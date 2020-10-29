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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:43
Прикольно, смотрю как Луна вышла опять поклонники секты Никиты Михалкова на Луну завыли )))
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:44
по краеней мере эти сроки обсуждались в Еврокомиссии. главное чтобы не позже, а то не хочется потерять ещё один гол так бездарно...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:45
Вот тут Фейслесс, наверное, со стула упал, он уже устал бороться с вашим многолетним унылым пессимизмом на всех ветках и под всеми обсуждением новостей.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:47
здоровый оптимизм всегда лучше нездорового пессимизма...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:49
Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:50
из постсоветского пространства можно отметить только Белоруссию, где пока "реформаторы" не дорвались до власти...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:51
Re: Эпидемия коронавируса в мире
ключевое слово "здоровый" остальные значения в этой формуле - переменные.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:52
Еще заметил, что на ветке есть много любителей сравнивать числа смертности в каждой стране и делать из этого какие-то выводы.
Как я писал ранее,что даже в ЕС не могут придти к общему правилу:
Австрия считает только людей, которые умерли с признаками ковид
Голландия включает только госпитализированных, которые умерли с признаками ковид
Словакия включает только с положительным тестом у которых проблемы с легкими
Чехия - всех с позитивным тестом, независимо от причин смерти
Франция - всех умерших в больницах с положительным тестом, независимо от причин смерти
Бельгия, Польша - всех с позитивным тестом и без теста, но которые предположительно по признакам могли умереть от ковида
Великобритания - всех с позитивным тестом
Как тут можно что-то с чем-то сравнивать???
Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:52
Прикольно как работники склада со светотехнической продукцией раскрывают мировой заговор врачей-убийц, инфекционистов и вирусологов со всего мира, во главе с Меркель, Макроном, товарищем Си, будущим президентом США Байденом и Билл Гейтсом с Баффетом и другими малограмотными по сравнению с местными медсестрами, кладовщиками и тд людьми.)))
Откуда у вас столько невероятных познаний )))
Кстати напишите резюме для работы в минздрав Мексики, там только тупые врачи неграмотные и ничего не понимающие в медицине работают, очередной рептилоид президент Мексики, не знакомый с познаниями некоторых знатоков продавцов светотехники, объявил с завтрашнего дня в Мексике трехдневный траур по 90 тысячам умершим от коронавируса.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:58
Ну так медик я в далеком прошлом, собсно из-за нищенских зп (я не говорю про докторов, они не живут на одну зп) и узнав состояние нашей медицины изнутри я и ушла из медицины. До сих пор считаю, что заболеть чем-то серьёзным в нашей стране шансов выжить немного, даже имея много денег нет вообще никаких гарантий, что вас не только вылечат, но даже и диагноз правильно поставят. Так же имея знакомых которые в разные десятилетия учились и учатся в медвузах прекрасно понимают какого уровня специалисты в 80% случаев выходят в мир лечить людей. Юмор и цинизм помогают виживають.
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