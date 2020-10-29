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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2047204820492050 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 34 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 11 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 9% 3 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 50% 17 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 9% 3 Всього голосів : 34 Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:38 stryzhko написав: 8312/173. 8312/173.



по мнению хардлайнеров этого треда: ниачом. Этого же не 3000000/300000 по мнению хардлайнеров этого треда: ниачом. Этого же не 3000000/300000 It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3540 З нами з: 14.03.06 Подякував: 233 раз. Подякували: 568 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:51 adeges написав: stryzhko написав: 8312/173. 8312/173.



по мнению хардлайнеров этого треда: ниачом. Этого же не 3000000/300000 по мнению хардлайнеров этого треда: ниачом. Этого же не 3000000/300000



Да это было пожалуй самое шедевральное высказывание от так называемых ковидиотов, прямо в цитатник )))





yama написав: adeges написав: Предлагаю пойти другим путем. Сколько человек должно умирать в день от Ковид - официально - чтобы вы согласились с тем, что вирус представляет опасность. Предлагаю пойти другим путем. Сколько человек должно умирать в день от Ковид - официально - чтобы вы согласились с тем, что вирус представляет опасность.

уже отвечал месяц назад - 10% населения за 10 дней, то есть 3-4 млн украинцев за 10 дней, или 300 000 в день уже отвечал месяц назад - 10% населения за 10 дней, то есть 3-4 млн украинцев за 10 дней, или 300 000 в день Да это было пожалуй самое шедевральное высказывание от так называемых ковидиотов, прямо в цитатник ))) Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18902 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4534 раз. Подякували: 7251 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:57 Re: Эпидемия коронавируса в мире budivelnik написав: 2 А тепер моє - що помирають не від ковіду, а від хронічних захворювань які активізуються при зараженні ковідом(тобто також десятки підвидів захворювань від діабету до туберкульозу...)

3 Найбільша смертність при супутньому зараженні ковідом- є запалення легенів(пневмонія)

Але в мене питання - а хіба запалення легенів це хронічне захворювання? 2 А тепер моє - що помирають не від ковіду, а від хронічних захворювань які активізуються при зараженні ковідом(тобто також десятки підвидів захворювань від діабету до туберкульозу...)3 Найбільша смертність при супутньому зараженні ковідом- є запалення легенів(пневмонія)Але в мене питання - а хіба запалення легенів це хронічне захворювання?

Від СНІДу тільки так і помирають. Від СНІДу тільки так і помирають. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10981 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1144 раз. Подякували: 1269 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:02 budivelnik написав: 2 А тепер моє - що помирають не від ковіду, а від хронічних захворювань які активізуються при зараженні ковідом(тобто також десятки підвидів захворювань від діабету до туберкульозу...)

3 Найбільша смертність при супутньому зараженні ковідом- є запалення легенів(пневмонія)

Але в мене питання - а хіба запалення легенів це хронічне захворювання? 2 А тепер моє - що помирають не від ковіду, а від хронічних захворювань які активізуються при зараженні ковідом(тобто також десятки підвидів захворювань від діабету до туберкульозу...)3 Найбільша смертність при супутньому зараженні ковідом- є запалення легенів(пневмонія)Але в мене питання - а хіба запалення легенів це хронічне захворювання?



Вот зачем лезть в темы в которых еще врачи не до конца не разобрались и с умным видом делать космические по глупости выводы?

Это при диабете и туберкулезе бывает цитокиновый шторм?

Это так вырабатываются антитела при изученных заболеваниях?

Это так заражаются и умирают старшие демографические группы, а детей до младшего дошкольного возраста которые обычно первыми попадают под удар эта болезнь вообще обходит? Вот зачем лезть в темы в которых еще врачи не до конца не разобрались и с умным видом делать космические по глупости выводы?Это при диабете и туберкулезе бывает цитокиновый шторм?Это так вырабатываются антитела при изученных заболеваниях?Это так заражаются и умирают старшие демографические группы, а детей до младшего дошкольного возраста которые обычно первыми попадают под удар эта болезнь вообще обходит? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4236 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 732 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:25 shapo написав: budivelnik написав: 2 А тепер моє - що помирають не від ковіду, а від хронічних захворювань які активізуються при зараженні ковідом(тобто також десятки підвидів захворювань від діабету до туберкульозу...)

3 Найбільша смертність при супутньому зараженні ковідом- є запалення легенів(пневмонія)

Але в мене питання - а хіба запалення легенів це хронічне захворювання? 2 А тепер моє - що помирають не від ковіду, а від хронічних захворювань які активізуються при зараженні ковідом(тобто також десятки підвидів захворювань від діабету до туберкульозу...)3 Найбільша смертність при супутньому зараженні ковідом- є запалення легенів(пневмонія)Але в мене питання - а хіба запалення легенів це хронічне захворювання?



Вот зачем лезть в темы в которых еще врачи не до конца не разобрались и с умным видом делать космические по глупости выводы?

Это при диабете и туберкулезе бывает цитокиновый шторм?

Это так вырабатываются антитела при изученных заболеваниях?

Это так заражаются и умирают старшие демографические группы, а детей до младшего дошкольного возраста которые обычно первыми попадают под удар эта болезнь вообще обходит? Вот зачем лезть в темы в которыхи с умным видом делать космические по глупости выводы?Это при диабете и туберкулезе бывает цитокиновый шторм?Это так вырабатываются антитела при изученных заболеваниях?Это так заражаются и умирают старшие демографические группы, а детей до младшего дошкольного возраста которые обычно первыми попадают под удар эта болезнь вообще обходит?

и не разберутся. Природа искусный убийца, придумает новый вирус, более изощренный. и не разберутся. Природа искусный убийца, придумает новый вирус, более изощренный. vetka Повідомлень: 6612 З нами з: 04.03.14 Подякував: 413 раз. Подякували: 1116 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2047204820492050 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Чет 29 жов, 2020 16:28