в день умирает по другим причинам здесь оффтоп.



Это претензии к тем, кто тут десятками постит и размышляет про смертность от гриппа, от рака, от туберкулёза и тд.
Обязательно заявите им в следующий раз об этом, не забудьте.
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freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Обязательно заявите им в следующий раз об этом, не забудьте.
равняться на идиотов - не лучшая привычка.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:35

  freeze написав:Это претензии к тем, кто тут десятками постит и размышляет про смертность от гриппа, от рака, от туберкулёза и тд.
Обязательно заявите им в следующий раз об этом, не забудьте.
Давайте розберемо на пальцях
1 Ваше твердження що рак має сотні підваріантів
2 А тепер моє - що помирають не від ковіду, а від хронічних захворювань які активізуються при зараженні ковідом(тобто також десятки підвидів захворювань від діабету до туберкульозу...)
3 Найбільша смертність при супутньому зараженні ковідом- є запалення легенів(пневмонія)
Але в мене питання - а хіба запалення легенів це хронічне захворювання?
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 30 жов, 2020 09:37, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:36

  vitaliian написав:
  freeze написав:Обязательно заявите им в следующий раз об этом, не забудьте.
равняться на идиотов - не лучшая привычка.


Респект, мне нравится Ваш выдержанный стиль дискуссии. :wink:
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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