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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2054205520562057

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 34
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
11
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
3
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
50%
17
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
9%
3
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:41

  Hotab написав:vetka , ну вы же говорили о каких-то страхах (пусть и не смерти) , о том, что вы что-то ожидаете и это ожидание есть хуже самого события. Так что вы ожидаете со страхом? Я, наоборот,жду массового иммунитета, хоть он и будет на короткое время , а затем вакцину. То есть я как раз настроен на позитив и вопрос его появления только времени. Я готов потерпеть некоторые неудобства, связанные с этой временной ситуацией. А у 8) вас что вызывает негатив, непринятие , страхи?

Никогда не наблюдал за вашей учёткой, сейчас мне кажется вы излишне ворчливы и недовольны жизнью. Это правда?

Нет не правда, я очень веселая и жизнерадостная.
Мой негатив лишь в том, что этот вирус тупо поломал все мои планы на этот год и скорее всего на будущий тоже. Предвидя ваш следующий вопрос - нет, заразиться не боюсь, массовому психозу не подвержена.
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:48

В Эрефии зафиксировали 18 тысяч заболевших за истекшие сутки. Власти одной головой успокаивают, что никаких локдаунов не допустят, другими головами принимают решения, вводящие ограничения, причем ретивость и свирепость мер террора и принуждения пока выглядят существенно выше, чем даже весной-летом.

При этом в Китае нет ограничений, нет локдаунов, 25 человек на полуторамиллиардную страну зарегистрировано как носители вируса (не заболевшие - а именно носители, давшие положительный тест), 24 человека выздоровели и выписаны из больниц.
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:50

  yama написав:change_pm на мою думку такий вірус не може бути бойовим бо летальність дуже маленька . ЦЕ ж не легенева форма сибірської виразки. Дуже погані вірусологи якщо зробили такий хилий вірус від якого втрата запаху на два тиждні ... і вся шкода .

Ха)) у тебе ж дітей немає, правильно?

Уяви, що наслідком перенесеного тобою короновірусу, буде неможливість їх мати?

Чи ти ще пару раз ним, але вже новими версіями, перехворієш? І вже летально?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:33

Украина должна ввести аналогичные началу мая карантинные ограничения по COVID-19 – KSE
https://interfax.com.ua/news/general/699927.html

"На сегодня, чтобы сдерживать распространение заболевания до такой степени, чтобы наша больничная система могла этого выдержать и избежать коллапса, нужно ввести карантинные ограничения, которые можно сравнить с теми, которые были во время первого ослабления карантина в начала мая" - сказал он в ходе онлайн-брифинга в пятницу.
Ковтонюк отметил: "Речь не идет о том, что перестанет расти заболеваемость и смертность - мы говорим только том, чтобы наша система больниц не попала в коллапс".
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:36

  zРадио написав:Украина должна ввести аналогичные началу мая карантинные ограничения по COVID-19 – KSE
https://interfax.com.ua/news/general/699927.html

"На сегодня, чтобы сдерживать распространение заболевания до такой степени, чтобы наша больничная система могла этого выдержать и избежать коллапса, нужно ввести карантинные ограничения, которые можно сравнить с теми, которые были во время первого ослабления карантина в начала мая" - сказал он в ходе онлайн-брифинга в пятницу.
Ковтонюк отметил: "Речь не идет о том, что перестанет расти заболеваемость и смертность - мы говорим только том, чтобы наша система больниц не попала в коллапс".

если реформы супрун будут продолжаться, то от коллапса медицинской системы нас не спасёт ничего...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:49

  Тракторист написав:
  zРадио написав:Украина должна ввести аналогичные началу мая карантинные ограничения по COVID-19 – KSE
https://interfax.com.ua/news/general/699927.html

"На сегодня, чтобы сдерживать распространение заболевания до такой степени, чтобы наша больничная система могла этого выдержать и избежать коллапса, нужно ввести карантинные ограничения, которые можно сравнить с теми, которые были во время первого ослабления карантина в начала мая" - сказал он в ходе онлайн-брифинга в пятницу.
Ковтонюк отметил: "Речь не идет о том, что перестанет расти заболеваемость и смертность - мы говорим только том, чтобы наша система больниц не попала в коллапс".

если реформы супрун будут продолжаться, то от коллапса медицинской системы нас не спасёт ничего...

к семейному врачу день, в день хрен попадёшь, и это просто с соплями...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:02

  edvardd написав:к семейному врачу день, в день хрен попадёшь, и это просто с соплями...


Семейные врачи, при всем к ним уважении, стали просто передастами, которые чаще - по телефону, реже - после очной консультации направляют пациентов к профильным докторам. С этой работой в других странах неплохо справляются и координаторы страховых компаний. Причем с нагрузкой не 2 тыс человек на одного, а 50-100 тыс...

Реформа провалилась с первого же своего этапа - понятно безо всякой политики. Супрун может кому-то нравиться, может кому-то не нравиться, но более неэффективный процесс оказания медпомощи сложно даже представить. Вторичная медицина на голодном пайке и с дефицитом специалистов, а первичная - без инструментария и экспертизы, де факто - контент-сервис какой-то и википедия голосом :oops:
zРадио
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