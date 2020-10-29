Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:16

lapay написав: Тракторист написав: много лет живём в окружении короновирусов и дальше будем жить...



нынешняя проблема с вирусом лишь на 1/3 медицинская, а на 2/3 политико-экономическая... много лет живём в окружении короновирусов и дальше будем жить...нынешняя проблема с вирусом лишь на 1/3 медицинская, а на 2/3 политико-экономическая...

Ще не один коронавірус не вбивав медичну систему таким потоком важких хворих. Ще не один коронавірус не вбивав медичну систему таким потоком важких хворих.

спорный вопрос о том что больше убивает медицинскую систему...например при СССР нормой считалось наличие 2,4 коек на 1000 человек населения, а сейчас в результате "реформ" мы имеем менее 2 коет на 1000 человек населения. для сравнения в Германии и некоторых скандинавских странах количество коек находится на уровне около 2,4 на 1000 человек населения и там нет проблем с их нехваткой...примерно аналогичная ситуация с медицинским персоналом, которого в Украине в 2 раза меньше на 1000 человек населения чем например в Германии...кроме того почему-то никто не вспоминает о "гениальной реформе" 2015 года, когда ликвидировали СЭС. кстати примерно с этого времени в Украине перестали готовить медиков по этой специальности...может всё же причина не столько в вирусе сколько в "реформах"?