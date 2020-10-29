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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 204920502051205220532054>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 34
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
11
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
3
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
50%
17
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
9%
3
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:13

  Uppi написав:
  freeze написав:
  Uppi написав:цитокиновый шторм бывает когда "лечат" больного коля эму интерферон . Читай умирает не от болезни , а от метода лечения .

Извините, пишите полнейший бред.
Давно не колят никому интерферон, и по прежнему умирают от цитокинового штрома.

О любезный вы уже прививку от ГРИППА и Ковид19 сделали ? Ждем подробности .


Любезная, еще перед вами я не отчитывался )))
Как то, что вы написали, связано с тем бредом про уколы интерферона ?

))) Стефано Скольо является экспертом в области питания и фитотерапии и является директором Центра исследований Нутритерапии.

Авторитетный чел, разоблачивший сотни тысяч профильных вирусологов, инфекционистов и врачей по всему миру. :mrgreen:
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 30 жов, 2020 11:17, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vano80 написав:Вот сегодня в киеве по статистике умрет до 15 человек от рака. И завтра. И послезавтра.
Скажи, это как то повлияет на смердящие маршрутки, застройку у проезжей части, жратву из костей и шкур с ешками и пальмовым маслом разным?


Головне, щоб не від ковіду :mrgreen:
Станом на ранок четверга, 29 жовтня, Київ опинився в трійці найбільш забруднених міст у світі. Індекс забруднення повітря в Києві становив 159 за норми 50, що характеризується як “нездоровий”. https://chasdiy.org/news/kyiv-potrapyv- ... sviti.html

Але мало кого з бажаючих жити/вчитись/працювати в столиці зупиняє цей факт.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:21

  Uppi написав:
  freeze написав:
  Uppi написав:цитокиновый шторм бывает когда "лечат" больного коля эму интерферон . Читай умирает не от болезни , а от метода лечения .
Извините, пишите полнейший бред.
Давно не колят никому интерферон, и по прежнему умирают от цитокинового штрома.

О любезный вы уже прививку от ГРИППА и Ковид19 сделали ? Ждем подробности .


Любезная, еще перед вами я не отчитывался )))
Как то, что вы написали, связано с тем бредом про уколы интерферона ?

))) Стефано Скольо является экспертом в области питания и фитотерапии и является директором Центра исследований Нутритерапии.

Авторитетный чел, разоблачивший сотни тысяч профильных вирусологов, инфекционистов и врачей по всему миру. :mrgreen:

Предположила может токсины от прививок мозг сломали . Погуглите интерферон в борьбе с вирусом Ковид19.
Uppi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vano80 написав:в стране каждый год умирает до 600 ТЫСЯЧ человек?

Ну а если , скажем, в 2020 году умрет уже 700 (скорее всего не умрет, не успеет уже) , а в 2021 - 800? Ну и зафиксируемчся например на ежегодных 1 млн, с ещё более стремительным сокращением общего населения страны?
Не нужно ничего предпринимать? Пусть все идёт своим чередом?
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:24

  Uppi написав:Предположила может токсины от прививок мозг сломали . Погуглите интерферон в борьбе с вирусом Ковид19.


Вы хотя бы кроме сумасшедших ютуб-блогеров минимально интересуйтесь, чем сейчас и как лечат от коронавируса, это выглядит по-идиотски писать про уколы интерферона, когда их полгода уже никому из коронавирусников не делают.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:40

  Hotab написав:
  vano80 написав:в стране каждый год умирает до 600 ТЫСЯЧ человек?

Ну а если , скажем, в 2020 году умрет уже 700 (скорее всего не умрет, не успеет уже) , а в 2021 - 800? Ну и зафиксируемчся например на ежегодных 1 млн, с ещё более стремительным сокращением общего населения страны?
Не нужно ничего предпринимать? Пусть все идёт своим чередом?


С чего вдруг? С начала заразы умерло 7 тысяч. Это при достаточно наплевательськом отношении к вирусу.
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:41

Заинтересовался чешскими цифрами.
У них за весь прошлый год умерло 106881 человек. Грубо по 9 тысяч в месяц.
В октябре 2020 от Ковид у них умрет (по сути уже умерли) более 3 тысяч. Ничего такой прирост. И, я надеюсь, все ж понимают,что это в условиях сдерживания и ограничений.
Интересно увидеть в ноябре цифру общей смертности в Чехии в октябре.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:42

  Ой+ написав:
  vano80 написав:Вот сегодня в киеве по статистике умрет до 15 человек от рака. И завтра. И послезавтра.
Скажи, это как то повлияет на смердящие маршрутки, застройку у проезжей части, жратву из костей и шкур с ешками и пальмовым маслом разным?


Головне, щоб не від ковіду :mrgreen:
Станом на ранок четверга, 29 жовтня, Київ опинився в трійці найбільш забруднених міст у світі. Індекс забруднення повітря в Києві становив 159 за норми 50, що характеризується як “нездоровий”. https://chasdiy.org/news/kyiv-potrapyv- ... sviti.html

Але мало кого з бажаючих жити/вчитись/працювати в столиці зупиняє цей факт.


Дарницкая тец вчера заволакивала дымом все вокруг. Невзирая на прекрасные фильтры, поставленные с помощью мэра. :(
Вот и пусть посчитают, сколько людей вчера получили дозу и начали болеть смертельной фигней.
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vano80 написав:С начала заразы умерло 7 тысяч.

А сейчас по 140-150 в день.

  vano80 написав:С чего вдруг?

Я бы охотно согласился, что ковид полная ерунда, если бы мы вышли на цифру скажем 50-100 в день смертей , она не растет при полном снятии ограничений. Ну и ладно, кому-то не повезло. Но мы устойчиво идём вверх даже с ограничениями. И где мы остановимся - пока не ясно. И переболеть (а кому надо - то умереть) походу тоже не выйдет, болеть можно много раз и выкарабкавшийся в первый раз - запросто может скопытиться во второй.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 30 жов, 2020 11:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:43

  vetka написав:и не разберутся. Природа искусный убийца, придумает новый вирус, более изощренный.

Копіюючи ваше повідомлення, хочу висказати одну думку.

Вчора чи позавчора? Фріз писав, що за грощі можна зробити любий вірус...

Так, я всім хочу нагадати, що 2-3 роки тому зник літак з вірусологами в Малайзії.
Зник з радарів, ніяких слідів того, що він розбився не було знайдено. Крім десь рік тому якоїсь частини десь на півдні Індійського океану.

Рік тому розбився Боїнг Мах на морем в Індонезії. Слідів було знайдено "мільйн", включаючи тіла.

Так ось думка така:

Якщо літак з вірусологами десь приземлився і ці вірусологи ці 2-3 роки працювали над ковідом-19, ковідом-20, ковідом-21 і так далі :?:

Якщо той хто запустив ці віруси, висунув якусь умову владі? А можливо не висунув і просто фігачит нас вірусами?

Як би ви себе вели, якщо б були владою?

Якби ви (ми) себе вели, якщо б нам влада сказала правду? Імхо, безумний Макс вже наступив би 6 місяців тому.

Так що тєма з вакциною, наприклад, може бути просто замилюванням очей, поки йде пошук ворогів...

Так що бережемо себе, і сподіваємося на краще!!!
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