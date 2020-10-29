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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:00
vano80 написав:
За весь период у них умерло 2862 человека.
Из них 2200 за 29 дней октября. И по 150+ в день:
25.10 -120
26.10-170
27.20-180
28.10-113
29.10-196
. Да, ты прав , немного на 3 не выйдем). А может и поднатужатся...Но тоже лихо работают.
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 30 жов, 2020 12:07, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:02
Тракторист написав: Hotab написав:
Заинтересовался чешскими цифрами. В октябре 2020 от Ковид у них умрет (по сути уже умерли) более 3 тысяч
. Ничего такой прирост. И, я надеюсь, все ж понимают,что это в условиях сдерживания и ограничений.
Интересно увидеть в ноябре цифру общей смертности в Чехии в октябре.
зачем вы нагнетаете панику? смертей на сегодня 2862 и это не за октябрь
, а с начала года...
Не занимайтесь манипуляцией.
С начала года в Чехии от ковида умерло 2862, это вы правильно заметили, но в том числе из них за октябрь(с 1-ого по 29-е число) умерло в Чехии 2226 человек.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:06
freeze написав: Тракторист написав: Hotab написав:
Заинтересовался чешскими цифрами. В октябре 2020 от Ковид у них умрет (по сути уже умерли) более 3 тысяч
. Ничего такой прирост. И, я надеюсь, все ж понимают,что это в условиях сдерживания и ограничений.
Интересно увидеть в ноябре цифру общей смертности в Чехии в октябре.
зачем вы нагнетаете панику? смертей на сегодня 2862 и это не за октябрь
, а с начала года...
Не занимайтесь манипуляцией.
С начала года в Чехии от ковида умерло 2862, в том числе из них за октябрь(с 1-ого по 29-е число) умерло в Чехии 2226 человек.
Угу, и ничего нас не должно удивить. Вот прям до октября все было более менее стабильно и тут понеслось.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:08
Zebra написав: Hotab написав:
Заинтересовался чешскими цифрами.
У них за весь прошлый год умерло 106881 человек. Грубо по 9 тысяч в месяц.
В октябре 2020 от Ковид у них умрет (по сути уже умерли) более 3 тысяч. Ничего такой прирост. И, я надеюсь, все ж понимают,что это в условиях сдерживания и ограничений.
Интересно увидеть в ноябре цифру общей смертности в Чехии в октябре.
Умерли избранные по результатам меры Борисполя и Новогород-Сиверского. Когда такое было чтоб, так массово меры мерли
? Явно не обычный грипп как нам пытаются толкать сторонники теории заговора.
а как вы определили, что это явление массовое? в Украине 460 населённых пунктов имеет статус города...
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:09
vano80 написав:
Угу, и ничего нас не должно удивить. Вот прям до октября все было более менее стабильно и тут понеслось.
Вы продолжаете говорить загадками.
Не понравилась вам цифра 3 тыс за октябрь, ну ладно - 2500 вам. Подошла такая? Что теперь вас "должно удивить"?
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:09
vano80 написав:
Угу, и ничего нас не должно удивить. Вот прям до октября все было более менее стабильно и тут понеслось.
Да, было более-менее стабильно, Чехия была одна из самых благополучных стран.
У вас есть претензии к чешским медикам и чешскому министерству здравоохранения ? Это их официальные данные от чешского МОЗа. Мы-то здесь при чём.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:14
change_pm написав: vetka написав:
и не разберутся. Природа искусный убийца, придумает новый вирус
, более изощренный.
Копіюючи ваше повідомлення, хочу висказати одну думку.
Вчора чи позавчора? Фріз писав, що за грощі можна зробити любий вірус...
Так, я всім хочу нагадати, що 2-3 роки тому зник літак з вірусологами в Малайзії.
Зник з радарів, ніяких слідів того, що він розбився не було знайдено. Крім десь рік тому якоїсь частини десь на півдні Індійського океану.
Рік тому розбився Боїнг Мах на морем в Індонезії. Слідів було знайдено "мільйн", включаючи тіла.
Так ось думка така:
Якщо літак з вірусологами десь приземлився і ці вірусологи ці 2-3 роки працювали над ковідом-19, ковідом-20, ковідом-21 і так далі
Якщо той хто запустив ці віруси, висунув якусь умову владі? А можливо не висунув і просто фігачит нас вірусами?Як би ви себе вели, якщо б були владою? Якби ви (ми) себе вели, якщо б нам влада сказала правду?
Імхо, безумний Макс вже наступив би 6 місяців тому.
Так що тєма з вакциною, наприклад, може бути просто замилюванням очей, поки йде пошук ворогів...
Так що бережемо себе, і сподіваємося на краще!!!
Ніяк не вела б. Если честно, меня эта вся происходящая уйня уже порядком зае. надоела. Есть выражение - ожидание смерти, хуже самой смерти. На самом деле стресс, который все испытывают уже почти как год очень сильно бьёт по имунной системе, нанося организму больший вред, чем сам вирус по сути.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:15
freeze написав:
Не занимайтесь манипуляцией.
Тракторист написав: Hotab написав:
Заинтересовался чешскими цифрами. В октябре 2020 от Ковид у них умрет (по сути уже умерли) более 3 тысяч
. Ничего такой прирост. И, я надеюсь, все ж понимают,что это в условиях сдерживания и ограничений.
Интересно увидеть в ноябре цифру общей смертности в Чехии в октябре.
зачем вы нагнетаете панику? смертей на сегодня 2862 и это не за октябрь
, а с начала года...
С начала года в Чехии от ковида умерло 2862, это вы правильно заметили, но в том числе из них за октябрь(с 1-ого по 29-е число) умерло в Чехии 2226 человек.
в чём вы конкретно увидели манипуляцию? то что количество смертей 2862 и то что это не за месяц, а с начала года вы сами подтвердили...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:18
vetka написав:
. Есть выражение - ожидание смерти, хуже самой смерти. На самом деле стресс, который все испытывают уже почти как год очень сильно бьёт по имунной системе, нанося организму больший вред, чем сам вирус по сути.
Отправьте этот спич на фронт. Расскажите им в бронежилете в жару и мороз под обстрелами, как вы устали от маски в ожидании смерти.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:19
vano80 написав: freeze написав: Тракторист написав:
зачем вы нагнетаете панику? смертей на сегодня 2862 и это не за октябрь
, а с начала года...
Не занимайтесь манипуляцией.
С начала года в Чехии от ковида умерло 2862, в том числе из них за октябрь(с 1-ого по 29-е число) умерло в Чехии 2226 человек.
Угу, и ничего нас не должно удивить. Вот прям до октября все было более менее стабильно и тут понеслось.
в начале октября прошли выборы, а через неделю после выборов началось нагнетание...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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