vetka написав:кстати, про профилактику, физ нагрузки, закаливание и иммунитет я тут писала не единожды.
Великий артист Папанов, любивший укрепить иммунитет и покупаться зимой в открытом водоёме, встал как-то в ванной под холодный душ и вмер от инфаркта сравнительно молодым, сосуды не выдержали укрепления иммунитета. А знаменитый предводитель секты закаливания Порфирий Иванов умер от гангрены ног, вызванной желанием ходить босиком по снегу. Всё закаливание полезно в меру, проветрить комнату на ночь зимой, и не носить зимой двое ватных штанов - это уже полезный лимит закаливания, имхо. Сам купался не раз в проруби, но сейчас понимаю, что это больше, чем выброс адреналина и забавный трэш, кстати чреватый заболеваниями.
И? Я ж писала, спорить с вами не буду. Не болейте до разработки вакцины, держитесь.
Lady_N написав:Гораздо важнее вопрос - чем компенсировать людям их потери от вынужденного сидения дома, чтобы не возник выбор - умереть от голода или от ковида Поскольку компенсировать особо нечем, то надо решать, как с этим ковидом жить, а не как от него прятаться.
Это ключевое противоречие, кот только некоторые ковиди..ы могут сказать вслух.Большинство из них пытается как шакалы выкрутить что то об ограничении прав, о падении производства,и подобные хитрости, скрывая основное недовольство материальными потерями.Да, потери эти не любит никто.Но для других людей стоит вопрос жизни.От голода умереть в стране невозможно, питание без деликатесов стоит очень дёшево.В валютной ветке уже осаждал выскочку. которой 1000$ в месяц не хватает.Предложил ей написать список . куда она их тратит.Отвертелась отговорками и упрёками хамства.А не хамить очень сложно, т к с деревьями не все умеют разговаривать.
Кучинелли написав:Это ключевое противоречие, кот только некоторые ковиди..ы могут сказать вслух.Большинство из них пытается как шакалы выкрутить что то об ограничении прав, о падении производства,и подобные хитрости, скрывая основное недовольство материальными потерями.Да, потери эти не любит никто.Но для других людей стоит вопрос жизни.От голода умереть в стране невозможно, питание без деликатесов стоит очень дёшево.В валютной ветке уже осаждал выскочку. которой 1000$ в месяц не хватает.Предложил ей написать список . куда она их тратит.Отвертелась отговорками и упрёками хамства.А не хамить очень сложно, т к с деревьями не все умеют разговаривать.
Кстати, второй локдаун, даже если его повторить в строгости зеркально первому, не ударит по экономике в той же мере.
Умный бизнес (в том числе мелкий) быстро понял, что это не месяц-два, а годы, и адаптировался. Присмотрелся к онлайну, обзавелся необходимым ПО и транспортом для работы в условиях ограничений.
На кого надежды точно нет, так это на государство и коммунальные службы, которые просрали ковидный фонд, ничего не сделав для непосредственной борьбы. Лабораторий не хватает, дополнительные больницы не построены, кислород даже в существующих - в дефиците. Логистика для медработников и сотрудников критической инфраструктуры на случай остановки транспорта тоже никого не ипет... В этом основной ковидиотизм!
А против безмасочников нужно было еще в апреле строгие меры принять. Первый раз - штраф, второй - общественные работы. Например, в ковид-отделениях полы мыть, дезинфекцию проводить, подгузники менять за лежачими под аппарами ИВЛ больными...
Hotab написав:Какой-то наркоман, ейбогу. Ему о росте смертности, а он о потере нюха.
Ваш сценарий уменьшение роста смертности?
Пока есть свидетели секты "просто грипп" и "насморк с потерей нюха", смысла рассказывать о вариантах нет никакого. Потому что все начинается с сознания людей. Вот когда трактористы в ямах поймут,что это куда серьезнее, тогда можно вернуться к этому вопросу. Там чехи трактористу ежедневный привет передали: на текущий час сегодняшних суток 207 чел. отправились в утиль, очередной рекорд. Как будто посмеялись с его "2862 с начала года". Ну и за октябрь циферку довели до 2378.. Вот так вот бывает...
Знакомый сейчас в Чехии по работе, говорит ж*** полная, работают только аптеки и продукты,комендантский час, сейчас они на 2м месте в мире больше 1000 на 100000, он туда по спецпропуску попал...
zРадио написав:А против безмасочников нужно было еще в апреле строгие меры принять. Первый раз - штраф, второй - общественные работы. Например, в ковид-отделениях полы мыть, дезинфекцию проводить, подгузники менять за лежачими под аппарами ИВЛ больными...
Немного гуманно, но в целом справедливо. Фейсбук с Твиттером вон самого президента США банят за антиковидные высказывания, а у нас тут модераторы позволяют в открытую безграмотному средневековью резвиться, непорядок, имхо.
Кучинелли написав:Это ключевое противоречие, кот только некоторые ковиди..ы могут сказать вслух.Большинство из них пытается как шакалы выкрутить что то об ограничении прав, о падении производства,и подобные хитрости, скрывая основное недовольство материальными потерями.Да, потери эти не любит никто.Но для других людей стоит вопрос жизни.От голода умереть в стране невозможно, питание без деликатесов стоит очень дёшево.В валютной ветке уже осаждал выскочку. которой 1000$ в месяц не хватает.Предложил ей написать список . куда она их тратит.Отвертелась отговорками и упрёками хамства.А не хамить очень сложно, т к с деревьями не все умеют разговаривать.
Кстати, второй локдаун, даже если его повторить в строгости зеркально первому, не ударит по экономике в той же мере.
Умный бизнес (в том числе мелкий) быстро понял, что это не месяц-два, а годы, и адаптировался. Присмотрелся к онлайну, обзавелся необходимым ПО и транспортом для работы в условиях ограничений.
На кого надежды точно нет, так это на государство и коммунальные службы, которые просрали ковидный фонд, ничего не сделав для непосредственной борьбы. Лабораторий не хватает, дополнительные больницы не построены, кислород даже в существующих - в дефиците. Логистика для медработников и сотрудников критической инфраструктуры на случай остановки транспорта тоже никого не ипет... В этом основной ковидиотизм!
А против безмасочников нужно было еще в апреле строгие меры принять. Первый раз - штраф, второй - общественные работы. Например, в ковид-отделениях полы мыть, дезинфекцию проводить, подгузники менять за лежачими под аппарами ИВЛ больными...
Памперсы пусть вся шобла с Банковой меняет, начиная с Кравчука, и заканчивая Степановым, которые нажраться никак не могут, развалили всё и разворовали. Отдельно Супрун пусть толчки дезинфицирует.
zРадио написав:А против безмасочников нужно было еще в апреле строгие меры принять. Первый раз - штраф, второй - общественные работы. Например, в ковид-отделениях полы мыть, дезинфекцию проводить, подгузники менять за лежачими под аппарами ИВЛ больными...
а когда будут принимать меры против власти действубщей с нарушением закона? может быть сначала их на общественные работы?...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Lady_N написав:Гораздо важнее вопрос - чем компенсировать людям их потери от вынужденного сидения дома, чтобы не возник выбор - умереть от голода или от ковида Поскольку компенсировать особо нечем, то надо решать, как с этим ковидом жить, а не как от него прятаться.
Это ключевое противоречие, кот только некоторые ковиди..ы могут сказать вслух.Большинство из них пытается как шакалы выкрутит что то об ограничении прав, о падении производства,и подобные хитрости, скрывая основное недовольство материальными потерями.Да, потери эти не любит никто.Но для других людей стоит вопрос жизни.От голода умереть в стране невозможно, питание без деликатесов стоит очень дёшево.В валютной ветке уже осаждал выскочку. которой 1000$ в месяц не хватает.Предложил ей написать список . куда она их тратит.Отвертелась отговорками и упрёками хамства.А не хамить очень сложно, т к с деревьями не все умеют разговаривать.
рассказывай какой твой рацион, чтоб питаться дешево и вкусно,на пару тыщщ, с детьми лучше, и 2мя-3мя, и дo 10лет
Востаннє редагувалось барабашов в Суб 31 жов, 2020 00:27, всього редагувалось 1 раз.