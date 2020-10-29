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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 08:48
Re: Эпидемия коронавируса в мире
8312/173.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 08:49
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Вакцину от коронавируса получат все страны ЕС одновременно в соответствии с численностью населения, заверила глава Еврокомиссии по итогам неформального саммита.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:03
Вчера прочитал, что от рака в Украине ежегодно умирает примерно 100 000 человек, то есть в среднем 270 человек в день. То есть ковидидиоты с чистым сердцем могут сказать, что КОВИД в полтора раза безопаснее рака, или рак в полтора раза опасней коронавируса.
ПыСы. Хотя подумал - разновидностей рака более сотни, которые отличаются по многим параметрам, в том числе и по причинам возникновения, то есть это таккая несколько искусственно собранная группа для статистики.
Наверное, некорректно будет сравнивать группу причин с какой-то одной.
Скорее всего, если брать единичные конкретные причины, то коронавирус будет на сегодня у нас на третьем месте по причинам смерти, после двух наиболее распространённых сердечно-сосудистых причин - инфаркта и инсульта.
Понятно, что подчёркиваю на сегодня, вчера была другая ситуация, завтра может быть лучше или хуже.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:14
Если честно, то вы малость уже утомили своей ежедневной мантрой про ужасный ковид
потерпите и получите свою вакцину.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:27
Два запитання
1 Ви вважаєте що передруківка(копі-пасте) якось піднімає вашу корисність на цих сторінках?
2 Ви дійсно вірите,що тільки ви читаєте ще якісь джерела за межами цих сторінок?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:28
Re: Эпидемия коронавируса в мире
это неэтично так жонглировать чужими смертями.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 30 жов, 2020 09:30, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:30
Это претензии к тем, кто тут десятками постит и размышляет про смертность от гриппа, от рака, от туберкулёза и тд.
Обязательно заявите им в следующий раз об этом, не забудьте.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:33
Re: Эпидемия коронавируса в мире
равняться на идиотов - не лучшая привычка.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:35
Давайте розберемо на пальцях
1 Ваше твердження що рак має сотні підваріантів
2 А тепер моє - що помирають не від ковіду, а від хронічних захворювань які активізуються при зараженні ковідом(тобто також десятки підвидів захворювань від діабету до туберкульозу...)
3 Найбільша смертність при супутньому зараженні ковідом- є запалення легенів(пневмонія)
Але в мене питання - а хіба запалення легенів це хронічне захворювання?
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 30 жов, 2020 09:37, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:36
Респект, мне нравится Ваш выдержанный стиль дискуссии.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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