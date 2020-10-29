RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2058205920602061>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 34
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
11
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
3
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
50%
17
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
9%
3
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:01

  Тракторист написав:
  Hotab написав:Я подаю сухую стату, не более.

вот по итогам за год и увидим насколько "сухая статистика" была достоверной...

Это только оттягивание вами времени ,чтобы не признавать. Помесячная стата тоже все прекрасно показывает. И новейшая история ещё не знала такого всплеска избыточной смертности несколько месяцев к ряду. Например в той же Москве, Петербурге, Нью-Йорке,Париже. Даже в зимние гриппозные месяцы.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3167
З нами з: 15.02.09
Подякував: 124 раз.
Подякували: 1144 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Як бачите, з 30 років тільки в 5-ти різниця по року була менше 6000 осіб.
При цьому 16 випадків коли різниця по року була в два-6 разів більша від 7000

Аналізую 21 сторіччя. Стрибків +-20% нема як на абсолютних цифрах, так і тим більше на 1000 осіб.
1. Графік добре показує,що різкі стрибки в сусідніх роках (до 7%) були лише зі знаком мінус, тобто в бік зменшення смертності.
2. В бік зростання стрибки були лише до 4,5% .
(зменшення смертності рік до року загалом логічне з огляду на загальне скорочення населення України)
3. Яка цифра зростання річної смертності в 2020 році в порівнянні з 2019 роком буде для вас неприйнятною?
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 30 жов, 2020 21:30, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3167
З нами з: 15.02.09
Подякував: 124 раз.
Подякували: 1144 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:15

  Hotab написав:
  vetka написав:
  Hotab написав:Какой-то наркоман, ейбогу. Ему о росте смертности, а он о потере нюха.

Ваш сценарий уменьшение роста смертности?


Пока есть свидетели секты "просто грипп" и "насморк с потерей нюха", смысла рассказывать о вариантах нет никакого. Потому что все начинается с сознания людей. Вот когда трактористы в ямах поймут,что это куда серьезнее, тогда можно вернуться к этому вопросу.
Там чехи трактористу ежедневный привет передали: на текущий час сегодняшних суток 207 чел. отправились в утиль, очередной рекорд. Как будто посмеялись с его "2862 с начала года".
Ну и за октябрь циферку довели до 2378.. Вот так вот бывает...

Ну свидетели будут до тех пор, пока не начнётся массовый мор, тогда уже и сценарий по сути не будет нужен. Я вас спрашивала про сейчас. Вы мне так и не ответили.
vetka
 
Повідомлень: 6623
З нами з: 04.03.14
Подякував: 415 раз.
Подякували: 1125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:16

  lapay написав:
  Тракторист написав:много лет живём в окружении короновирусов и дальше будем жить...

нынешняя проблема с вирусом лишь на 1/3 медицинская, а на 2/3 политико-экономическая...

Ще не один коронавірус не вбивав медичну систему таким потоком важких хворих.

спорный вопрос о том что больше убивает медицинскую систему...

например при СССР нормой считалось наличие 2,4 коек на 1000 человек населения, а сейчас в результате "реформ" мы имеем менее 2 коет на 1000 человек населения. для сравнения в Германии и некоторых скандинавских странах количество коек находится на уровне около 2,4 на 1000 человек населения и там нет проблем с их нехваткой...

примерно аналогичная ситуация с медицинским персоналом, которого в Украине в 2 раза меньше на 1000 человек населения чем например в Германии...

кроме того почему-то никто не вспоминает о "гениальной реформе" 2015 года, когда ликвидировали СЭС. кстати примерно с этого времени в Украине перестали готовить медиков по этой специальности...

может всё же причина не столько в вирусе сколько в "реформах"?
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5138
З нами з: 06.08.08
Подякував: 273 раз.
Подякували: 821 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:20

cz_user скажи, а что слышно хоть приблизительно об открытии границ для туристов? Ну хотя бы прогнозы.
vetka
 
Повідомлень: 6623
З нами з: 04.03.14
Подякував: 415 раз.
Подякували: 1125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Тракторист написав:может всё же причина не столько в вирусе сколько в "реформах"?

Якби ковід був тільки в Україні, то ще можна було б мусолити тему українських реформ. Тільки ковід забивав лікарні по всьому світу, від Вуханя до Нью-Йорка.
Можна скільки завгодно заперечувати ковід, але медики не з пальця висасували свої звернення до ковідідіотів із закликом дотримуватись карантину, а з переповнених коридорів лікарень.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 11001
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 1270 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:23

  Hotab написав:
  Тракторист написав:
  Hotab написав:Я подаю сухую стату, не более.

вот по итогам за год и увидим насколько "сухая статистика" была достоверной...

Это только оттягивание вами времени ,чтобы не признавать. Помесячная стата тоже все прекрасно показывает. И новейшая история ещё не знала такого всплеска избыточной смертности несколько месяцев к ряду. Например в той же Москве, Петербурге, Нью-Йорке,Париже. Даже в зимние гриппозные месяцы.

только в том случае если этой статистике можно доверять...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5138
З нами з: 06.08.08
Подякував: 273 раз.
Подякували: 821 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Тракторист написав:только в том случае если этой статистике можно доверять...

Ну Росстату то вы доверяете. :) :)
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3167
З нами з: 15.02.09
Подякував: 124 раз.
Подякували: 1144 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:30

  shapo написав:
  vetka написав:Мой негатив лишь в том, что этот вирус тупо поломал все мои планы на этот год и скорее всего на будущий тоже. Предвидя ваш следующий вопрос - нет, заразиться не боюсь, массовому психозу не подвержена.


Если вы еще не в инфекционном отделении Александровской работаете, то попроситесь туда или в др. больницу. Мне кажется, что не откажут и прямыми репортажами оттуда будете разоблачать коронобесие

Вы знаете, когда я была студенткой, у меня была преддипломная практика, так вот несколько дежурных суток я провела в БСП (не нынешняя Октябрьская конечно), так вот то, что я тогда насмотрелась мне хватило на всю жизнь. Именно в такие моменты, как сейчас нужно как никогда сохранять трезвость ума.
Кстати, на счёт Октябрьской больнице, на выходных проходила мимо её, потоков скорой помощи и вереницу каталог в морг не наблюдала как-то.
vetka
 
Повідомлень: 6623
З нами з: 04.03.14
Подякував: 415 раз.
Подякували: 1125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:31

  antey1969 написав:
  shapo написав:
  vetka написав:Мой негатив лишь в том, что этот вирус тупо поломал все мои планы на этот год и скорее всего на будущий тоже. Предвидя ваш следующий вопрос - нет, заразиться не боюсь, массовому психозу не подвержена.


Если вы еще не в инфекционном отделении Александровской работаете, то попроситесь туда или в др. больницу. Мне кажется, что не откажут и прямыми репортажами оттуда будете разоблачать коронобесие

Да, медсестры сейчас в инфекционку нужны, как никогда. Хоть на ставку, хоть на полторы.

Плохо следите за моим аккаунтом, я не медсестра :P
vetka
 
Повідомлень: 6623
З нами з: 04.03.14
Подякував: 415 раз.
Подякували: 1125 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2058205920602061>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: shapo, Vint, vitaliian, Василь-Рівне і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 725, 726, 727
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7260 1667412
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2020 16:28
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.