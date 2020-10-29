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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2062206320642065> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 34 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 11 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 9% 3 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 50% 17 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 9% 3 Всього голосів : 34 Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:46 freeze написав: vetka написав: кстати, про профилактику, физ нагрузки, закаливание и иммунитет я тут писала не единожды. кстати, про профилактику, физ нагрузки, закаливание и иммунитет я тут писала не единожды.

Великий артист Папанов, любивший укрепить иммунитет и покупаться зимой в открытом водоёме, встал как-то в ванной под холодный душ и вмер от инфаркта сравнительно молодым, сосуды не выдержали укрепления иммунитета.

А знаменитый предводитель секты закаливания Порфирий Иванов умер от гангрены ног, вызванной желанием ходить босиком по снегу.

Всё закаливание полезно в меру, проветрить комнату на ночь зимой, и не носить зимой двое ватных штанов - это уже полезный лимит закаливания, имхо.

Сам купался не раз в проруби, но сейчас понимаю, что это больше, чем выброс адреналина и забавный трэш, кстати чреватый заболеваниями. Великий артист Папанов, любивший укрепить иммунитет и покупаться зимой в открытом водоёме, встал как-то в ванной под холодный душ и вмер от инфаркта сравнительно молодым, сосуды не выдержали укрепления иммунитета.А знаменитый предводитель секты закаливания Порфирий Иванов умер от гангрены ног, вызванной желанием ходить босиком по снегу.Всё закаливание полезно в меру, проветрить комнату на ночь зимой, и не носить зимой двое ватных штанов - это уже полезный лимит закаливания, имхо.Сам купался не раз в проруби, но сейчас понимаю, что это больше, чем выброс адреналина и забавный трэш, кстати чреватый заболеваниями.

И? Я ж писала, спорить с вами не буду. Не болейте до разработки вакцины, держитесь. И? Я ж писала, спорить с вами не буду. Не болейте до разработки вакцины, держитесь. vetka Повідомлень: 6631 З нами з: 04.03.14 Подякував: 415 раз. Подякували: 1126 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 23:13 Re: Эпидемия коронавируса в мире Lady_N написав: Гораздо важнее вопрос - чем компенсировать людям их потери от вынужденного сидения дома, чтобы не возник выбор - умереть от голода или от ковида Поскольку компенсировать особо нечем, то надо решать, как с этим ковидом жить, а не как от него прятаться. Гораздо важнее вопрос - чем компенсировать людям их потери от вынужденного сидения дома, чтобы не возник выбор - умереть от голода или от ковида Поскольку компенсировать особо нечем, то надо решать, как с этим ковидом жить, а не как от него прятаться.



Это ключевое противоречие, кот только некоторые ковиди..ы могут сказать вслух.Большинство из них пытается как шакалы выкрутить что то об ограничении прав, о падении производства,и подобные хитрости, скрывая основное недовольство материальными потерями.Да, потери эти не любит никто.Но для других людей стоит вопрос жизни.От голода умереть в стране невозможно, питание без деликатесов стоит очень дёшево.В валютной ветке уже осаждал выскочку. которой 1000$ в месяц не хватает.Предложил ей написать список . куда она их тратит.Отвертелась отговорками и упрёками хамства.А не хамить очень сложно, т к с деревьями не все умеют разговаривать. Это ключевое противоречие, кот только некоторые ковиди..ы могут сказать вслух.Большинство из них пытается как шакалы выкрутить что то об ограничении прав, о падении производства,и подобные хитрости, скрывая основное недовольство материальными потерями.Да, потери эти не любит никто.Но для других людей стоит вопрос жизни.От голода умереть в стране невозможно, питание без деликатесов стоит очень дёшево.В валютной ветке уже осаждал выскочку. которой 1000$ в месяц не хватает.Предложил ей написать список . куда она их тратит.Отвертелась отговорками и упрёками хамства.А не хамить очень сложно, т к с деревьями не все умеют разговаривать. Кучинелли

Повідомлень: 465 З нами з: 30.11.17 Подякував: 115 раз. Подякували: 133 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 23:19 http://piccy.info/view3/14046934/fded06dceb2b3ed364e3a5ee9933cb53/ http://i.piccy.info/a3c/2020-10-30-21-12/i9-14046934/500x248-r

Прививка моя от гриппа,чтоб yama не волновался, что никто не прививается Прививка моя от гриппа,чтобне волновался, что никто не прививается Tat_888

Повідомлень: 81 З нами з: 11.06.15 Подякував: 358 раз. Подякували: 22 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 23:25 Кучинелли написав: Это ключевое противоречие, кот только некоторые ковиди..ы могут сказать вслух.Большинство из них пытается как шакалы выкрутить что то об ограничении прав, о падении производства,и подобные хитрости, скрывая основное недовольство материальными потерями.Да, потери эти не любит никто.Но для других людей стоит вопрос жизни.От голода умереть в стране невозможно, питание без деликатесов стоит очень дёшево.В валютной ветке уже осаждал выскочку. которой 1000$ в месяц не хватает.Предложил ей написать список . куда она их тратит.Отвертелась отговорками и упрёками хамства.А не хамить очень сложно, т к с деревьями не все умеют разговаривать. Это ключевое противоречие, кот только некоторые ковиди..ы могут сказать вслух.Большинство из них пытается как шакалы выкрутить что то об ограничении прав, о падении производства,и подобные хитрости, скрывая основное недовольство материальными потерями.Да, потери эти не любит никто.Но для других людей стоит вопрос жизни.От голода умереть в стране невозможно, питание без деликатесов стоит очень дёшево.В валютной ветке уже осаждал выскочку. которой 1000$ в месяц не хватает.Предложил ей написать список . куда она их тратит.Отвертелась отговорками и упрёками хамства.А не хамить очень сложно, т к с деревьями не все умеют разговаривать.



Кстати, второй локдаун, даже если его повторить в строгости зеркально первому, не ударит по экономике в той же мере.



Умный бизнес (в том числе мелкий) быстро понял, что это не месяц-два, а годы, и адаптировался. Присмотрелся к онлайну, обзавелся необходимым ПО и транспортом для работы в условиях ограничений.



На кого надежды точно нет, так это на государство и коммунальные службы, которые просрали ковидный фонд, ничего не сделав для непосредственной борьбы. Лабораторий не хватает, дополнительные больницы не построены, кислород даже в существующих - в дефиците. Логистика для медработников и сотрудников критической инфраструктуры на случай остановки транспорта тоже никого не ипет... В этом основной ковидиотизм!



А против безмасочников нужно было еще в апреле строгие меры принять. Первый раз - штраф, второй - общественные работы. Например, в ковид-отделениях полы мыть, дезинфекцию проводить, подгузники менять за лежачими под аппарами ИВЛ больными... Кстати, второй локдаун, даже если его повторить в строгости зеркально первому, не ударит по экономике в той же мере.Умный бизнес (в том числе мелкий) быстро понял, что это не месяц-два, а годы, и адаптировался. Присмотрелся к онлайну, обзавелся необходимым ПО и транспортом для работы в условиях ограничений.На кого надежды точно нет, так это на государство и коммунальные службы, которые просрали ковидный фонд, ничего не сделав для непосредственной борьбы. Лабораторий не хватает, дополнительные больницы не построены, кислород даже в существующих - в дефиците. Логистика для медработников и сотрудников критической инфраструктуры на случай остановки транспорта тоже никого не ипет... В этом основной ковидиотизм!А против безмасочников нужно было еще в апреле строгие меры принять. Первый раз - штраф, второй - общественные работы. Например, в ковид-отделениях полы мыть, дезинфекцию проводить, подгузники менять за лежачими под аппарами ИВЛ больными... zРадио

Повідомлень: 8071 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1477 раз. Подякували: 3306 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 23:28 Hotab написав: vetka написав: Hotab написав: Какой-то наркоман, ейбогу. Ему о росте смертности, а он о потере нюха. Какой-то наркоман, ейбогу. Ему о росте смертности, а он о потере нюха.

Ваш сценарий уменьшение роста смертности? Ваш сценарий уменьшение роста смертности?



Пока есть свидетели секты "просто грипп" и "насморк с потерей нюха", смысла рассказывать о вариантах нет никакого. Потому что все начинается с сознания людей. Вот когда трактористы в ямах поймут,что это куда серьезнее, тогда можно вернуться к этому вопросу.

Там чехи трактористу ежедневный привет передали: на текущий час сегодняшних суток 207 чел. отправились в утиль, очередной рекорд. Как будто посмеялись с его "2862 с начала года".

Ну и за октябрь циферку довели до 2378.. Вот так вот бывает... Пока есть свидетели секты "просто грипп" и "насморк с потерей нюха", смысла рассказывать о вариантах нет никакого. Потому что все начинается с сознания людей. Вот когда трактористы в ямах поймут,что это куда серьезнее, тогда можно вернуться к этому вопросу.Там чехи трактористу ежедневный привет передали: на текущий час сегодняшних суток 207 чел. отправились в утиль, очередной рекорд. Как будто посмеялись с его "2862 с начала года".Ну и за октябрь циферку довели до 2378.. Вот так вот бывает...

Знакомый сейчас в Чехии по работе, говорит ж*** полная, работают только аптеки и продукты,комендантский час, сейчас они на 2м месте в мире больше 1000 на 100000, он туда по спецпропуску попал... Знакомый сейчас в Чехии по работе, говорит ж*** полная, работают только аптеки и продукты,комендантский час, сейчас они на 2м месте в мире больше 1000 на 100000, он туда по спецпропуску попал... edvardd

Повідомлень: 6401 З нами з: 20.11.08 Подякував: 102 раз. Подякували: 1594 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 23:33 Французи +50000 - сильно!

Італія. Германія підтягуються

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Повідомлень: 9975 З нами з: 01.06.14 Подякував: 200 раз. Подякували: 698 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 23:34 zРадио написав: А против безмасочников нужно было еще в апреле строгие меры принять. Первый раз - штраф, второй - общественные работы. Например, в ковид-отделениях полы мыть, дезинфекцию проводить, подгузники менять за лежачими под аппарами ИВЛ больными... А против безмасочников нужно было еще в апреле строгие меры принять. Первый раз - штраф, второй - общественные работы. Например, в ковид-отделениях полы мыть, дезинфекцию проводить, подгузники менять за лежачими под аппарами ИВЛ больными...



Немного гуманно, но в целом справедливо.

Фейсбук с Твиттером вон самого президента США банят за антиковидные высказывания, а у нас тут модераторы позволяют в открытую безграмотному средневековью резвиться, непорядок, имхо. Немного гуманно, но в целом справедливо.Фейсбук с Твиттером вон самого президента США банят за антиковидные высказывания, а у нас тут модераторы позволяют в открытую безграмотному средневековью резвиться, непорядок, имхо. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18920 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4535 раз. Подякували: 7262 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 23:36 zРадио написав: Кучинелли написав: Это ключевое противоречие, кот только некоторые ковиди..ы могут сказать вслух.Большинство из них пытается как шакалы выкрутить что то об ограничении прав, о падении производства,и подобные хитрости, скрывая основное недовольство материальными потерями.Да, потери эти не любит никто.Но для других людей стоит вопрос жизни.От голода умереть в стране невозможно, питание без деликатесов стоит очень дёшево.В валютной ветке уже осаждал выскочку. которой 1000$ в месяц не хватает.Предложил ей написать список . куда она их тратит.Отвертелась отговорками и упрёками хамства.А не хамить очень сложно, т к с деревьями не все умеют разговаривать. Это ключевое противоречие, кот только некоторые ковиди..ы могут сказать вслух.Большинство из них пытается как шакалы выкрутить что то об ограничении прав, о падении производства,и подобные хитрости, скрывая основное недовольство материальными потерями.Да, потери эти не любит никто.Но для других людей стоит вопрос жизни.От голода умереть в стране невозможно, питание без деликатесов стоит очень дёшево.В валютной ветке уже осаждал выскочку. которой 1000$ в месяц не хватает.Предложил ей написать список . куда она их тратит.Отвертелась отговорками и упрёками хамства.А не хамить очень сложно, т к с деревьями не все умеют разговаривать.



Кстати, второй локдаун, даже если его повторить в строгости зеркально первому, не ударит по экономике в той же мере.



Умный бизнес (в том числе мелкий) быстро понял, что это не месяц-два, а годы, и адаптировался. Присмотрелся к онлайну, обзавелся необходимым ПО и транспортом для работы в условиях ограничений.



На кого надежды точно нет, так это на государство и коммунальные службы, которые просрали ковидный фонд, ничего не сделав для непосредственной борьбы. Лабораторий не хватает, дополнительные больницы не построены, кислород даже в существующих - в дефиците. Логистика для медработников и сотрудников критической инфраструктуры на случай остановки транспорта тоже никого не ипет... В этом основной ковидиотизм!



А против безмасочников нужно было еще в апреле строгие меры принять. Первый раз - штраф, второй - общественные работы. Например, в ковид-отделениях полы мыть, дезинфекцию проводить, подгузники менять за лежачими под аппарами ИВЛ больными... Кстати, второй локдаун, даже если его повторить в строгости зеркально первому, не ударит по экономике в той же мере.Умный бизнес (в том числе мелкий) быстро понял, что это не месяц-два, а годы, и адаптировался. Присмотрелся к онлайну, обзавелся необходимым ПО и транспортом для работы в условиях ограничений.На кого надежды точно нет, так это на государство и коммунальные службы, которые просрали ковидный фонд, ничего не сделав для непосредственной борьбы. Лабораторий не хватает, дополнительные больницы не построены, кислород даже в существующих - в дефиците. Логистика для медработников и сотрудников критической инфраструктуры на случай остановки транспорта тоже никого не ипет... В этом основной ковидиотизм!А против безмасочников нужно было еще в апреле строгие меры принять. Первый раз - штраф, второй - общественные работы. Например, в ковид-отделениях полы мыть, дезинфекцию проводить, подгузники менять за лежачими под аппарами ИВЛ больными...

Памперсы пусть вся шобла с Банковой меняет, начиная с Кравчука, и заканчивая Степановым, которые нажраться никак не могут, развалили всё и разворовали. Отдельно Супрун пусть толчки дезинфицирует. Памперсы пусть вся шобла с Банковой меняет, начиная с Кравчука, и заканчивая Степановым, которые нажраться никак не могут, развалили всё и разворовали. Отдельно Супрун пусть толчки дезинфицирует. vetka Повідомлень: 6631 З нами з: 04.03.14 Подякував: 415 раз. Подякували: 1126 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 жов, 2020 00:09 zРадио написав: А против безмасочников нужно было еще в апреле строгие меры принять. Первый раз - штраф, второй - общественные работы. Например, в ковид-отделениях полы мыть, дезинфекцию проводить, подгузники менять за лежачими под аппарами ИВЛ больными... А против безмасочников нужно было еще в апреле строгие меры принять. Первый раз - штраф, второй - общественные работы. Например, в ковид-отделениях полы мыть, дезинфекцию проводить, подгузники менять за лежачими под аппарами ИВЛ больными...

а когда будут принимать меры против власти действубщей с нарушением закона? может быть сначала их на общественные работы?... а когда будут принимать меры против власти действубщей с нарушением закона? может быть сначала их на общественные работы?... мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ... Тракторист

Повідомлень: 5148 З нами з: 06.08.08 Подякував: 275 раз. Подякували: 821 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 жов, 2020 00:19 Кучинелли написав: Lady_N написав: Гораздо важнее вопрос - чем компенсировать людям их потери от вынужденного сидения дома, чтобы не возник выбор - умереть от голода или от ковида Поскольку компенсировать особо нечем, то надо решать, как с этим ковидом жить, а не как от него прятаться. Гораздо важнее вопрос - чем компенсировать людям их потери от вынужденного сидения дома, чтобы не возник выбор - умереть от голода или от ковида Поскольку компенсировать особо нечем, то надо решать, как с этим ковидом жить, а не как от него прятаться.



Это ключевое противоречие, кот только некоторые ковиди..ы могут сказать вслух.Большинство из них пытается как шакалы выкрутит что то об ограничении прав, о падении производства,и подобные хитрости, скрывая основное недовольство материальными потерями.Да, потери эти не любит никто.Но для других людей стоит вопрос жизни.От голода умереть в стране невозможно, питание без деликатесов стоит очень дёшево.В валютной ветке уже осаждал выскочку. которой 1000$ в месяц не хватает.Предложил ей написать список . куда она их тратит.Отвертелась отговорками и упрёками хамства.А не хамить очень сложно, т к с деревьями не все умеют разговаривать. Это ключевое противоречие, кот только некоторые ковиди..ы могут сказать вслух.Большинство из них пытается как шакалы выкрутит что то об ограничении прав, о падении производства,и подобные хитрости, скрывая основное недовольство материальными потерями.Да, потери эти не любит никто.Но для других людей стоит вопрос жизни.От голода умереть в стране невозможно, питание без деликатесов стоит очень дёшево.В валютной ветке уже осаждал выскочку. которой 1000$ в месяц не хватает.Предложил ей написать список . куда она их тратит.Отвертелась отговорками и упрёками хамства.А не хамить очень сложно, т к с деревьями не все умеют разговаривать.

рассказывай какой твой рацион, чтоб питаться дешево и вкусно,на пару тыщщ,

с детьми лучше, и 2мя-3мя, и дo 10лет рассказывай какой твой рацион, чтоб питаться дешево и вкусно,на пару тыщщ,с детьми лучше, и 2мя-3мя, и дo 10лет Востаннє редагувалось барабашов в Суб 31 жов, 2020 00:27, всього редагувалось 1 раз. барабашов Повідомлень: 1860 З нами з: 16.06.15 Подякував: 186 раз. Подякували: 155 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2062206320642065> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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