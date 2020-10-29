Hotab написав:

vetka написав: ПС кстати, вас никак не пипчет, что обещанные 2 недели, за которые собирались закончить войну затянулись на долгие годы, ПС кстати, вас никак не пипчет, что обещанные 2 недели, за которые собирались закончить войну затянулись на долгие годы,

Нет, не пипчет. Я умею видеть причины и определять виновных в невыполненных обещаниях.Ну вот смотрите:Вы пообещали ребенку в воскресенье купить айфон. У вас все для этого есть: желание, деньги на счету, айфон есть в магазине. Но у меня были другие планы: я встретил вас в субботу после работы у банкомата, приложил физическое воздействие , забрал все деньги с вашей карты, а вы оказались на больничной койке. (не расцените как угрозы или намеки,это просто моделирование ситуации) .В воскресенье вы не выполнили обещание, данное ребенку.Ответьте мне, вы балабол и не есть человек слова? Ваш ребенок имеет право вас презирать?Подумайте, знал ли обещающий закончить войну за 2 недели о том, что будет открытая агрессия с вводом регулярных войск через границу?Мог предполагать, безусловно. Но и вы могли предполагать, что на вас нападет гопник, так ведь бывает в жизни.