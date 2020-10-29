Hotab написав:vetka , ну вы же говорили о каких-то страхах (пусть и не смерти) , о том, что вы что-то ожидаете и это ожидание есть хуже самого события. Так что вы ожидаете со страхом? Я, наоборот,жду массового иммунитета, хоть он и будет на короткое время , а затем вакцину. То есть я как раз настроен на позитив и вопрос его появления только времени. Я готов потерпеть некоторые неудобства, связанные с этой временной ситуацией. А у вас что вызывает негатив, непринятие , страхи?
Никогда не наблюдал за вашей учёткой, сейчас мне кажется вы излишне ворчливы и недовольны жизнью. Это правда?
Нет не правда, я очень веселая и жизнерадостная. Мой негатив лишь в том, что этот вирус тупо поломал все мои планы на этот год и скорее всего на будущий тоже. Предвидя ваш следующий вопрос - нет, заразиться не боюсь, массовому психозу не подвержена.
В Эрефии зафиксировали 18 тысяч заболевших за истекшие сутки. Власти одной головой успокаивают, что никаких локдаунов не допустят, другими головами принимают решения, вводящие ограничения, причем ретивость и свирепость мер террора и принуждения пока выглядят существенно выше, чем даже весной-летом.
При этом в Китае нет ограничений, нет локдаунов, 25 человек на полуторамиллиардную страну зарегистрировано как носители вируса (не заболевшие - а именно носители, давшие положительный тест), 24 человека выздоровели и выписаны из больниц.
yama написав:change_pm на мою думку такий вірус не може бути бойовим бо летальність дуже маленька . ЦЕ ж не легенева форма сибірської виразки. Дуже погані вірусологи якщо зробили такий хилий вірус від якого втрата запаху на два тиждні ... і вся шкода .
Ха)) у тебе ж дітей немає, правильно?
Уяви, що наслідком перенесеного тобою короновірусу, буде неможливість їх мати?
Чи ти ще пару раз ним, але вже новими версіями, перехворієш? І вже летально?
Украина должна ввести аналогичные началу мая карантинные ограничения по COVID-19 – KSE https://interfax.com.ua/news/general/699927.html "На сегодня, чтобы сдерживать распространение заболевания до такой степени, чтобы наша больничная система могла этого выдержать и избежать коллапса, нужно ввести карантинные ограничения, которые можно сравнить с теми, которые были во время первого ослабления карантина в начала мая" - сказал он в ходе онлайн-брифинга в пятницу. Ковтонюк отметил: "Речь не идет о том, что перестанет расти заболеваемость и смертность - мы говорим только том, чтобы наша система больниц не попала в коллапс".
zРадио написав:Украина должна ввести аналогичные началу мая карантинные ограничения по COVID-19 – KSE https://interfax.com.ua/news/general/699927.html "На сегодня, чтобы сдерживать распространение заболевания до такой степени, чтобы наша больничная система могла этого выдержать и избежать коллапса, нужно ввести карантинные ограничения, которые можно сравнить с теми, которые были во время первого ослабления карантина в начала мая" - сказал он в ходе онлайн-брифинга в пятницу. Ковтонюк отметил: "Речь не идет о том, что перестанет расти заболеваемость и смертность - мы говорим только том, чтобы наша система больниц не попала в коллапс".
если реформы супрун будут продолжаться, то от коллапса медицинской системы нас не спасёт ничего...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
zРадио написав:Украина должна ввести аналогичные началу мая карантинные ограничения по COVID-19 – KSE https://interfax.com.ua/news/general/699927.html "На сегодня, чтобы сдерживать распространение заболевания до такой степени, чтобы наша больничная система могла этого выдержать и избежать коллапса, нужно ввести карантинные ограничения, которые можно сравнить с теми, которые были во время первого ослабления карантина в начала мая" - сказал он в ходе онлайн-брифинга в пятницу. Ковтонюк отметил: "Речь не идет о том, что перестанет расти заболеваемость и смертность - мы говорим только том, чтобы наша система больниц не попала в коллапс".
если реформы супрун будут продолжаться, то от коллапса медицинской системы нас не спасёт ничего...
к семейному врачу день, в день хрен попадёшь, и это просто с соплями...
edvardd написав:к семейному врачу день, в день хрен попадёшь, и это просто с соплями...
Семейные врачи, при всем к ним уважении, стали просто передастами, которые чаще - по телефону, реже - после очной консультации направляют пациентов к профильным докторам. С этой работой в других странах неплохо справляются и координаторы страховых компаний. Причем с нагрузкой не 2 тыс человек на одного, а 50-100 тыс...
Реформа провалилась с первого же своего этапа - понятно безо всякой политики. Супрун может кому-то нравиться, может кому-то не нравиться, но более неэффективный процесс оказания медпомощи сложно даже представить. Вторичная медицина на голодном пайке и с дефицитом специалистов, а первичная - без инструментария и экспертизы, де факто - контент-сервис какой-то и википедия голосом