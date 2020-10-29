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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2047204820492050

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 34
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
11
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
3
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
50%
17
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
9%
3
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:38

  stryzhko написав:8312/173.


по мнению хардлайнеров этого треда: ниачом. Этого же не 3000000/300000
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:51

  adeges написав:
  stryzhko написав:8312/173.


по мнению хардлайнеров этого треда: ниачом. Этого же не 3000000/300000


Да это было пожалуй самое шедевральное высказывание от так называемых ковидиотов, прямо в цитатник )))


  yama написав:
  adeges написав:Предлагаю пойти другим путем. Сколько человек должно умирать в день от Ковид - официально - чтобы вы согласились с тем, что вирус представляет опасность.

уже отвечал месяц назад - 10% населения за 10 дней, то есть 3-4 млн украинцев за 10 дней, или 300 000 в день
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:2 А тепер моє - що помирають не від ковіду, а від хронічних захворювань які активізуються при зараженні ковідом(тобто також десятки підвидів захворювань від діабету до туберкульозу...)
3 Найбільша смертність при супутньому зараженні ковідом- є запалення легенів(пневмонія)
Але в мене питання - а хіба запалення легенів це хронічне захворювання?

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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:02

  budivelnik написав:2 А тепер моє - що помирають не від ковіду, а від хронічних захворювань які активізуються при зараженні ковідом(тобто також десятки підвидів захворювань від діабету до туберкульозу...)
3 Найбільша смертність при супутньому зараженні ковідом- є запалення легенів(пневмонія)
Але в мене питання - а хіба запалення легенів це хронічне захворювання?


Вот зачем лезть в темы в которых еще врачи не до конца не разобрались и с умным видом делать космические по глупости выводы?
Это при диабете и туберкулезе бывает цитокиновый шторм?
Это так вырабатываются антитела при изученных заболеваниях?
Это так заражаются и умирают старшие демографические группы, а детей до младшего дошкольного возраста которые обычно первыми попадают под удар эта болезнь вообще обходит?
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:25

  shapo написав:
  budivelnik написав:2 А тепер моє - що помирають не від ковіду, а від хронічних захворювань які активізуються при зараженні ковідом(тобто також десятки підвидів захворювань від діабету до туберкульозу...)
3 Найбільша смертність при супутньому зараженні ковідом- є запалення легенів(пневмонія)
Але в мене питання - а хіба запалення легенів це хронічне захворювання?


Вот зачем лезть в темы в которых еще врачи не до конца не разобрались и с умным видом делать космические по глупости выводы?
Это при диабете и туберкулезе бывает цитокиновый шторм?
Это так вырабатываются антитела при изученных заболеваниях?
Это так заражаются и умирают старшие демографические группы, а детей до младшего дошкольного возраста которые обычно первыми попадают под удар эта болезнь вообще обходит?

и не разберутся. Природа искусный убийца, придумает новый вирус, более изощренный.
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