Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:32

Тракторист написав: вы пообщайтесь с чехами и поймёте что в стране не всё так плохо как вы нагнетаете... вы пообщайтесь с чехами и поймёте что в стране не всё так плохо как вы нагнетаете...

1. Что значит "нагнетаю"? Я подаю сухую стату, не более. Вы от нее ощущаете угнетение? Так это не я нагнетаю, а ваша психика так реагирует.2. Что значит "не все так плохо"? Я разве говорил, что в Чехии все плохо, им нечего есть, они не летают и не отдыхают.К чему эта инфо? Я говорю лишь о взрывном росте смертности в стране, охваченной ковид. Собственно то,что напрочь опровергает теорию "всего-лишь насморк и потеря нюха"