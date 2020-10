Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:02

Тракторист написав: freeze написав: С начала года в Чехии от ковида умерло 2862, это вы правильно заметили, но в том числе из них за октябрь(с 1-ого по 29-е число) умерло в Чехии 2226 человек. С начала года в Чехии от ковида умерло 2862, это вы правильно заметили, но в том числе из них за октябрь(с 1-ого по 29-е число) умерло в Чехии 2226 человек.

в чём вы конкретно увидели манипуляцию? то что количество смертей 2862 и то что это не за месяц, а с начала года вы сами подтвердили... в чём вы конкретно увидели манипуляцию? то что количество смертей 2862 и то что это не за месяц, а с начала года вы сами подтвердили...



скажу больше, это количество смертей от Ковида-2019 с предполагаемой даты рождения Будды, да что там Будды - от даты вымирания динозавров. а сколько за это время умерло от старости людей?? поэтому ковид - капля в море риска ... скажу больше, это количество смертей от Ковида-2019 с предполагаемой даты рождения Будды, да что там Будды - от даты вымирания динозавров. а сколько за это время умерло от старости людей?? поэтому ковид - капля в море риска ...

