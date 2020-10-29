Тракторист написав:вы пообщайтесь с чехами и поймёте что в стране не всё так плохо как вы нагнетаете...
1. Что значит "нагнетаю"? Я подаю сухую стату, не более. Вы от нее ощущаете угнетение? Так это не я нагнетаю, а ваша психика так реагирует. 2. Что значит "не все так плохо"? Я разве говорил, что в Чехии все плохо, им нечего есть, они не летают и не отдыхают. К чему эта инфо? Я говорю лишь о взрывном росте смертности в стране, охваченной ковид. Собственно то,что напрочь опровергает теорию "всего-лишь насморк и потеря нюха"
zРадио написав:"На сегодня, чтобы сдерживать распространение заболевания до такой степени, чтобы наша больничная система могла этого выдержать и избежать коллапса, нужно ввести карантинные ограничения, которые можно сравнить с теми, которые были во время первого ослабления карантина в начала мая" - сказал он в ходе онлайн-брифинга в пятницу. Ковтонюк отметил: "Речь не идет о том, что перестанет расти заболеваемость и смертность - мы говорим только том, чтобы наша система больниц не попала в коллапс".
это неизбежно вопрос когда и на как долго.
Гораздо важнее вопрос - чем компенсировать людям их потери от вынужденного сидения дома, чтобы не возник выбор - умереть от голода или от ковида Поскольку компенсировать особо нечем, то надо решать, как с этим ковидом жить, а не как от него прятаться.
Ви льотчик Наскільки погіршилась статистика по 200-тим серед пілотів по Харкову-коли впав АН ? І що Ви перестали літати? Тому Поки в Україні на середньостатистичних 550 000-660 000 смертей - ковідні будуть становити 7000 , при чому сам ковід буде вписаний не як причина смерті, а тільки як один з чинників який загострив перебіг хронічної хвороби , а в причинах у 6000 буде пневмонія.... До того часу рвати тільняшку на грудях - виглядає дещо маразматично.
ПС Дочка , місяць тому заявила про втрату нюху+ три дні була температура 37-38, ні старша ні я з дружиною не мав якихось симптомів.
Чому ви розглядаєте тут лише статистику по льотчикам? Загалом катастрофа ніяк не вплинула на ріст смертності ні в Україні, ні в Харкові у вересні. А от Ковід таки приводить до дуже помітного зростання. По другій половині питання: я і не казав ніколи, що треба зупинити країну на локдаун. Потрібно інше, але воно засноване на самосвідомості кожного. А де її взяти, якщо навіть серед досвідчених і освічених людей так багато дисидентів.
1 Ковід не приводить до значного зростання Ба більше ковід легко вкладається в статистику за останні 30 років
2 Як видно з графіку , на 1000 населення смертність колишиться від 12 до 16,3 осіб Тобто +/- 20% рік до року.
Я не побачив на графіку жодної країни чи ЕС, де б в сусідніх роках було коливання смертності +-20%. На довгому періоді за кілька років поступове зростання смертності можливе і на більші значення, але не в сусідніх роках.
vetka написав:Мой негатив лишь в том, что этот вирус тупо поломал все мои планы на этот год и скорее всего на будущий тоже. Предвидя ваш следующий вопрос - нет, заразиться не боюсь, массовому психозу не подвержена.
Если вы еще не в инфекционном отделении Александровской работаете, то попроситесь туда или в др. больницу. Мне кажется, что не откажут и прямыми репортажами оттуда будете разоблачать коронобесие
Я не побачив на графіку жодної країни чи ЕС, де б в сусідніх роках було коливання смертності +-20%. На довгому періоді за кілька років поступове зростання смертності можливе і на більші значення, але не в сусідніх роках.
vetka написав:Мой негатив лишь в том, что этот вирус тупо поломал все мои планы на этот год и скорее всего на будущий тоже. Предвидя ваш следующий вопрос - нет, заразиться не боюсь, массовому психозу не подвержена.
Если вы еще не в инфекционном отделении Александровской работаете, то попроситесь туда или в др. больницу. Мне кажется, что не откажут и прямыми репортажами оттуда будете разоблачать коронобесие
Да, медсестры сейчас в инфекционку нужны, как никогда. Хоть на ставку, хоть на полторы.