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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:42
Hotab написав:
Какой-то наркоман, ейбогу. Ему о росте смертности, а он о потере нюха.
Ваш сценарий уменьшение роста смертности?
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vetka
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:46
vetka написав: Hotab написав:
Какой-то наркоман, ейбогу. Ему о росте смертности, а он о потере нюха.
Ваш сценарий уменьшение роста смертности?
в Украине уже много лет реализуют этот сценарий - сокращение населения...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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Тракторист
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:50
Тракторист
это сериальный сценарий, я про нынешний блокбастер
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vetka
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:11
zРадио написав:
"На сегодня, чтобы сдерживать распространение заболевания до такой степени, чтобы наша больничная система могла этого выдержать и избежать коллапса, нужно ввести карантинные ограничения, которые можно сравнить с теми, которые были во время первого ослабления карантина в начала мая" - сказал он в ходе онлайн-брифинга в пятницу.
Ковтонюк отметил: "Речь не идет о том, что перестанет расти заболеваемость и смертность - мы говорим только том, чтобы наша система больниц не попала в коллапс".
это неизбежно вопрос когда и на как долго.
верю в евро... по 1,4
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:38
vetka написав: Hotab написав:
Какой-то наркоман, ейбогу. Ему о росте смертности, а он о потере нюха.
Ваш сценарий уменьшение роста смертности?
Пока есть свидетели секты "просто грипп" и "насморк с потерей нюха", смысла рассказывать о вариантах нет никакого. Потому что все начинается с сознания людей. Вот когда трактористы в ямах поймут,что это куда серьезнее, тогда можно вернуться к этому вопросу.
Там чехи трактористу ежедневный привет передали: на текущий час сегодняшних суток 207 чел. отправились в утиль, очередной рекорд. Как будто посмеялись с его "2862 с начала года".
Ну и за октябрь циферку довели до 2378.. Вот так вот бывает...
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Hotab
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:52
Hotab написав:
Там чехи трактористу ежедневный привет передали: на текущий час сегодняшних суток 207 чел. отправились в утиль, очередной рекорд. Как будто посмеялись с его "2862 с начала года".
Ну и за октябрь циферку довели до 2378.. Вот так вот бывает...
добавлю население Чехии 10млн, в 3,5 раз меньше нашего...
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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