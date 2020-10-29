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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:44
Hotab написав:
Заинтересовался чешскими цифрами.
У них за весь прошлый год умерло 106881 человек. Грубо по 9 тысяч в месяц.
В октябре 2020 от Ковид у них умрет (по сути уже умерли) более 3 тысяч. Ничего такой прирост. И, я надеюсь, все ж понимают,что это в условиях сдерживания и ограничений.
Интересно увидеть в ноябре цифру общей смертности в Чехии в октябре.
Исправить в своей статистике ничего не хочешь?
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vano80
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:45
Hotab написав: vano80 написав:
С начала заразы умерло 7 тысяч.
А сейчас по 140-150 в день.
Включая тех кто умер от тромба.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:47
vano80 написав:
Вот и пусть посчитают, сколько людей вчера получили дозу и начали болеть смертельной фигней.
Причём здесь коронавирус ?
Тема, давно известная в психологии и ботоведении, когда кого-то или что-то ругают или с чем-то борются, то надо сразу отвечать, смотри на другое там еще хуже.
Вы здесь видели хотя бы одного сторонника загрязнения окружающей среды ?
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:50
vano80 написав: Hotab написав:
Заинтересовался чешскими цифрами.
У них за весь прошлый год умерло 106881 человек. Грубо по 9 тысяч в месяц.
В октябре 2020 от Ковид у них умрет (по сути уже умерли) более 3 тысяч. Ничего такой прирост. И, я надеюсь, все ж понимают,что это в условиях сдерживания и ограничений.
Интересно увидеть в ноябре цифру общей смертности в Чехии в октябре.
Исправить в своей статистике ничего не хочешь?
Ты же всегда можешь выделить, с чем не согласен .
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Hotab
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:51
freeze написав: vano80 написав:
Вот и пусть посчитают, сколько людей вчера получили дозу и начали болеть смертельной фигней.
Причём здесь коронавирус ?
Тема, давно известная в психологии и ботоведении, когда кого-то или что-то ругают или с чем-то борются, то надо сразу отвечать, смотри на другое там еще хуже.
Вы здесь видели хотя бы одного сторонника загрязнения окружающей среды ?
При том, что так привыкли умирать сотнями тысяч от грязного воздуха, а смерть от вируса прям открыла глаза и разогрела сердце.
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vano80
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:51
Hotab написав:
Заинтересовался чешскими цифрами.
У них за весь прошлый год умерло 106881 человек. Грубо по 9 тысяч в месяц.
В октябре 2020 от Ковид у них умрет (по сути уже умерли) более 3 тысяч. Ничего такой прирост. И, я надеюсь, все ж понимают,что это в условиях сдерживания и ограничений.
Интересно увидеть в ноябре цифру общей смертности в Чехии в октябре.
Умерли избранные по результатам меры Борисполя и Новогород-Сиверского. Когда такое было чтоб, так массово меры мерли? Явно не обычный грипп как нам пытаются толкать сторонники теории заговора.
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Zebra
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:55
Hotab написав: vano80 написав: Hotab написав:
Заинтересовался чешскими цифрами.
У них за весь прошлый год умерло 106881 человек. Грубо по 9 тысяч в месяц. В октябре 2020 от Ковид у них умрет (по сути уже умерли) более 3 тысяч
. Ничего такой прирост. И, я надеюсь, все ж понимают,что это в условиях сдерживания и ограничений.
Интересно увидеть в ноябре цифру общей смертности в Чехии в октябре.
Исправить в своей статистике ничего не хочешь?
Ты же всегда можешь выделить, с чем не согласен .
Это не я несогласен. Это ошибка, я не верю что ты сознательно соврал. За весь период у них умерло 2862 человека.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:57
Zebra написав:
Умерли избранные по результатам меры Борисполя и Новогород-Сиверского. Когда такое было чтоб, так массово меры мерли? Явно не обычный грипп как нам пытаются толкать сторонники теории заговора.
люди явно не бедные, могли себе позволить лечение в реанимации с ивл...
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:57
vano80 написав:
При том, что так привыкли умирать сотнями тысяч от грязного воздуха, а смерть от вируса прям открыла глаза и разогрела сердце.
Выступите с петицией, откройте здесь новую ветку борьбы с загрязнениями, станьте экоактивистом, но зачем постоянно флудить о фабричных трубах на ветке с совсем другой темой ?
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:58
Hotab написав:
Заинтересовался чешскими цифрами.
У них за весь прошлый год умерло 106881 человек. Грубо по 9 тысяч в месяц. В октябре 2020 от Ковид у них умрет (по сути уже умерли) более 3 тысяч
. Ничего такой прирост. И, я надеюсь, все ж понимают,что это в условиях сдерживания и ограничений.
Интересно увидеть в ноябре цифру общей смертности в Чехии в октябре.
зачем вы нагнетаете панику? смертей на сегодня 2862 и это не за октябрь, а с начала года...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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