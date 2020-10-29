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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2053205420552056>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 34
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
11
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
3
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
50%
17
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
9%
3
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:40

  Zebra написав:Потенциально 3% могут потерять меров после короны. В Харькове по ходу народ выбрал жмурика. Гепу никто не видит, где он есть.

вы бы выражались точнее: 3% от короны или "после короны"? кроме того не понятно за какой период, а рано или поздно все мы будем там... ;)
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:42

  Тракторист написав:а по вашему в 2001-2019 годах никто не умирал от коронавирусов?...


Скорее всего да, ибо две смертельных разновидности из прошлого до Чехии не долетели, это абсолютно точно.
А в целом банальный старый коронавирус, с 1965 года, это согласно Cправочнику инфекционных болезней, в который я сейчас не поленился заглянуть, характеризуется преимущественным поражением носа - насморком, реже поносом, интоксикация слабо выражена.
У вас есть другие данные, или просто поговорить ? :wink:
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 30 жов, 2020 12:44, всього редагувалось 2 разів.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vetka написав:ПС кстати, вас никак не пипчет, что обещанные 2 недели, за которые собирались закончить войну затянулись на долгие годы,

Нет, не пипчет. Я умею видеть причины и определять виновных в невыполненных обещаниях.
Ну вот смотрите:
Вы пообещали ребенку в воскресенье купить айфон. У вас все для этого есть: желание, деньги на счету, айфон есть в магазине. Но у меня были другие планы: я встретил вас в субботу после работы у банкомата, приложил физическое воздействие , забрал все деньги с вашей карты, а вы оказались на больничной койке. (не расцените как угрозы или намеки,это просто моделирование ситуации) .
В воскресенье вы не выполнили обещание, данное ребенку.
Ответьте мне, вы балабол и не есть человек слова? Ваш ребенок имеет право вас презирать?
Подумайте, знал ли обещающий закончить войну за 2 недели о том, что будет открытая агрессия с вводом регулярных войск через границу?
Мог предполагать, безусловно. Но и вы могли предполагать, что на вас нападет гопник, так ведь бывает в жизни.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЗображенняЗображення
я ковид2019 уже переболел, но мне не сложно и от грипа прививку сделать себе и родне.
А остальные пусть дальше поднимают панику по поводу КОВИД2019 , но принципиально не прививаються от гриппа - а значит их деятельность по разгону паники очевидна.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ".
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Немецкий профессор: PCR тест на корона вирус — это как гадание на кофейной гуще
Uppi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Этот Укрэксимбанк размещал евробонды под 9.5% - 9.75% годовых - и оплачивается это все из бесконечной докапитализации. Вместо того, чтоб брать у населения, даже под 5-7% могли бы пылесосить рынок.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:57

  Hotab написав:
  Тракторист написав:получить полностью достоверную и объективную информацию мы сможем в начале следующего года, когда по странам опубликуют статистику по общему количеству смертей на 1000 человек населения и по продолжительности жизни по странам...

Чем вам не подходит промежуточная информация по месяцам?

до тех пор пока не будет чёткого разделения на смерти от коронавируса и на смерти с коронавирусом вся подобная статистика не носит объективного характера и имеет элементы манипуляции...

например тут неоднократно появлялась информация о том, что шведский путь был не правильным и их статистика значительно хуже чем у соседей, но если сопоставить разные показатели статистики, то статистика выглядит несколько иначе - средний возраст умерших в Швеции около 80 лет...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:58

  Zebra написав:Этот Укрэксимбанк размещал евробонды под 9.5% - 9.75% годовых - и оплачивается это все из бесконечной докапитализации. Вместо того, чтоб брать у населения, даже под 5-7% могли бы пылесосить рынок.

Вывод: евробонды держат "свои" люди.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:59

  Тракторист написав:
  Hotab написав:Заинтересовался чешскими цифрами.
У них за весь прошлый год умерло 106881 человек. Грубо по 9 тысяч в месяц.
В октябре 2020 от Ковид у них умрет (по сути уже умерли) более 3 тысяч. Ничего такой прирост. И, я надеюсь, все ж понимают,что это в условиях сдерживания и ограничений.
Интересно увидеть в ноябре цифру общей смертности в Чехии в октябре.

зачем вы нагнетаете панику? смертей на сегодня 2862 и это не за октябрь, а с начала года...


реально Хотаб, сколько можно??? давайте будем начинать паниковать ну пусть не с 300,000 смертей в день, ну хотя бы с 295,000, ок?
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:59

  Hotab написав:
  vano80 написав:С начала заразы умерло 7 тысяч.

А сейчас по 140-150 в день.

  vano80 написав:С чего вдруг?

Я бы охотно согласился, что ковид полная ерунда, если бы мы вышли на цифру скажем 50-100 в день смертей , она не растет при полном снятии ограничений. Ну и ладно, кому-то не повезло. Но мы устойчиво идём вверх даже с ограничениями. И где мы остановимся - пока не ясно. И переболеть (а кому надо - то умереть) походу тоже не выйдет, болеть можно много раз и выкарабкавшийся в первый раз - запросто может скопытиться во второй.

оця думка мене найбільш демотивує ... ((((

виглядає так, що ми всі помремо (в свій час і з цим можна міритись), але не так що за 2 роки більшості з нас може не стати, і не важливо, чи вам 10 чи 30 чи 40 чи 60 :!:
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