Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:59

Тракторист написав: Hotab написав: Заинтересовался чешскими цифрами.

У них за весь прошлый год умерло 106881 человек. Грубо по 9 тысяч в месяц.

В октябре 2020 от Ковид у них умрет (по сути уже умерли) более 3 тысяч. Ничего такой прирост. И, я надеюсь, все ж понимают,что это в условиях сдерживания и ограничений.

Интересно увидеть в ноябре цифру общей смертности в Чехии в октябре. Заинтересовался чешскими цифрами.У них за весь прошлый год умерло 106881 человек. Грубо по 9 тысяч в месяц.. Ничего такой прирост. И, я надеюсь, все ж понимают,что это в условиях сдерживания и ограничений.Интересно увидеть в ноябре цифру общей смертности в Чехии в октябре.

зачем вы нагнетаете панику? смертей на сегодня 2862 и это не за октябрь, а с начала года... зачем вы нагнетаете панику? смертей на сегодня 2862 и это не за октябрь, а с начала года...



реально Хотаб, сколько можно??? давайте будем начинать паниковать ну пусть не с 300,000 смертей в день, ну хотя бы с 295,000, ок? реально Хотаб, сколько можно??? давайте будем начинать паниковать ну пусть не с 300,000 смертей в день, ну хотя бы с 295,000, ок?

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California