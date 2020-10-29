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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:01
Тракторист написав: Hotab написав:
Я подаю сухую стату, не более.
вот по итогам за год и увидим насколько "сухая статистика" была достоверной...
Это только оттягивание вами времени ,чтобы не признавать. Помесячная стата тоже все прекрасно показывает. И новейшая история ещё не знала такого всплеска избыточной смертности несколько месяцев к ряду. Например в той же Москве, Петербурге, Нью-Йорке,Париже. Даже в зимние гриппозные месяцы.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:11
budivelnik написав:
Як бачите, з 30 років тільки в 5-ти різниця по року була менше 6000 осіб.
При цьому 16 випадків коли різниця по року була в два-6 разів більша від 7000
Аналізую 21 сторіччя. Стрибків +-20% нема як на абсолютних цифрах, так і тим більше на 1000 осіб.
1. Графік добре показує,що різкі стрибки в сусідніх роках (до 7%) були лише зі знаком мінус, тобто в бік зменшення смертності.
2. В бік зростання стрибки були лише до 4,5% .
(зменшення смертності рік до року загалом логічне з огляду на загальне скорочення населення України)
3. Яка цифра зростання річної смертності в 2020 році в порівнянні з 2019 роком буде для вас неприйнятною?
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 30 жов, 2020 21:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:15
Hotab написав: vetka написав: Hotab написав:
Какой-то наркоман, ейбогу. Ему о росте смертности, а он о потере нюха.
Ваш сценарий уменьшение роста смертности?
Пока есть свидетели секты "просто грипп" и "насморк с потерей нюха", смысла рассказывать о вариантах нет никакого. Потому что все начинается с сознания людей. Вот когда трактористы в ямах поймут,что это куда серьезнее, тогда можно вернуться к этому вопросу.
Там чехи трактористу ежедневный привет передали: на текущий час сегодняшних суток 207 чел. отправились в утиль, очередной рекорд. Как будто посмеялись с его "2862 с начала года".
Ну и за октябрь циферку довели до 2378.. Вот так вот бывает...
Ну свидетели будут до тех пор, пока не начнётся массовый мор, тогда уже и сценарий по сути не будет нужен. Я вас спрашивала про сейчас. Вы мне так и не ответили.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:16
lapay написав: Тракторист написав:
много лет живём в окружении короновирусов и дальше будем жить...
нынешняя проблема с вирусом лишь на 1/3 медицинская, а на 2/3 политико-экономическая...
Ще не один коронавірус не вбивав медичну систему таким потоком важких хворих.
спорный вопрос о том что больше убивает медицинскую систему...
например при СССР нормой считалось наличие 2,4 коек на 1000 человек населения, а сейчас в результате "реформ" мы имеем менее 2 коет на 1000 человек населения. для сравнения в Германии и некоторых скандинавских странах количество коек находится на уровне около 2,4 на 1000 человек населения и там нет проблем с их нехваткой...
примерно аналогичная ситуация с медицинским персоналом, которого в Украине в 2 раза меньше на 1000 человек населения чем например в Германии...
кроме того почему-то никто не вспоминает о "гениальной реформе" 2015 года, когда ликвидировали СЭС. кстати примерно с этого времени в Украине перестали готовить медиков по этой специальности...
может всё же причина не столько в вирусе сколько в "реформах"?
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:20
cz_user скажи, а что слышно хоть приблизительно об открытии границ для туристов? Ну хотя бы прогнозы.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:23
Тракторист написав:
может всё же причина не столько в вирусе сколько в "реформах"?
Якби ковід був тільки в Україні, то ще можна було б мусолити тему українських реформ. Тільки ковід забивав лікарні по всьому світу, від Вуханя до Нью-Йорка.
Можна скільки завгодно заперечувати ковід, але медики не з пальця висасували свої звернення до ковідідіотів із закликом дотримуватись карантину, а з переповнених коридорів лікарень.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:23
Hotab написав: Тракторист написав: Hotab написав:
Я подаю сухую стату, не более.
вот по итогам за год и увидим насколько "сухая статистика" была достоверной...
Это только оттягивание вами времени ,чтобы не признавать. Помесячная стата тоже все прекрасно показывает
. И новейшая история ещё не знала такого всплеска избыточной смертности несколько месяцев к ряду. Например в той же Москве, Петербурге, Нью-Йорке,Париже. Даже в зимние гриппозные месяцы.
только в том случае если этой статистике можно доверять...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:30
shapo написав: vetka написав:
Мой негатив лишь в том, что этот вирус тупо поломал все мои планы на этот год и скорее всего на будущий тоже. Предвидя ваш следующий вопрос - нет, заразиться не боюсь, массовому психозу не подвержена.
Если вы еще не в инфекционном отделении Александровской работаете, то попроситесь туда или в др. больницу. Мне кажется, что не откажут и прямыми репортажами оттуда будете разоблачать коронобесие
Вы знаете, когда я была студенткой, у меня была преддипломная практика, так вот несколько дежурных суток я провела в БСП (не нынешняя Октябрьская конечно), так вот то, что я тогда насмотрелась мне хватило на всю жизнь. Именно в такие моменты, как сейчас нужно как никогда сохранять трезвость ума.
Кстати, на счёт Октябрьской больнице, на выходных проходила мимо её, потоков скорой помощи и вереницу каталог в морг не наблюдала как-то.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:31
antey1969 написав: shapo написав: vetka написав:
Мой негатив лишь в том, что этот вирус тупо поломал все мои планы на этот год и скорее всего на будущий тоже. Предвидя ваш следующий вопрос - нет, заразиться не боюсь, массовому психозу не подвержена.
Если вы еще не в инфекционном отделении Александровской работаете, то попроситесь туда или в др. больницу. Мне кажется, что не откажут и прямыми репортажами оттуда будете разоблачать коронобесие
Да, медсестры сейчас в инфекционку нужны, как никогда. Хоть на ставку, хоть на полторы.
Плохо следите за моим аккаунтом, я не медсестра
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