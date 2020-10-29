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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2054205520562057>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 34
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
11
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
3
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
50%
17
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
9%
3
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:00

  Hotab написав:
  vetka написав:ПС кстати, вас никак не пипчет, что обещанные 2 недели, за которые собирались закончить войну затянулись на долгие годы,

Нет, не пипчет. Я умею видеть причины и определять виновных в невыполненных обещаниях.
Ну вот смотрите:
Вы пообещали ребенку в воскресенье купить айфон. У вас все для этого есть: желание, деньги на счету, айфон есть в магазине. Но у меня были другие планы: я встретил вас в субботу после работы у банкомата, приложил физическое воздействие , забрал все деньги с вашей карты, а вы оказались на больничной койке. (не расцените как угрозы или намеки,это просто моделирование ситуации) .
В воскресенье вы не выполнили обещание, данное ребенку.
Ответьте мне, вы балабол и не есть человек слова? Ваш ребенок имеет право вас презирать?
Подумайте, знал ли обещающий закончить войну за 2 недели о том, что будет открытая агрессия с вводом регулярных войск через границу?
Мог предполагать, безусловно. Но и вы могли предполагать, что на вас нападет гопник, так ведь бывает в жизни.

На счет войны, население Украины психологически уже привыкли к ней и не особо переймаются (хорошо это или плохо, сейчас не рассматриваем), тем более сейчас война касается всех лишь косвенно, а вот карантин и массовая истерия отравляет жизнь всем.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:02

  Тракторист написав:
  freeze написав:С начала года в Чехии от ковида умерло 2862, это вы правильно заметили, но в том числе из них за октябрь(с 1-ого по 29-е число) умерло в Чехии 2226 человек.

в чём вы конкретно увидели манипуляцию? то что количество смертей 2862 и то что это не за месяц, а с начала года вы сами подтвердили...


скажу больше, это количество смертей от Ковида-2019 с предполагаемой даты рождения Будды, да что там Будды - от даты вымирания динозавров. а сколько за это время умерло от старости людей?? поэтому ковид - капля в море риска ...
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:18

change_pm на мою думку такий вірус не може бути бойовим бо летальність дуже маленька . ЦЕ ж не легенева форма сибірської виразки. Дуже погані вірусологи якщо зробили такий хилий вірус від якого втрата запаху на два тиждні ... і вся шкода .
Востаннє редагувалось yama в П'ят 30 жов, 2020 13:46, всього редагувалось 1 раз.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ".
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Тракторист написав:до тех пор пока не будет чёткого разделения на смерти от коронавируса и на смерти с коронавирусом вся подобная статистика не носит объективного характера и имеет элементы манипуляции...


Вы сами видите путь, как это можно четко разделить? Особенно когда ковид выступает триггером для активации других болезней, которые затем вызывают смерть?
Я ж так понимаю "избыточная смертность" для вас тоже не аргумент. Вы их тоже не отнесёте к смертям от Ковид?
Что для вас может выступить аргументом?
Я так подозреваю, что даже если собаки будут таскать по улице трупы, вы будете говорить, что смертность обычная, просто из-за карантина некому хоронить, никто на работу не ходит.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vetka написав:На счет войны, население Украины психологически уже привыкли к ней и не особо переймаются

Я так понимаю это вы мне ответили на вопрос о тех, кто в окопах действительно живёт в ожидании смерти.
Я же вам говорил об обещаниях.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:49

  yama написав:change_pm на мою думку такий вірус не може бути бойовим бо летальність дуже маленька . ЦЕ ж не легенева форма сибірської виразки. Дуже погані вірусологи якщо зробили такий хилий вірус від якого втрата запаху на два тиждні ... і вся шкода .


короновирусная yama
Бравый дружок.. ты уже здоров?
Интрубация не понадобилась?
Пишут с мозгами некоторые не дружат после короны..
И что маски дальше идиоты носят?

p/s/ Помню как в феврале в Шанхае были фото, когда просто пи**.. у*** без маски зашедших в автобус.. Потом Индия где палками забивали неполноценных..
А мы из таких упырей на днях будем иметь по 15000 в день больных. Ты рад дружок, что ты ездил без маски во львовских автобусах? Сколько людей ты заразил не думал?..
Ты думаешь отболел один раз и все.. Нет дорогой тут пошли люди болеть по второму раз и не через 3 месяц а через месяц. И в второй раз все тяжелее.. Так что у тебя еще все впереди..
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:08

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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:13

  Hotab написав:
  vetka написав:На счет войны, население Украины психологически уже привыкли к ней и не особо переймаются

Я так понимаю это вы мне ответили на вопрос о тех, кто в окопах действительно живёт в ожидании смерти.
Я же вам говорил об обещаниях.

Только поняла, вы буквально поняли мое выражение про ожидание смерти.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:19

vetka , ну вы же говорили о каких-то страхах (пусть и не смерти) , о том, что вы что-то ожидаете и это ожидание есть хуже самого события. Так что вы ожидаете со страхом? Я, наоборот,жду массового иммунитета, хоть он и будет на короткое время , а затем вакцину. То есть я как раз настроен на позитив и вопрос его появления только времени. Я готов потерпеть некоторые неудобства, связанные с этой временной ситуацией. А у вас что вызывает негатив, непринятие , страхи?

Никогда не наблюдал за вашей учёткой, сейчас мне кажется вы излишне ворчливы и недовольны жизнью. Это правда?
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:40

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