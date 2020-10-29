Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:52

Еще заметил, что на ветке есть много любителей сравнивать числа смертности в каждой стране и делать из этого какие-то выводы.



Как я писал ранее,что даже в ЕС не могут придти к общему правилу:

Австрия считает только людей, которые умерли с признаками ковид

Голландия включает только госпитализированных, которые умерли с признаками ковид

Словакия включает только с положительным тестом у которых проблемы с легкими

Чехия - всех с позитивным тестом, независимо от причин смерти

Франция - всех умерших в больницах с положительным тестом, независимо от причин смерти

Бельгия, Польша - всех с позитивным тестом и без теста, но которые предположительно по признакам могли умереть от ковида

Великобритания - всех с позитивным тестом



Как тут можно что-то с чем-то сравнивать???