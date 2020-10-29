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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2060206120622063

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 34
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
11
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
3
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
50%
17
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
9%
3
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:00

  freeze написав:
  vetka написав:Нет не правда, я очень веселая и жизнерадостная.


Вот тут Фейслесс, наверное, со стула упал, он уже устал бороться с вашим многолетним унылым пессимизмом на всех ветках и под всеми обсуждением новостей.

Аааа, этот сексист, давно его умозаключения в мой адрес не читала))))
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:05

  Тракторист написав:
  shapo написав:
Тут собрались безудержные оптимисты искренне убежденные что через год мир вернется в прежнее состояние с толпами туристов и роем самолетов их развозящих по многочисленных гостиницам ,хостелам и пр. местах временного приюта.

здоровый оптимизм всегда лучше нездорового пессимизма... :mrgreen:

Это точно.
Пессимист говорит "хуже некуда", а оптимист возражает "есть куда, есть куда"
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:07

  cz_user написав:Еще заметил, что на ветке есть много любителей сравнивать числа смертности в каждой стране и делать из этого какие-то выводы.

Как я писал ранее,что даже в ЕС не могут придти к общему правилу:
Австрия считает только людей, которые умерли с признаками ковид
Голландия включает только госпитализированных, которые умерли с признаками ковид
Словакия включает только с положительным тестом у которых проблемы с легкими
Чехия - всех с позитивным тестом, независимо от причин смерти
Франция - всех умерших в больницах с положительным тестом, независимо от причин смерти
Бельгия, Польша - всех с позитивным тестом и без теста, но которые предположительно по признакам могли умереть от ковида
Великобритания - всех с позитивным тестом

Как тут можно что-то с чем-то сравнивать???

вот и получается у кого-то жемчуг мелкий, а у кого-то супчик жидкий... :mrgreen:
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:10

  vetka написав:
  shapo написав:
Мне ничего видеть не надо ибо в отличие от весны в Украине не осталось человека у которого знакомые или родственники не столкнулись бы с этой заразой и я отношусь к пандемии более чем серьезно.
Меня удивили ваши заявления о том, что вы ее не боитесь и массовому психозу не подвержены.
Если бы это сказал бахвалящийся подросток это было бы понятно, но взрослый человек и медик - более чем странно.
Видимо, прав А.Невзоров заявивший в последнем интервью что медицины в России нет. Это применимо к всему пост-советскому пространству.

Ну так медик я в далеком прошлом, собсно из-за нищенских зп (я не говорю про докторов, они не живут на одну зп) и узнав состояние нашей медицины изнутри я и ушла из медицины. До сих пор считаю, что заболеть чем-то серьёзным в нашей стране шансов выжить немного, даже имея много денег нет вообще никаких гарантий, что вас не только вылечат, но даже и диагноз правильно поставят. Так же имея знакомых которые в разные десятилетия учились и учатся в медвузах прекрасно понимают какого уровня специалисты в 80% случаев выходят в мир лечить людей. Юмор и цинизм помогают виживають.

А я думал что профилактика и укрепление иммунитета.
К сожалению как говорит мой сын покинувший страну 10 лет назад чтобы как вы не уходить из профессии "В Украине есть технологи от медицины специализирующиеся каждый в своей области и часто хорошо выполняющие свои операции, но медицины нет"
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:14

  Uppi написав:Немецкий профессор: PCR тест на корона вирус — это как гадание на кофейной гуще

Хватит путинский канал сюда лепить!!!
https://www.stopfake.org/ru/poddelnyj-g ... granitsej/
В игнор :evil:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:19

  Hotab написав:vetka , ну вы же говорили о каких-то страхах (пусть и не смерти) , о том, что вы что-то ожидаете и это ожидание есть хуже самого события. Так что вы ожидаете со страхом? Я, наоборот,жду массового иммунитета, хоть он и будет на короткое время , а затем вакцину. То есть я как раз настроен на позитив и вопрос его появления только времени. Я готов потерпеть некоторые неудобства, связанные с этой временной ситуацией. А у вас что вызывает негатив, непринятие , страхи?

Никогда не наблюдал за вашей учёткой, сейчас мне кажется вы излишне ворчливы и недовольны жизнью. Это правда?

На валютном форуме (в который входит и эта ветка) таких 99% 8)
Да и на форумах (в отличие от соцсетей) пишут в основном люди с проблемами, надеющиеся на добрый совет.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:21

shapo кстати, про профилактику, физ нагрузки, закаливание и иммунитет я тут писала не единожды. Но беда наша в том, что мы больная нация и каждое последующее поколение больнее предыдущего.
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:31

  Starikan написав:
  Uppi написав:Немецкий профессор: PCR тест на корона вирус — это как гадание на кофейной гуще

Хватит путинский канал сюда лепить!!!
https://www.stopfake.org/ru/poddelnyj-g ... granitsej/
В игнор :evil:

а как вы определили, что канал путинский? вероятно исходя из того, что люди выражают мнение отлиное от вашего?... ;)
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:35

  vetka написав:кстати, про профилактику, физ нагрузки, закаливание и иммунитет я тут писала не единожды.

Великий артист Папанов, любивший укрепить иммунитет и покупаться зимой в открытом водоёме, встал как-то в ванной под холодный душ и вмер от инфаркта сравнительно молодым, сосуды не выдержали укрепления иммунитета.
А знаменитый предводитель секты закаливания Порфирий Иванов умер от гангрены ног, вызванной желанием ходить босиком по снегу.
Всё закаливание полезно в меру, проветрить комнату на ночь зимой, и не носить зимой двое ватных штанов - это уже полезный лимит закаливания, имхо.
Сам купался не раз в проруби, но сейчас понимаю, что это больше, чем выброс адреналина и забавный трэш, кстати чреватый заболеваниями.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:46

  freeze написав:
  vetka написав:кстати, про профилактику, физ нагрузки, закаливание и иммунитет я тут писала не единожды.

Великий артист Папанов, любивший укрепить иммунитет и покупаться зимой в открытом водоёме, встал как-то в ванной под холодный душ и вмер от инфаркта сравнительно молодым, сосуды не выдержали укрепления иммунитета.
А знаменитый предводитель секты закаливания Порфирий Иванов умер от гангрены ног, вызванной желанием ходить босиком по снегу.
Всё закаливание полезно в меру, проветрить комнату на ночь зимой, и не носить зимой двое ватных штанов - это уже полезный лимит закаливания, имхо.
Сам купался не раз в проруби, но сейчас понимаю, что это больше, чем выброс адреналина и забавный трэш, кстати чреватый заболеваниями.

И? Я ж писала, спорить с вами не буду. Не болейте до разработки вакцины, держитесь.
vetka
 
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