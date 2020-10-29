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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2054205520562057 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 34 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 11 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 9% 3 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 50% 17 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 9% 3 Всього голосів : 34 Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:41 Hotab написав: vetka , ну вы же говорили о каких-то страхах (пусть и не смерти) , о том, что вы что-то ожидаете и это ожидание есть хуже самого события. Так что вы ожидаете со страхом? Я, наоборот,жду массового иммунитета, хоть он и будет на короткое время , а затем вакцину. То есть я как раз настроен на позитив и вопрос его появления только времени. Я готов потерпеть некоторые неудобства, связанные с этой временной ситуацией. А у вас что вызывает негатив, непринятие , страхи?



Никогда не наблюдал за вашей учёткой, сейчас мне кажется вы излишне ворчливы и недовольны жизнью. Это правда? , ну вы же говорили о каких-то страхах (пусть и не смерти) , о том, что вы что-то ожидаете и это ожидание есть хуже самого события. Так что вы ожидаете со страхом? Я, наоборот,жду массового иммунитета, хоть он и будет на короткое время , а затем вакцину. То есть я как раз настроен на позитив и вопрос его появления только времени. Я готов потерпеть некоторые неудобства, связанные с этой временной ситуацией. А увас что вызывает негатив, непринятие , страхи?Никогда не наблюдал за вашей учёткой, сейчас мне кажется вы излишне ворчливы и недовольны жизнью. Это правда?

Нет не правда, я очень веселая и жизнерадостная.

Мой негатив лишь в том, что этот вирус тупо поломал все мои планы на этот год и скорее всего на будущий тоже. Предвидя ваш следующий вопрос - нет, заразиться не боюсь, массовому психозу не подвержена. Нет не правда, я очень веселая и жизнерадостная.Мой негатив лишь в том, что этот вирус тупо поломал все мои планы на этот год и скорее всего на будущий тоже. Предвидя ваш следующий вопрос - нет, заразиться не боюсь, массовому психозу не подвержена. vetka Повідомлень: 6618 З нами з: 04.03.14 Подякував: 413 раз. Подякували: 1124 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:48 В Эрефии зафиксировали 18 тысяч заболевших за истекшие сутки. Власти одной головой успокаивают, что никаких локдаунов не допустят, другими головами принимают решения, вводящие ограничения, причем ретивость и свирепость мер террора и принуждения пока выглядят существенно выше, чем даже весной-летом.



При этом в Китае нет ограничений, нет локдаунов, 25 человек на полуторамиллиардную страну зарегистрировано как носители вируса (не заболевшие - а именно носители, давшие положительный тест), 24 человека выздоровели и выписаны из больниц. vladislavlvov

Повідомлень: 2380 З нами з: 02.03.07 Подякував: 133 раз. Подякували: 431 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:50 yama написав: change_pm на мою думку такий вірус не може бути бойовим бо летальність дуже маленька . ЦЕ ж не легенева форма сибірської виразки. Дуже погані вірусологи якщо зробили такий хилий вірус від якого втрата запаху на два тиждні ... і вся шкода . на мою думку такий вірус не може бути бойовим бо летальність дуже маленька . ЦЕ ж не легенева форма сибірської виразки. Дуже погані вірусологи якщо зробили такий хилий вірус від якого втрата запаху на два тиждні ... і вся шкода .

Ха)) у тебе ж дітей немає, правильно?



Уяви, що наслідком перенесеного тобою короновірусу, буде неможливість їх мати?



Чи ти ще пару раз ним, але вже новими версіями, перехворієш? І вже летально? Ха)) у тебе ж дітей немає, правильно?Уяви, що наслідком перенесеного тобою короновірусу, буде неможливість їх мати?Чи ти ще пару раз ним, але вже новими версіями, перехворієш? І вже летально? change_pm Повідомлень: 2500 З нами з: 03.02.16 Подякував: 66 раз. Подякували: 563 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:33 Украина должна ввести аналогичные началу мая карантинные ограничения по COVID-19 – KSE

https://interfax.com.ua/news/general/699927.html



"На сегодня, чтобы сдерживать распространение заболевания до такой степени, чтобы наша больничная система могла этого выдержать и избежать коллапса, нужно ввести карантинные ограничения, которые можно сравнить с теми, которые были во время первого ослабления карантина в начала мая" - сказал он в ходе онлайн-брифинга в пятницу.

Ковтонюк отметил: "Речь не идет о том, что перестанет расти заболеваемость и смертность - мы говорим только том, чтобы наша система больниц не попала в коллапс". "На сегодня, чтобы сдерживать распространение заболевания до такой степени, чтобы наша больничная система могла этого выдержать и избежать коллапса, нужно ввести карантинные ограничения, которые можно сравнить с теми, которые были во время первого ослабления карантина в начала мая" - сказал он в ходе онлайн-брифинга в пятницу.Ковтонюк отметил: "Речь не идет о том, что перестанет расти заболеваемость и смертность - мы говорим только том, чтобы наша система больниц не попала в коллапс". zРадио

Повідомлень: 8052 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1469 раз. Подякували: 3305 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:36 zРадио написав: Украина должна ввести аналогичные началу мая карантинные ограничения по COVID-19 – KSE

https://interfax.com.ua/news/general/699927.html



"На сегодня, чтобы сдерживать распространение заболевания до такой степени, чтобы наша больничная система могла этого выдержать и избежать коллапса, нужно ввести карантинные ограничения, которые можно сравнить с теми, которые были во время первого ослабления карантина в начала мая" - сказал он в ходе онлайн-брифинга в пятницу.

Ковтонюк отметил: "Речь не идет о том, что перестанет расти заболеваемость и смертность - мы говорим только том, чтобы наша система больниц не попала в коллапс". "На сегодня, чтобы сдерживать распространение заболевания до такой степени, чтобы наша больничная система могла этого выдержать и избежать коллапса, нужно ввести карантинные ограничения, которые можно сравнить с теми, которые были во время первого ослабления карантина в начала мая" - сказал он в ходе онлайн-брифинга в пятницу.Ковтонюк отметил: "Речь не идет о том, что перестанет расти заболеваемость и смертность - мы говорим только том, чтобы наша система больниц не попала в коллапс".

если реформы супрун будут продолжаться, то от коллапса медицинской системы нас не спасёт ничего... если реформы супрун будут продолжаться, то от коллапса медицинской системы нас не спасёт ничего... мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ... Тракторист

Повідомлень: 5127 З нами з: 06.08.08 Подякував: 273 раз. Подякували: 822 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:49 Тракторист написав: zРадио написав: Украина должна ввести аналогичные началу мая карантинные ограничения по COVID-19 – KSE

https://interfax.com.ua/news/general/699927.html



"На сегодня, чтобы сдерживать распространение заболевания до такой степени, чтобы наша больничная система могла этого выдержать и избежать коллапса, нужно ввести карантинные ограничения, которые можно сравнить с теми, которые были во время первого ослабления карантина в начала мая" - сказал он в ходе онлайн-брифинга в пятницу.

Ковтонюк отметил: "Речь не идет о том, что перестанет расти заболеваемость и смертность - мы говорим только том, чтобы наша система больниц не попала в коллапс". "На сегодня, чтобы сдерживать распространение заболевания до такой степени, чтобы наша больничная система могла этого выдержать и избежать коллапса, нужно ввести карантинные ограничения, которые можно сравнить с теми, которые были во время первого ослабления карантина в начала мая" - сказал он в ходе онлайн-брифинга в пятницу.Ковтонюк отметил: "Речь не идет о том, что перестанет расти заболеваемость и смертность - мы говорим только том, чтобы наша система больниц не попала в коллапс".

если реформы супрун будут продолжаться, то от коллапса медицинской системы нас не спасёт ничего... если реформы супрун будут продолжаться, то от коллапса медицинской системы нас не спасёт ничего...

к семейному врачу день, в день хрен попадёшь, и это просто с соплями... к семейному врачу день, в день хрен попадёшь, и это просто с соплями... edvardd

Повідомлень: 6400 З нами з: 20.11.08 Подякував: 102 раз. Подякували: 1594 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:02 edvardd написав: к семейному врачу день, в день хрен попадёшь, и это просто с соплями... к семейному врачу день, в день хрен попадёшь, и это просто с соплями...



Семейные врачи, при всем к ним уважении, стали просто передастами, которые чаще - по телефону, реже - после очной консультации направляют пациентов к профильным докторам. С этой работой в других странах неплохо справляются и координаторы страховых компаний. Причем с нагрузкой не 2 тыс человек на одного, а 50-100 тыс...



Реформа провалилась с первого же своего этапа - понятно безо всякой политики. Супрун может кому-то нравиться, может кому-то не нравиться, но более неэффективный процесс оказания медпомощи сложно даже представить. Вторичная медицина на голодном пайке и с дефицитом специалистов, а первичная - без инструментария и экспертизы, де факто - контент-сервис какой-то и википедия голосом Семейные врачи, при всем к ним уважении, стали просто передастами, которые чаще - по телефону, реже - после очной консультации направляют пациентов к профильным докторам. С этой работой в других странах неплохо справляются и координаторы страховых компаний. Причем с нагрузкой не 2 тыс человек на одного, а 50-100 тыс...Реформа провалилась с первого же своего этапа - понятно безо всякой политики. Супрун может кому-то нравиться, может кому-то не нравиться, но более неэффективный процесс оказания медпомощи сложно даже представить. Вторичная медицина на голодном пайке и с дефицитом специалистов, а первичная - без инструментария и экспертизы, де факто - контент-сервис какой-то и википедия голосом zРадио

Повідомлень: 8052 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1469 раз. Подякували: 3305 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2054205520562057 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Чет 29 жов, 2020 16:28