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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2060206120622063 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 34 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 11 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 9% 3 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 50% 17 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 9% 3 Всього голосів : 34 Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:00 freeze написав: vetka написав: Нет не правда, я очень веселая и жизнерадостная. Нет не правда, я очень веселая и жизнерадостная.



Вот тут Фейслесс, наверное, со стула упал, он уже устал бороться с вашим многолетним унылым пессимизмом на всех ветках и под всеми обсуждением новостей. Вот тут Фейслесс, наверное, со стула упал, он уже устал бороться с вашим многолетним унылым пессимизмом на всех ветках и под всеми обсуждением новостей.

Аааа, этот сексист, давно его умозаключения в мой адрес не читала)))) Аааа, этот сексист, давно его умозаключения в мой адрес не читала)))) vetka Повідомлень: 6630 З нами з: 04.03.14 Подякував: 415 раз. Подякували: 1126 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:05 Тракторист написав: shapo написав:

Тут собрались безудержные оптимисты искренне убежденные что через год мир вернется в прежнее состояние с толпами туристов и роем самолетов их развозящих по многочисленных гостиницам ,хостелам и пр. местах временного приюта. Тут собрались безудержные оптимисты искренне убежденные что через год мир вернется в прежнее состояние с толпами туристов и роем самолетов их развозящих по многочисленных гостиницам ,хостелам и пр. местах временного приюта.

здоровый оптимизм всегда лучше нездорового пессимизма... здоровый оптимизм всегда лучше нездорового пессимизма...

Это точно.

Пессимист говорит "хуже некуда", а оптимист возражает "есть куда, есть куда" Это точно.Пессимист говорит "хуже некуда", а оптимист возражает "есть куда, есть куда" Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4246 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 733 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:07 cz_user написав: Еще заметил, что на ветке есть много любителей сравнивать числа смертности в каждой стране и делать из этого какие-то выводы.



Как я писал ранее,что даже в ЕС не могут придти к общему правилу:

Австрия считает только людей, которые умерли с признаками ковид

Голландия включает только госпитализированных, которые умерли с признаками ковид

Словакия включает только с положительным тестом у которых проблемы с легкими

Чехия - всех с позитивным тестом, независимо от причин смерти

Франция - всех умерших в больницах с положительным тестом, независимо от причин смерти

Бельгия, Польша - всех с позитивным тестом и без теста, но которые предположительно по признакам могли умереть от ковида

Великобритания - всех с позитивным тестом



Как тут можно что-то с чем-то сравнивать??? Еще заметил, что на ветке есть много любителей сравнивать числа смертности в каждой стране и делать из этого какие-то выводы.Как я писал ранее,что даже в ЕС не могут придти к общему правилу:Австрия считает только людей, которые умерли с признаками ковидГолландия включает только госпитализированных, которые умерли с признаками ковидСловакия включает только с положительным тестом у которых проблемы с легкимиЧехия - всех с позитивным тестом, независимо от причин смертиФранция - всех умерших в больницах с положительным тестом, независимо от причин смертиБельгия, Польша - всех с позитивным тестом и без теста, но которые предположительно по признакам могли умереть от ковидаВеликобритания - всех с позитивным тестомКак тут можно что-то с чем-то сравнивать???

вот и получается у кого-то жемчуг мелкий, а у кого-то супчик жидкий... вот и получается у кого-то жемчуг мелкий, а у кого-то супчик жидкий... мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ... Тракторист

Повідомлень: 5147 З нами з: 06.08.08 Подякував: 275 раз. Подякували: 821 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:10 vetka написав: shapo написав:

Мне ничего видеть не надо ибо в отличие от весны в Украине не осталось человека у которого знакомые или родственники не столкнулись бы с этой заразой и я отношусь к пандемии более чем серьезно.

Меня удивили ваши заявления о том, что вы ее не боитесь и массовому психозу не подвержены.

Если бы это сказал бахвалящийся подросток это было бы понятно, но взрослый человек и медик - более чем странно.

Видимо, прав А.Невзоров заявивший в последнем интервью что медицины в России нет. Это применимо к всему пост-советскому пространству. Мне ничего видеть не надо ибо в отличие от весны в Украине не осталось человека у которого знакомые или родственники не столкнулись бы с этой заразой и я отношусь к пандемии более чем серьезно.Меня удивили ваши заявления о том, что вы ее не боитесь и массовому психозу не подвержены.Если бы это сказал бахвалящийся подросток это было бы понятно, но взрослый человек и медик - более чем странно.Видимо, прав А.Невзоров заявивший в последнем интервью что медицины в России нет. Это применимо к всему пост-советскому пространству.

Ну так медик я в далеком прошлом, собсно из-за нищенских зп (я не говорю про докторов, они не живут на одну зп) и узнав состояние нашей медицины изнутри я и ушла из медицины. До сих пор считаю, что заболеть чем-то серьёзным в нашей стране шансов выжить немного, даже имея много денег нет вообще никаких гарантий, что вас не только вылечат, но даже и диагноз правильно поставят. Так же имея знакомых которые в разные десятилетия учились и учатся в медвузах прекрасно понимают какого уровня специалисты в 80% случаев выходят в мир лечить людей. Юмор и цинизм помогают виживають. Ну так медик я в далеком прошлом, собсно из-за нищенских зп (я не говорю про докторов, они не живут на одну зп) и узнав состояние нашей медицины изнутри я и ушла из медицины. До сих пор считаю, что заболеть чем-то серьёзным в нашей стране шансов выжить немного, даже имея много денег нет вообще никаких гарантий, что вас не только вылечат, но даже и диагноз правильно поставят. Так же имея знакомых которые в разные десятилетия учились и учатся в медвузах прекрасно понимают какого уровня специалисты в 80% случаев выходят в мир лечить людей. Юмор и цинизм помогают виживають.

А я думал что профилактика и укрепление иммунитета.

К сожалению как говорит мой сын покинувший страну 10 лет назад чтобы как вы не уходить из профессии "В Украине есть технологи от медицины специализирующиеся каждый в своей области и часто хорошо выполняющие свои операции, но медицины нет" А я думал что профилактика и укрепление иммунитета.К сожалению как говорит мой сын покинувший страну 10 лет назад чтобы как вы не уходить из профессии "В Украине есть технологи от медицины специализирующиеся каждый в своей области и часто хорошо выполняющие свои операции, но медицины нет" Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4246 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 733 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:14 Uppi написав: Немецкий профессор: PCR тест на корона вирус — это как гадание на кофейной гуще Немецкий профессор: PCR тест на корона вирус — это как гадание на кофейной гуще

Хватит путинский канал сюда лепить!!!

https://www.stopfake.org/ru/poddelnyj-g ... granitsej/

В игнор Хватит путинский канал сюда лепить!!!В игнор Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17705 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2006 раз. Подякували: 2850 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:19 Hotab написав: vetka , ну вы же говорили о каких-то страхах (пусть и не смерти) , о том, что вы что-то ожидаете и это ожидание есть хуже самого события. Так что вы ожидаете со страхом? Я, наоборот,жду массового иммунитета, хоть он и будет на короткое время , а затем вакцину. То есть я как раз настроен на позитив и вопрос его появления только времени. Я готов потерпеть некоторые неудобства, связанные с этой временной ситуацией. А у вас что вызывает негатив, непринятие , страхи?



Никогда не наблюдал за вашей учёткой, сейчас мне кажется вы излишне ворчливы и недовольны жизнью. Это правда? , ну вы же говорили о каких-то страхах (пусть и не смерти) , о том, что вы что-то ожидаете и это ожидание есть хуже самого события. Так что вы ожидаете со страхом? Я, наоборот,жду массового иммунитета, хоть он и будет на короткое время , а затем вакцину. То есть я как раз настроен на позитив и вопрос его появления только времени. Я готов потерпеть некоторые неудобства, связанные с этой временной ситуацией. А у вас что вызывает негатив, непринятие , страхи?Никогда не наблюдал за вашей учёткой, сейчас мне кажется вы излишне ворчливы и недовольны жизнью. Это правда?

На валютном форуме (в который входит и эта ветка) таких 99%

Да и на форумах (в отличие от соцсетей) пишут в основном люди с проблемами, надеющиеся на добрый совет. На валютном форуме (в который входит и эта ветка) таких 99%Да и на форумах (в отличие от соцсетей) пишут в основном люди с проблемами, надеющиеся на добрый совет. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17705 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2006 раз. Подякували: 2850 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:21 shapo кстати, про профилактику, физ нагрузки, закаливание и иммунитет я тут писала не единожды. Но беда наша в том, что мы больная нация и каждое последующее поколение больнее предыдущего. vetka Повідомлень: 6630 З нами з: 04.03.14 Подякував: 415 раз. Подякували: 1126 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:31 Starikan написав: Uppi написав: Немецкий профессор: PCR тест на корона вирус — это как гадание на кофейной гуще Немецкий профессор: PCR тест на корона вирус — это как гадание на кофейной гуще

Хватит путинский канал сюда лепить!!!

https://www.stopfake.org/ru/poddelnyj-g ... granitsej/

В игнор В игнор

а как вы определили, что канал путинский? вероятно исходя из того, что люди выражают мнение отлиное от вашего?... а как вы определили, что канал путинский? вероятно исходя из того, что люди выражают мнение отлиное от вашего?... мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ... Тракторист

Повідомлень: 5147 З нами з: 06.08.08 Подякував: 275 раз. Подякували: 821 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:35 vetka написав: кстати, про профилактику, физ нагрузки, закаливание и иммунитет я тут писала не единожды. кстати, про профилактику, физ нагрузки, закаливание и иммунитет я тут писала не единожды.

Великий артист Папанов, любивший укрепить иммунитет и покупаться зимой в открытом водоёме, встал как-то в ванной под холодный душ и вмер от инфаркта сравнительно молодым, сосуды не выдержали укрепления иммунитета.

А знаменитый предводитель секты закаливания Порфирий Иванов умер от гангрены ног, вызванной желанием ходить босиком по снегу.

Всё закаливание полезно в меру, проветрить комнату на ночь зимой, и не носить зимой двое ватных штанов - это уже полезный лимит закаливания, имхо.

Сам купался не раз в проруби, но сейчас понимаю, что это больше, чем выброс адреналина и забавный трэш, кстати чреватый заболеваниями. Великий артист Папанов, любивший укрепить иммунитет и покупаться зимой в открытом водоёме, встал как-то в ванной под холодный душ и вмер от инфаркта сравнительно молодым, сосуды не выдержали укрепления иммунитета.А знаменитый предводитель секты закаливания Порфирий Иванов умер от гангрены ног, вызванной желанием ходить босиком по снегу.Всё закаливание полезно в меру, проветрить комнату на ночь зимой, и не носить зимой двое ватных штанов - это уже полезный лимит закаливания, имхо.Сам купался не раз в проруби, но сейчас понимаю, что это больше, чем выброс адреналина и забавный трэш, кстати чреватый заболеваниями. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18919 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4535 раз. Подякували: 7258 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:46 freeze написав: vetka написав: кстати, про профилактику, физ нагрузки, закаливание и иммунитет я тут писала не единожды. кстати, про профилактику, физ нагрузки, закаливание и иммунитет я тут писала не единожды.

Великий артист Папанов, любивший укрепить иммунитет и покупаться зимой в открытом водоёме, встал как-то в ванной под холодный душ и вмер от инфаркта сравнительно молодым, сосуды не выдержали укрепления иммунитета.

А знаменитый предводитель секты закаливания Порфирий Иванов умер от гангрены ног, вызванной желанием ходить босиком по снегу.

Всё закаливание полезно в меру, проветрить комнату на ночь зимой, и не носить зимой двое ватных штанов - это уже полезный лимит закаливания, имхо.

Сам купался не раз в проруби, но сейчас понимаю, что это больше, чем выброс адреналина и забавный трэш, кстати чреватый заболеваниями. Великий артист Папанов, любивший укрепить иммунитет и покупаться зимой в открытом водоёме, встал как-то в ванной под холодный душ и вмер от инфаркта сравнительно молодым, сосуды не выдержали укрепления иммунитета.А знаменитый предводитель секты закаливания Порфирий Иванов умер от гангрены ног, вызванной желанием ходить босиком по снегу.Всё закаливание полезно в меру, проветрить комнату на ночь зимой, и не носить зимой двое ватных штанов - это уже полезный лимит закаливания, имхо.Сам купался не раз в проруби, но сейчас понимаю, что это больше, чем выброс адреналина и забавный трэш, кстати чреватый заболеваниями.

И? Я ж писала, спорить с вами не буду. Не болейте до разработки вакцины, держитесь. И? Я ж писала, спорить с вами не буду. Не болейте до разработки вакцины, держитесь. vetka Повідомлень: 6630 З нами з: 04.03.14 Подякував: 415 раз. Подякували: 1126 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2060206120622063 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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