Hotab написав:vetka , ну вы же говорили о каких-то страхах (пусть и не смерти) , о том, что вы что-то ожидаете и это ожидание есть хуже самого события. Так что вы ожидаете со страхом? Я, наоборот,жду массового иммунитета, хоть он и будет на короткое время , а затем вакцину. То есть я как раз настроен на позитив и вопрос его появления только времени. Я готов потерпеть некоторые неудобства, связанные с этой временной ситуацией. А у вас что вызывает негатив, непринятие , страхи?
Никогда не наблюдал за вашей учёткой, сейчас мне кажется вы излишне ворчливы и недовольны жизнью. Это правда?
Нет не правда, я очень веселая и жизнерадостная. Мой негатив лишь в том, что этот вирус тупо поломал все мои планы на этот год и скорее всего на будущий тоже. Предвидя ваш следующий вопрос - нет, заразиться не боюсь, массовому психозу не подвержена.
В Эрефии зафиксировали 18 тысяч заболевших за истекшие сутки. Власти одной головой успокаивают, что никаких локдаунов не допустят, другими головами принимают решения, вводящие ограничения, причем ретивость и свирепость мер террора и принуждения пока выглядят существенно выше, чем даже весной-летом.
При этом в Китае нет ограничений, нет локдаунов, 25 человек на полуторамиллиардную страну зарегистрировано как носители вируса (не заболевшие - а именно носители, давшие положительный тест), 24 человека выздоровели и выписаны из больниц.
yama написав:change_pm на мою думку такий вірус не може бути бойовим бо летальність дуже маленька . ЦЕ ж не легенева форма сибірської виразки. Дуже погані вірусологи якщо зробили такий хилий вірус від якого втрата запаху на два тиждні ... і вся шкода .
Ха)) у тебе ж дітей немає, правильно?
Уяви, що наслідком перенесеного тобою короновірусу, буде неможливість їх мати?
Чи ти ще пару раз ним, але вже новими версіями, перехворієш? І вже летально?