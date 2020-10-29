Hotab написав:

Заинтересовался чешскими цифрами.У них за весь прошлый год умерло 106881 человек. Грубо по 9 тысяч в месяц.В октябре 2020 от Ковид у них умрет (по сути уже умерли) более 3 тысяч. Ничего такой прирост. И, я надеюсь, все ж понимают,что это в условиях сдерживания и ограничений.Интересно увидеть в ноябре цифру общей смертности в Чехии в октябре.