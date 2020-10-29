vetka написав:ПС кстати, вас никак не пипчет, что обещанные 2 недели, за которые собирались закончить войну затянулись на долгие годы,
Нет, не пипчет. Я умею видеть причины и определять виновных в невыполненных обещаниях. Ну вот смотрите: Вы пообещали ребенку в воскресенье купить айфон. У вас все для этого есть: желание, деньги на счету, айфон есть в магазине. Но у меня были другие планы: я встретил вас в субботу после работы у банкомата, приложил физическое воздействие , забрал все деньги с вашей карты, а вы оказались на больничной койке. (не расцените как угрозы или намеки,это просто моделирование ситуации) . В воскресенье вы не выполнили обещание, данное ребенку. Ответьте мне, вы балабол и не есть человек слова? Ваш ребенок имеет право вас презирать? Подумайте, знал ли обещающий закончить войну за 2 недели о том, что будет открытая агрессия с вводом регулярных войск через границу? Мог предполагать, безусловно. Но и вы могли предполагать, что на вас нападет гопник, так ведь бывает в жизни.
На счет войны, население Украины психологически уже привыкли к ней и не особо переймаются (хорошо это или плохо, сейчас не рассматриваем), тем более сейчас война касается всех лишь косвенно, а вот карантин и массовая истерия отравляет жизнь всем.
freeze написав:С начала года в Чехии от ковида умерло 2862, это вы правильно заметили, но в том числе из них за октябрь(с 1-ого по 29-е число) умерло в Чехии 2226 человек.
в чём вы конкретно увидели манипуляцию? то что количество смертей 2862 и то что это не за месяц, а с начала года вы сами подтвердили...
скажу больше, это количество смертей от Ковида-2019 с предполагаемой даты рождения Будды, да что там Будды - от даты вымирания динозавров. а сколько за это время умерло от старости людей?? поэтому ковид - капля в море риска ...
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
change_pm на мою думку такий вірус не може бути бойовим бо летальність дуже маленька . ЦЕ ж не легенева форма сибірської виразки. Дуже погані вірусологи якщо зробили такий хилий вірус від якого втрата запаху на два тиждні ... і вся шкода .
Востаннє редагувалось yama в П'ят 30 жов, 2020 13:46, всього редагувалось 1 раз.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ".
Тракторист написав:до тех пор пока не будет чёткого разделения на смерти от коронавируса и на смерти с коронавирусом вся подобная статистика не носит объективного характера и имеет элементы манипуляции...
Вы сами видите путь, как это можно четко разделить? Особенно когда ковид выступает триггером для активации других болезней, которые затем вызывают смерть? Я ж так понимаю "избыточная смертность" для вас тоже не аргумент. Вы их тоже не отнесёте к смертям от Ковид? Что для вас может выступить аргументом? Я так подозреваю, что даже если собаки будут таскать по улице трупы, вы будете говорить, что смертность обычная, просто из-за карантина некому хоронить, никто на работу не ходит.
yama написав:change_pm на мою думку такий вірус не може бути бойовим бо летальність дуже маленька . ЦЕ ж не легенева форма сибірської виразки. Дуже погані вірусологи якщо зробили такий хилий вірус від якого втрата запаху на два тиждні ... і вся шкода .
короновирусная yama Бравый дружок.. ты уже здоров? Интрубация не понадобилась? Пишут с мозгами некоторые не дружат после короны.. И что маски дальше идиоты носят?
p/s/ Помню как в феврале в Шанхае были фото, когда просто пи**.. у*** без маски зашедших в автобус.. Потом Индия где палками забивали неполноценных.. А мы из таких упырей на днях будем иметь по 15000 в день больных. Ты рад дружок, что ты ездил без маски во львовских автобусах? Сколько людей ты заразил не думал?.. Ты думаешь отболел один раз и все.. Нет дорогой тут пошли люди болеть по второму раз и не через 3 месяц а через месяц. И в второй раз все тяжелее.. Так что у тебя еще все впереди..
vetka , ну вы же говорили о каких-то страхах (пусть и не смерти) , о том, что вы что-то ожидаете и это ожидание есть хуже самого события. Так что вы ожидаете со страхом? Я, наоборот,жду массового иммунитета, хоть он и будет на короткое время , а затем вакцину. То есть я как раз настроен на позитив и вопрос его появления только времени. Я готов потерпеть некоторые неудобства, связанные с этой временной ситуацией. А у вас что вызывает негатив, непринятие , страхи?
Никогда не наблюдал за вашей учёткой, сейчас мне кажется вы излишне ворчливы и недовольны жизнью. Это правда?