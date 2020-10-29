вы бы выражались точнее: 3% от короны или "после короны"? кроме того не понятно за какой период, а рано или поздно все мы будем там...
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:40
вы бы выражались точнее: 3% от короны или "после короны"? кроме того не понятно за какой период, а рано или поздно все мы будем там...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:42
Скорее всего да, ибо две смертельных разновидности из прошлого до Чехии не долетели, это абсолютно точно.
А в целом банальный старый коронавирус, с 1965 года, это согласно Cправочнику инфекционных болезней, в который я сейчас не поленился заглянуть, характеризуется преимущественным поражением носа - насморком, реже поносом, интоксикация слабо выражена.
У вас есть другие данные, или просто поговорить ?
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 30 жов, 2020 12:44, всього редагувалось 2 разів.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:42
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Нет, не пипчет. Я умею видеть причины и определять виновных в невыполненных обещаниях.
Ну вот смотрите:
Вы пообещали ребенку в воскресенье купить айфон. У вас все для этого есть: желание, деньги на счету, айфон есть в магазине. Но у меня были другие планы: я встретил вас в субботу после работы у банкомата, приложил физическое воздействие , забрал все деньги с вашей карты, а вы оказались на больничной койке. (не расцените как угрозы или намеки,это просто моделирование ситуации) .
В воскресенье вы не выполнили обещание, данное ребенку.
Ответьте мне, вы балабол и не есть человек слова? Ваш ребенок имеет право вас презирать?
Подумайте, знал ли обещающий закончить войну за 2 недели о том, что будет открытая агрессия с вводом регулярных войск через границу?
Мог предполагать, безусловно. Но и вы могли предполагать, что на вас нападет гопник, так ведь бывает в жизни.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:49
Re: Эпидемия коронавируса в мире
я ковид2019 уже переболел, но мне не сложно и от грипа прививку сделать себе и родне.
А остальные пусть дальше поднимают панику по поводу КОВИД2019 , но принципиально не прививаються от гриппа - а значит их деятельность по разгону паники очевидна.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ".
Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:53
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Немецкий профессор: PCR тест на корона вирус — это как гадание на кофейной гуще
Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:56
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Этот Укрэксимбанк размещал евробонды под 9.5% - 9.75% годовых - и оплачивается это все из бесконечной докапитализации. Вместо того, чтоб брать у населения, даже под 5-7% могли бы пылесосить рынок.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:57
до тех пор пока не будет чёткого разделения на смерти от коронавируса и на смерти с коронавирусом вся подобная статистика не носит объективного характера и имеет элементы манипуляции...
например тут неоднократно появлялась информация о том, что шведский путь был не правильным и их статистика значительно хуже чем у соседей, но если сопоставить разные показатели статистики, то статистика выглядит несколько иначе - средний возраст умерших в Швеции около 80 лет...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:58
Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:59
реально Хотаб, сколько можно??? давайте будем начинать паниковать ну пусть не с 300,000 смертей в день, ну хотя бы с 295,000, ок?
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:59
оця думка мене найбільш демотивує ... ((((
виглядає так, що ми всі помремо (в свій час і з цим можна міритись), але не так що за 2 роки більшості з нас може не стати, і не важливо, чи вам 10 чи 30 чи 40 чи 60
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