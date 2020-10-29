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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:38
stryzhko написав:
8312/173.
по мнению хардлайнеров этого треда: ниачом. Этого же не 3000000/300000
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:51
adeges написав: stryzhko написав:
8312/173.
по мнению хардлайнеров этого треда: ниачом. Этого же не 3000000/300000
Да это было пожалуй самое шедевральное высказывание от так называемых ковидиотов, прямо в цитатник )))
yama написав: adeges написав:
Предлагаю пойти другим путем. Сколько человек должно умирать в день от Ковид - официально - чтобы вы согласились с тем, что вирус представляет опасность.
уже отвечал месяц назад - 10% населения за 10 дней, то есть 3-4 млн украинцев за 10 дней, или 300 000 в день
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:57
budivelnik написав:
2 А тепер моє - що помирають не від ковіду, а від хронічних захворювань які активізуються при зараженні ковідом(тобто також десятки підвидів захворювань від діабету до туберкульозу...)
3 Найбільша смертність при супутньому зараженні ковідом- є запалення легенів(пневмонія)
Але в мене питання - а хіба запалення легенів це хронічне захворювання?
Від СНІДу тільки так і помирають.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:02
budivelnik написав:
2 А тепер моє - що помирають не від ковіду, а від хронічних захворювань які активізуються при зараженні ковідом(тобто також десятки підвидів захворювань від діабету до туберкульозу...)
3 Найбільша смертність при супутньому зараженні ковідом- є запалення легенів(пневмонія)
Але в мене питання - а хіба запалення легенів це хронічне захворювання?
Вот зачем лезть в темы в которых еще врачи не до конца не разобрались и с умным видом делать космические по глупости выводы?
Это при диабете и туберкулезе бывает цитокиновый шторм?
Это так вырабатываются антитела при изученных заболеваниях?
Это так заражаются и умирают старшие демографические группы, а детей до младшего дошкольного возраста которые обычно первыми попадают под удар эта болезнь вообще обходит?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:25
shapo написав: budivelnik написав:
2 А тепер моє - що помирають не від ковіду, а від хронічних захворювань які активізуються при зараженні ковідом(тобто також десятки підвидів захворювань від діабету до туберкульозу...)
3 Найбільша смертність при супутньому зараженні ковідом- є запалення легенів(пневмонія)
Але в мене питання - а хіба запалення легенів це хронічне захворювання?
Вот зачем лезть в темы в которых еще врачи не до конца не разобрались
и с умным видом делать космические по глупости выводы?
Это при диабете и туберкулезе бывает цитокиновый шторм?
Это так вырабатываются антитела при изученных заболеваниях?
Это так заражаются и умирают старшие демографические группы, а детей до младшего дошкольного возраста которые обычно первыми попадают под удар эта болезнь вообще обходит?
и не разберутся. Природа искусный убийца, придумает новый вирус, более изощренный.
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