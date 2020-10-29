vano80 написав:Вот сегодня в киеве по статистике умрет до 15 человек от рака. И завтра. И послезавтра. Скажи, это как то повлияет на смердящие маршрутки, застройку у проезжей части, жратву из костей и шкур с ешками и пальмовым маслом разным?
Uppi написав:цитокиновый шторм бывает когда "лечат" больного коля эму интерферон . Читай умирает не от болезни , а от метода лечения . Извините, пишите полнейший бред. Давно не колят никому интерферон, и по прежнему умирают от цитокинового штрома.
О любезный вы уже прививку от ГРИППА и Ковид19 сделали ? Ждем подробности .
Любезная, еще перед вами я не отчитывался ))) Как то, что вы написали, связано с тем бредом про уколы интерферона ?
))) Стефано Скольо является экспертом в области питания и фитотерапии и является директором Центра исследований Нутритерапии.
Авторитетный чел, разоблачивший сотни тысяч профильных вирусологов, инфекционистов и врачей по всему миру.
Предположила может токсины от прививок мозг сломали . Погуглите интерферон в борьбе с вирусом Ковид19.
vano80 написав:в стране каждый год умирает до 600 ТЫСЯЧ человек?
Ну а если , скажем, в 2020 году умрет уже 700 (скорее всего не умрет, не успеет уже) , а в 2021 - 800? Ну и зафиксируемчся например на ежегодных 1 млн, с ещё более стремительным сокращением общего населения страны? Не нужно ничего предпринимать? Пусть все идёт своим чередом?
Uppi написав:Предположила может токсины от прививок мозг сломали . Погуглите интерферон в борьбе с вирусом Ковид19.
Вы хотя бы кроме сумасшедших ютуб-блогеров минимально интересуйтесь, чем сейчас и как лечат от коронавируса, это выглядит по-идиотски писать про уколы интерферона, когда их полгода уже никому из коронавирусников не делают.
vano80 написав:в стране каждый год умирает до 600 ТЫСЯЧ человек?
Ну а если , скажем, в 2020 году умрет уже 700 (скорее всего не умрет, не успеет уже) , а в 2021 - 800? Ну и зафиксируемчся например на ежегодных 1 млн, с ещё более стремительным сокращением общего населения страны? Не нужно ничего предпринимать? Пусть все идёт своим чередом?
С чего вдруг? С начала заразы умерло 7 тысяч. Это при достаточно наплевательськом отношении к вирусу.
Заинтересовался чешскими цифрами. У них за весь прошлый год умерло 106881 человек. Грубо по 9 тысяч в месяц. В октябре 2020 от Ковид у них умрет (по сути уже умерли) более 3 тысяч. Ничего такой прирост. И, я надеюсь, все ж понимают,что это в условиях сдерживания и ограничений. Интересно увидеть в ноябре цифру общей смертности в Чехии в октябре.
vano80 написав:Вот сегодня в киеве по статистике умрет до 15 человек от рака. И завтра. И послезавтра. Скажи, это как то повлияет на смердящие маршрутки, застройку у проезжей части, жратву из костей и шкур с ешками и пальмовым маслом разным?
Але мало кого з бажаючих жити/вчитись/працювати в столиці зупиняє цей факт.
Дарницкая тец вчера заволакивала дымом все вокруг. Невзирая на прекрасные фильтры, поставленные с помощью мэра. Вот и пусть посчитают, сколько людей вчера получили дозу и начали болеть смертельной фигней.
Я бы охотно согласился, что ковид полная ерунда, если бы мы вышли на цифру скажем 50-100 в день смертей , она не растет при полном снятии ограничений. Ну и ладно, кому-то не повезло. Но мы устойчиво идём вверх даже с ограничениями. И где мы остановимся - пока не ясно. И переболеть (а кому надо - то умереть) походу тоже не выйдет, болеть можно много раз и выкарабкавшийся в первый раз - запросто может скопытиться во второй.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 30 жов, 2020 11:47, всього редагувалось 1 раз.
vetka написав:и не разберутся. Природа искусный убийца, придумает новый вирус, более изощренный.
Копіюючи ваше повідомлення, хочу висказати одну думку.
Вчора чи позавчора? Фріз писав, що за грощі можна зробити любий вірус...
Так, я всім хочу нагадати, що 2-3 роки тому зник літак з вірусологами в Малайзії. Зник з радарів, ніяких слідів того, що він розбився не було знайдено. Крім десь рік тому якоїсь частини десь на півдні Індійського океану.
Рік тому розбився Боїнг Мах на морем в Індонезії. Слідів було знайдено "мільйн", включаючи тіла.
Так ось думка така:
Якщо літак з вірусологами десь приземлився і ці вірусологи ці 2-3 роки працювали над ковідом-19, ковідом-20, ковідом-21 і так далі
Якщо той хто запустив ці віруси, висунув якусь умову владі? А можливо не висунув і просто фігачит нас вірусами?
Як би ви себе вели, якщо б були владою?
Якби ви (ми) себе вели, якщо б нам влада сказала правду? Імхо, безумний Макс вже наступив би 6 місяців тому.
Так що тєма з вакциною, наприклад, може бути просто замилюванням очей, поки йде пошук ворогів...