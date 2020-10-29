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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2060206120622063>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 34
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
11
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
3
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
50%
17
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
9%
3
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:43

Прикольно, смотрю как Луна вышла опять поклонники секты Никиты Михалкова на Луну завыли )))
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:44

  vetka написав:
  Тракторист написав:
  vetka написав:cz_user скажи, а что слышно хоть приблизительно об открытии границ для туристов? Ну хотя бы прогнозы.

если говорить о допуске граждан третьего мира в цивилизованные страны, то самый оптимистичный прогноз - середина 2021 года...

а если говорить о туризме между например странами ЕС, то с мая-июня этого года он особо и не ограничивался....

https://420on.cz/news/people/59465-cheh ... -granitsey

Smartwings сообщает о повышенном спросе на рейсы в Малагу и на Майорку. В течение недели, связанной с осенними каникулами, самолеты авиакомпании совершат 181 рейс.

Если Украину считать страной третьего мира, значит июнь-июль 2021, не раньше?

по краеней мере эти сроки обсуждались в Еврокомиссии. главное чтобы не позже, а то не хочется потерять ещё один гол так бездарно...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:45

  vetka написав:Нет не правда, я очень веселая и жизнерадостная.


Вот тут Фейслесс, наверное, со стула упал, он уже устал бороться с вашим многолетним унылым пессимизмом на всех ветках и под всеми обсуждением новостей.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:47

  shapo написав:
  vetka написав:
  Тракторист написав:если говорить о допуске граждан третьего мира в цивилизованные страны, то самый оптимистичный прогноз - середина 2021 года...


Если Украину считать страной третьего мира, значит июнь-июль 2021, не раньше?


Тут собрались безудержные оптимисты искренне убежденные что через год мир вернется в прежнее состояние с толпами туристов и роем самолетов их развозящих по многочисленных гостиницам ,хостелам и пр. местах временного приюта.

здоровый оптимизм всегда лучше нездорового пессимизма... :mrgreen:
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:49

  shapo написав:
Тут собрались безудержные оптимисты искренне убежденные что через год мир вернется в прежнее состояние с толпами туристов и роем самолетов их развозящих по многочисленных гостиницам ,хостелам и пр. местах временного приюта.

А что плохого в оптимизме?
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:50

  shapo написав:Видимо, прав А.Невзоров заявивший в последнем интервью что медицины в России нет. Это применимо к всему пост-советскому пространству.

из постсоветского пространства можно отметить только Белоруссию, где пока "реформаторы" не дорвались до власти...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Тракторист написав:здоровый оптимизм всегда лучше нездорового пессимизма.
ключевое слово "здоровый" остальные значения в этой формуле - переменные.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:52

Еще заметил, что на ветке есть много любителей сравнивать числа смертности в каждой стране и делать из этого какие-то выводы.

Как я писал ранее,что даже в ЕС не могут придти к общему правилу:
Австрия считает только людей, которые умерли с признаками ковид
Голландия включает только госпитализированных, которые умерли с признаками ковид
Словакия включает только с положительным тестом у которых проблемы с легкими
Чехия - всех с позитивным тестом, независимо от причин смерти
Франция - всех умерших в больницах с положительным тестом, независимо от причин смерти
Бельгия, Польша - всех с позитивным тестом и без теста, но которые предположительно по признакам могли умереть от ковида
Великобритания - всех с позитивным тестом

Как тут можно что-то с чем-то сравнивать???
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:52

  yama написав:Вот она эта самая страшная хворь которой всех пугают - потеря нюха.


Прикольно как работники склада со светотехнической продукцией раскрывают мировой заговор врачей-убийц, инфекционистов и вирусологов со всего мира, во главе с Меркель, Макроном, товарищем Си, будущим президентом США Байденом и Билл Гейтсом с Баффетом и другими малограмотными по сравнению с местными медсестрами, кладовщиками и тд людьми.)))

Откуда у вас столько невероятных познаний )))

Кстати напишите резюме для работы в минздрав Мексики, там только тупые врачи неграмотные и ничего не понимающие в медицине работают, очередной рептилоид президент Мексики, не знакомый с познаниями некоторых знатоков продавцов светотехники, объявил с завтрашнего дня в Мексике трехдневный траур по 90 тысячам умершим от коронавируса.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:58

  shapo написав:
  vetka написав:shapo
Если вы хотите увидеть труппы, ваше право, у меня есть дела поинтересней.


Мне ничего видеть не надо ибо в отличие от весны в Украине не осталось человека у которого знакомые или родственники не столкнулись бы с этой заразой и я отношусь к пандемии более чем серьезно.
Меня удивили ваши заявления о том, что вы ее не боитесь и массовому психозу не подвержены.
Если бы это сказал бахвалящийся подросток это было бы понятно, но взрослый человек и медик - более чем странно.
Видимо, прав А.Невзоров заявивший в последнем интервью что медицины в России нет. Это применимо к всему пост-советскому пространству.

Ну так медик я в далеком прошлом, собсно из-за нищенских зп (я не говорю про докторов, они не живут на одну зп) и узнав состояние нашей медицины изнутри я и ушла из медицины. До сих пор считаю, что заболеть чем-то серьёзным в нашей стране шансов выжить немного, даже имея много денег нет вообще никаких гарантий, что вас не только вылечат, но даже и диагноз правильно поставят. Так же имея знакомых которые в разные десятилетия учились и учатся в медвузах прекрасно понимают какого уровня специалисты в 80% случаев выходят в мир лечить людей. Юмор и цинизм помогают виживають.
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