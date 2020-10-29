Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:03

stryzhko написав: 8312/173. 8312/173.

Вчера прочитал, что от рака в Украине ежегодно умирает примерно 100 000 человек, то есть в среднем 270 человек в день. То есть ковидидиоты с чистым сердцем могут сказать, что КОВИД в полтора раза безопаснее рака, или рак в полтора раза опасней коронавируса.ПыСы. Хотя подумал - разновидностей рака более сотни, которые отличаются по многим параметрам, в том числе и по причинам возникновения, то есть это таккая несколько искусственно собранная группа для статистики.Наверное, некорректно будет сравнивать группу причин с какой-то одной.Скорее всего, если брать единичные конкретные причины, то коронавирус будет на сегодня у нас на третьем месте по причинам смерти, после двух наиболее распространённых сердечно-сосудистых причин - инфаркта и инсульта.Понятно, что подчёркиваю на сегодня, вчера была другая ситуация, завтра может быть лучше или хуже.