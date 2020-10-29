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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 20502051205220532054>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 34
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
11
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
3
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
50%
17
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
9%
3
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:44

  Hotab написав:Заинтересовался чешскими цифрами.
У них за весь прошлый год умерло 106881 человек. Грубо по 9 тысяч в месяц.
В октябре 2020 от Ковид у них умрет (по сути уже умерли) более 3 тысяч. Ничего такой прирост. И, я надеюсь, все ж понимают,что это в условиях сдерживания и ограничений.
Интересно увидеть в ноябре цифру общей смертности в Чехии в октябре.


Исправить в своей статистике ничего не хочешь?
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:45

  Hotab написав:
  vano80 написав:С начала заразы умерло 7 тысяч.

А сейчас по 140-150 в день.


Включая тех кто умер от тромба.
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:47

  vano80 написав:Вот и пусть посчитают, сколько людей вчера получили дозу и начали болеть смертельной фигней.


Причём здесь коронавирус ?
Тема, давно известная в психологии и ботоведении, когда кого-то или что-то ругают или с чем-то борются, то надо сразу отвечать, смотри на другое там еще хуже.
Вы здесь видели хотя бы одного сторонника загрязнения окружающей среды ?
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freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:50

  vano80 написав:
  Hotab написав:Заинтересовался чешскими цифрами.
У них за весь прошлый год умерло 106881 человек. Грубо по 9 тысяч в месяц.
В октябре 2020 от Ковид у них умрет (по сути уже умерли) более 3 тысяч. Ничего такой прирост. И, я надеюсь, все ж понимают,что это в условиях сдерживания и ограничений.
Интересно увидеть в ноябре цифру общей смертности в Чехии в октябре.


Исправить в своей статистике ничего не хочешь?

Ты же всегда можешь выделить, с чем не согласен .
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:51

  freeze написав:
  vano80 написав:Вот и пусть посчитают, сколько людей вчера получили дозу и начали болеть смертельной фигней.


Причём здесь коронавирус ?
Тема, давно известная в психологии и ботоведении, когда кого-то или что-то ругают или с чем-то борются, то надо сразу отвечать, смотри на другое там еще хуже.
Вы здесь видели хотя бы одного сторонника загрязнения окружающей среды ?


При том, что так привыкли умирать сотнями тысяч от грязного воздуха, а смерть от вируса прям открыла глаза и разогрела сердце.
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:51

  Hotab написав:Заинтересовался чешскими цифрами.
У них за весь прошлый год умерло 106881 человек. Грубо по 9 тысяч в месяц.
В октябре 2020 от Ковид у них умрет (по сути уже умерли) более 3 тысяч. Ничего такой прирост. И, я надеюсь, все ж понимают,что это в условиях сдерживания и ограничений.
Интересно увидеть в ноябре цифру общей смертности в Чехии в октябре.

Умерли избранные по результатам меры Борисполя и Новогород-Сиверского. Когда такое было чтоб, так массово меры мерли? Явно не обычный грипп как нам пытаются толкать сторонники теории заговора.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:55

  Hotab написав:
  vano80 написав:
  Hotab написав:Заинтересовался чешскими цифрами.
У них за весь прошлый год умерло 106881 человек. Грубо по 9 тысяч в месяц.
В октябре 2020 от Ковид у них умрет (по сути уже умерли) более 3 тысяч. Ничего такой прирост. И, я надеюсь, все ж понимают,что это в условиях сдерживания и ограничений.
Интересно увидеть в ноябре цифру общей смертности в Чехии в октябре.


Исправить в своей статистике ничего не хочешь?

Ты же всегда можешь выделить, с чем не согласен .


Это не я несогласен. Это ошибка, я не верю что ты сознательно соврал. За весь период у них умерло 2862 человека.
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Zebra написав:Умерли избранные по результатам меры Борисполя и Новогород-Сиверского. Когда такое было чтоб, так массово меры мерли? Явно не обычный грипп как нам пытаются толкать сторонники теории заговора.
люди явно не бедные, могли себе позволить лечение в реанимации с ивл...
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:57

  vano80 написав:При том, что так привыкли умирать сотнями тысяч от грязного воздуха, а смерть от вируса прям открыла глаза и разогрела сердце.


Выступите с петицией, откройте здесь новую ветку борьбы с загрязнениями, станьте экоактивистом, но зачем постоянно флудить о фабричных трубах на ветке с совсем другой темой ?
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freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:58

  Hotab написав:Заинтересовался чешскими цифрами.
У них за весь прошлый год умерло 106881 человек. Грубо по 9 тысяч в месяц.
В октябре 2020 от Ковид у них умрет (по сути уже умерли) более 3 тысяч. Ничего такой прирост. И, я надеюсь, все ж понимают,что это в условиях сдерживания и ограничений.
Интересно увидеть в ноябре цифру общей смертности в Чехии в октябре.

зачем вы нагнетаете панику? смертей на сегодня 2862 и это не за октябрь, а с начала года...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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