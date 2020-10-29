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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2057205820592060>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 34
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
11
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
3
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
50%
17
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
9%
3
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Тракторист написав:вы пообщайтесь с чехами и поймёте что в стране не всё так плохо как вы нагнетаете...

1. Что значит "нагнетаю"? Я подаю сухую стату, не более. Вы от нее ощущаете угнетение? Так это не я нагнетаю, а ваша психика так реагирует.
2. Что значит "не все так плохо"? Я разве говорил, что в Чехии все плохо, им нечего есть, они не летают и не отдыхают.
К чему эта инфо? Я говорю лишь о взрывном росте смертности в стране, охваченной ковид. Собственно то,что напрочь опровергает теорию "всего-лишь насморк и потеря нюха"
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:34

  vitaliian написав:
  zРадио написав:"На сегодня, чтобы сдерживать распространение заболевания до такой степени, чтобы наша больничная система могла этого выдержать и избежать коллапса, нужно ввести карантинные ограничения, которые можно сравнить с теми, которые были во время первого ослабления карантина в начала мая" - сказал он в ходе онлайн-брифинга в пятницу.
Ковтонюк отметил: "Речь не идет о том, что перестанет расти заболеваемость и смертность - мы говорим только том, чтобы наша система больниц не попала в коллапс".
это неизбежно вопрос когда и на как долго.


Гораздо важнее вопрос - чем компенсировать людям их потери от вынужденного сидения дома, чтобы не возник выбор - умереть от голода или от ковида :?
Поскольку компенсировать особо нечем, то надо решать, как с этим ковидом жить, а не как от него прятаться.
Lady_N
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:35

  Hotab написав:
  budivelnik написав:
  Hotab написав:Насморк, конечно ,такой насморк...
Ви льотчик
Наскільки погіршилась статистика по 200-тим серед пілотів по Харкову-коли впав АН ?
І що Ви перестали літати?
Тому
Поки в Україні на середньостатистичних 550 000-660 000 смертей - ковідні будуть становити 7000 , при чому сам ковід буде вписаний не як причина смерті, а тільки як один з чинників який загострив перебіг хронічної хвороби , а в причинах у 6000 буде пневмонія....
До того часу рвати тільняшку на грудях - виглядає дещо маразматично.

ПС
Дочка , місяць тому заявила про втрату нюху+ три дні була температура 37-38, ні старша ні я з дружиною не мав якихось симптомів.

Чому ви розглядаєте тут лише статистику по льотчикам?
Загалом катастрофа ніяк не вплинула на ріст смертності ні в Україні, ні в Харкові у вересні. А от Ковід таки приводить до дуже помітного зростання.
По другій половині питання: я і не казав ніколи, що треба зупинити країну на локдаун. Потрібно інше, але воно засноване на самосвідомості кожного. А де її взяти, якщо навіть серед досвідчених і освічених людей так багато дисидентів.
1 Ковід не приводить до значного зростання
Ба більше ковід легко вкладається в статистику за останні 30 років

Зображення
2 Як видно з графіку , на 1000 населення смертність колишиться від 12 до 16,3 осіб
Тобто +/- 20% рік до року.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:36

  Hotab написав:Я подаю сухую стату, не более.

вот по итогам за год и увидим насколько "сухая статистика" была достоверной...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:40

  Lady_N написав:надо решать, как с этим ковидом жить, а не как от него прятаться

много лет живём в окружении короновирусов и дальше будем жить...

нынешняя проблема с вирусом лишь на 1/3 медицинская, а на 2/3 политико-экономическая...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Тракторист написав:много лет живём в окружении короновирусов и дальше будем жить...

нынешняя проблема с вирусом лишь на 1/3 медицинская, а на 2/3 политико-экономическая...

Ще не один коронавірус не вбивав медичну систему таким потоком важких хворих.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Тобто +/- 20% рік до року.

Я не побачив на графіку жодної країни чи ЕС, де б в сусідніх роках було коливання смертності +-20%. На довгому періоді за кілька років поступове зростання смертності можливе і на більші значення, але не в сусідніх роках.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:55

  vetka написав:Мой негатив лишь в том, что этот вирус тупо поломал все мои планы на этот год и скорее всего на будущий тоже. Предвидя ваш следующий вопрос - нет, заразиться не боюсь, массовому психозу не подвержена.


Если вы еще не в инфекционном отделении Александровской работаете, то попроситесь туда или в др. больницу. Мне кажется, что не откажут и прямыми репортажами оттуда будете разоблачать коронобесие
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:00

  Hotab написав:
  budivelnik написав:Тобто +/- 20% рік до року.
Я не побачив на графіку жодної країни чи ЕС, де б в сусідніх роках було коливання смертності +-20%. На довгому періоді за кілька років поступове зростання смертності можливе і на більші значення, але не в сусідніх роках.
1 У нас ковід це 1% річних смертей
2 Гляньте на табличний формат
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
рік _ Усього померлих _ смертність на 1000 _ різниця до попереднього року
1990 ______ 629 602 _____ 12,1 _____ 0
1991 ______ 669 960 _____ 12,9 _____ 40 358
1992 ______ 697 110 _____ 13,3 _____ 27 150
1993 ______ 741 662 _____ 14,2 _____ 44 552
1994 ______ 764 669 _____ 14,7 _____ 23 007
1995 ______ 792 587 _____ 15,4 _____ 27 918
1996 ______ 776 717 _____ 15,2 _____ -15 870
1997 ______ 754 151 _____ 14,9 _____ -22 566
1998 ______ 719 954 _____ 14,4 _____ -34 197
1999 ______ 739 170 _____ 14,9 _____ 19 216
2000 ______ 758 082 _____ 15,4 _____ 18 912
2001 ______ 745 952 _____ 15,3 _____ -12 130
2002 ______ 754 911 _____ 15,7 _____ 8 959
2003 ______ 765 408 _____ 16 _____ 10 497
2004 ______ 761 261 _____ 16 _____ -4 147
2005 ______ 781 961 _____ 16,6 _____ 20 700
2006 ______ 758 092 _____ 16,2 _____ -23 869
2007 ______ 762 877 _____ 16,4 _____ 4 785
2008 ______ 754 460 _____ 16,3 _____ -8 417
2009 ______ 706 739 _____ 15,3 _____ -47 721
2010 ______ 698 235 _____ 15,2 _____ -8 504
2011 ______ 664 588 _____ 14,5 _____ -33 647
2012 ______ 663 139 _____ 14,5 _____ -1 449
2013 ______ 662 368 _____ 14,6 _____ -771
2014 ______ 632 667 _____ 14,7 _____ -29 701
2015 ______ 594 795 _____ 14,9 _____ -37 872
2016 ______ 583 631 _____ 14,7 _____ -11 164
2017 ______ 574 123 _____ 14,5 _____ -9 508
2018 ______ 587 665 _____ 14,8 _____ 13 542
2019 ______ 581 114 _____ 14,7 _____ -6 551
Як бачите, з 30 років тільки в 5-ти різниця по року була менше 6000 осіб.
При цьому 16 випадків коли різниця по року була в два-6 разів більша від 7000
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 30 жов, 2020 21:01, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:01

  shapo написав:
  vetka написав:Мой негатив лишь в том, что этот вирус тупо поломал все мои планы на этот год и скорее всего на будущий тоже. Предвидя ваш следующий вопрос - нет, заразиться не боюсь, массовому психозу не подвержена.


Если вы еще не в инфекционном отделении Александровской работаете, то попроситесь туда или в др. больницу. Мне кажется, что не откажут и прямыми репортажами оттуда будете разоблачать коронобесие

Да, медсестры сейчас в инфекционку нужны, как никогда. Хоть на ставку, хоть на полторы.
antey1969
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