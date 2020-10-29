shapo написав: Тут собрались безудержные оптимисты искренне убежденные что через год мир вернется в прежнее состояние с толпами туристов и роем самолетов их развозящих по многочисленных гостиницам ,хостелам и пр. местах временного приюта.
здоровый оптимизм всегда лучше нездорового пессимизма...
Это точно. Пессимист говорит "хуже некуда", а оптимист возражает "есть куда, есть куда"
cz_user написав:Еще заметил, что на ветке есть много любителей сравнивать числа смертности в каждой стране и делать из этого какие-то выводы.
Как я писал ранее,что даже в ЕС не могут придти к общему правилу: Австрия считает только людей, которые умерли с признаками ковид Голландия включает только госпитализированных, которые умерли с признаками ковид Словакия включает только с положительным тестом у которых проблемы с легкими Чехия - всех с позитивным тестом, независимо от причин смерти Франция - всех умерших в больницах с положительным тестом, независимо от причин смерти Бельгия, Польша - всех с позитивным тестом и без теста, но которые предположительно по признакам могли умереть от ковида Великобритания - всех с позитивным тестом
Как тут можно что-то с чем-то сравнивать???
вот и получается у кого-то жемчуг мелкий, а у кого-то супчик жидкий...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
shapo написав: Мне ничего видеть не надо ибо в отличие от весны в Украине не осталось человека у которого знакомые или родственники не столкнулись бы с этой заразой и я отношусь к пандемии более чем серьезно. Меня удивили ваши заявления о том, что вы ее не боитесь и массовому психозу не подвержены. Если бы это сказал бахвалящийся подросток это было бы понятно, но взрослый человек и медик - более чем странно. Видимо, прав А.Невзоров заявивший в последнем интервью что медицины в России нет. Это применимо к всему пост-советскому пространству.
Ну так медик я в далеком прошлом, собсно из-за нищенских зп (я не говорю про докторов, они не живут на одну зп) и узнав состояние нашей медицины изнутри я и ушла из медицины. До сих пор считаю, что заболеть чем-то серьёзным в нашей стране шансов выжить немного, даже имея много денег нет вообще никаких гарантий, что вас не только вылечат, но даже и диагноз правильно поставят. Так же имея знакомых которые в разные десятилетия учились и учатся в медвузах прекрасно понимают какого уровня специалисты в 80% случаев выходят в мир лечить людей. Юмор и цинизм помогают виживають.
А я думал что профилактика и укрепление иммунитета. К сожалению как говорит мой сын покинувший страну 10 лет назад чтобы как вы не уходить из профессии "В Украине есть технологи от медицины специализирующиеся каждый в своей области и часто хорошо выполняющие свои операции, но медицины нет"
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Hotab написав:vetka , ну вы же говорили о каких-то страхах (пусть и не смерти) , о том, что вы что-то ожидаете и это ожидание есть хуже самого события. Так что вы ожидаете со страхом? Я, наоборот,жду массового иммунитета, хоть он и будет на короткое время , а затем вакцину. То есть я как раз настроен на позитив и вопрос его появления только времени. Я готов потерпеть некоторые неудобства, связанные с этой временной ситуацией. А у вас что вызывает негатив, непринятие , страхи?
Никогда не наблюдал за вашей учёткой, сейчас мне кажется вы излишне ворчливы и недовольны жизнью. Это правда?
На валютном форуме (в который входит и эта ветка) таких 99% Да и на форумах (в отличие от соцсетей) пишут в основном люди с проблемами, надеющиеся на добрый совет.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
vetka написав:кстати, про профилактику, физ нагрузки, закаливание и иммунитет я тут писала не единожды.
Великий артист Папанов, любивший укрепить иммунитет и покупаться зимой в открытом водоёме, встал как-то в ванной под холодный душ и вмер от инфаркта сравнительно молодым, сосуды не выдержали укрепления иммунитета. А знаменитый предводитель секты закаливания Порфирий Иванов умер от гангрены ног, вызванной желанием ходить босиком по снегу. Всё закаливание полезно в меру, проветрить комнату на ночь зимой, и не носить зимой двое ватных штанов - это уже полезный лимит закаливания, имхо. Сам купался не раз в проруби, но сейчас понимаю, что это больше, чем выброс адреналина и забавный трэш, кстати чреватый заболеваниями.
vetka написав:кстати, про профилактику, физ нагрузки, закаливание и иммунитет я тут писала не единожды.
Великий артист Папанов, любивший укрепить иммунитет и покупаться зимой в открытом водоёме, встал как-то в ванной под холодный душ и вмер от инфаркта сравнительно молодым, сосуды не выдержали укрепления иммунитета. А знаменитый предводитель секты закаливания Порфирий Иванов умер от гангрены ног, вызванной желанием ходить босиком по снегу. Всё закаливание полезно в меру, проветрить комнату на ночь зимой, и не носить зимой двое ватных штанов - это уже полезный лимит закаливания, имхо. Сам купался не раз в проруби, но сейчас понимаю, что это больше, чем выброс адреналина и забавный трэш, кстати чреватый заболеваниями.
И? Я ж писала, спорить с вами не буду. Не болейте до разработки вакцины, держитесь.