RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2062206320642065>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 34
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
11
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
3
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
50%
17
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
9%
3
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:46

  freeze написав:
  vetka написав:кстати, про профилактику, физ нагрузки, закаливание и иммунитет я тут писала не единожды.

Великий артист Папанов, любивший укрепить иммунитет и покупаться зимой в открытом водоёме, встал как-то в ванной под холодный душ и вмер от инфаркта сравнительно молодым, сосуды не выдержали укрепления иммунитета.
А знаменитый предводитель секты закаливания Порфирий Иванов умер от гангрены ног, вызванной желанием ходить босиком по снегу.
Всё закаливание полезно в меру, проветрить комнату на ночь зимой, и не носить зимой двое ватных штанов - это уже полезный лимит закаливания, имхо.
Сам купался не раз в проруби, но сейчас понимаю, что это больше, чем выброс адреналина и забавный трэш, кстати чреватый заболеваниями.

И? Я ж писала, спорить с вами не буду. Не болейте до разработки вакцины, держитесь.
vetka
 
Повідомлень: 6631
З нами з: 04.03.14
Подякував: 415 раз.
Подякували: 1126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 23:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Lady_N написав:Гораздо важнее вопрос - чем компенсировать людям их потери от вынужденного сидения дома, чтобы не возник выбор - умереть от голода или от ковида Поскольку компенсировать особо нечем, то надо решать, как с этим ковидом жить, а не как от него прятаться.


Это ключевое противоречие, кот только некоторые ковиди..ы могут сказать вслух.Большинство из них пытается как шакалы выкрутить что то об ограничении прав, о падении производства,и подобные хитрости, скрывая основное недовольство материальными потерями.Да, потери эти не любит никто.Но для других людей стоит вопрос жизни.От голода умереть в стране невозможно, питание без деликатесов стоит очень дёшево.В валютной ветке уже осаждал выскочку. которой 1000$ в месяц не хватает.Предложил ей написать список . куда она их тратит.Отвертелась отговорками и упрёками хамства.А не хамить очень сложно, т к с деревьями не все умеют разговаривать.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 465
З нами з: 30.11.17
Подякував: 115 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 23:19

http://piccy.info/view3/14046934/fded06dceb2b3ed364e3a5ee9933cb53/http://i.piccy.info/a3c/2020-10-30-21-12/i9-14046934/500x248-r
Прививка моя от гриппа,чтоб yama не волновался, что никто не прививается :)
Tat_888
Аватар користувача
 
Повідомлень: 81
З нами з: 11.06.15
Подякував: 358 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 23:25

  Кучинелли написав:Это ключевое противоречие, кот только некоторые ковиди..ы могут сказать вслух.Большинство из них пытается как шакалы выкрутить что то об ограничении прав, о падении производства,и подобные хитрости, скрывая основное недовольство материальными потерями.Да, потери эти не любит никто.Но для других людей стоит вопрос жизни.От голода умереть в стране невозможно, питание без деликатесов стоит очень дёшево.В валютной ветке уже осаждал выскочку. которой 1000$ в месяц не хватает.Предложил ей написать список . куда она их тратит.Отвертелась отговорками и упрёками хамства.А не хамить очень сложно, т к с деревьями не все умеют разговаривать.


Кстати, второй локдаун, даже если его повторить в строгости зеркально первому, не ударит по экономике в той же мере.

Умный бизнес (в том числе мелкий) быстро понял, что это не месяц-два, а годы, и адаптировался. Присмотрелся к онлайну, обзавелся необходимым ПО и транспортом для работы в условиях ограничений.

На кого надежды точно нет, так это на государство и коммунальные службы, которые просрали ковидный фонд, ничего не сделав для непосредственной борьбы. Лабораторий не хватает, дополнительные больницы не построены, кислород даже в существующих - в дефиците. Логистика для медработников и сотрудников критической инфраструктуры на случай остановки транспорта тоже никого не ипет... В этом основной ковидиотизм!

А против безмасочников нужно было еще в апреле строгие меры принять. Первый раз - штраф, второй - общественные работы. Например, в ковид-отделениях полы мыть, дезинфекцию проводить, подгузники менять за лежачими под аппарами ИВЛ больными...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8071
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1477 раз.
Подякували: 3306 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 23:28

  Hotab написав:
  vetka написав:
  Hotab написав:Какой-то наркоман, ейбогу. Ему о росте смертности, а он о потере нюха.

Ваш сценарий уменьшение роста смертности?


Пока есть свидетели секты "просто грипп" и "насморк с потерей нюха", смысла рассказывать о вариантах нет никакого. Потому что все начинается с сознания людей. Вот когда трактористы в ямах поймут,что это куда серьезнее, тогда можно вернуться к этому вопросу.
Там чехи трактористу ежедневный привет передали: на текущий час сегодняшних суток 207 чел. отправились в утиль, очередной рекорд. Как будто посмеялись с его "2862 с начала года".
Ну и за октябрь циферку довели до 2378.. Вот так вот бывает...

Знакомый сейчас в Чехии по работе, говорит ж*** полная, работают только аптеки и продукты,комендантский час, сейчас они на 2м месте в мире больше 1000 на 100000, он туда по спецпропуску попал...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6401
З нами з: 20.11.08
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1594 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 23:33

Французи +50000 - сильно!
Італія. Германія підтягуються
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9975
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 698 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 23:34

  zРадио написав:А против безмасочников нужно было еще в апреле строгие меры принять. Первый раз - штраф, второй - общественные работы. Например, в ковид-отделениях полы мыть, дезинфекцию проводить, подгузники менять за лежачими под аппарами ИВЛ больными...


Немного гуманно, но в целом справедливо.
Фейсбук с Твиттером вон самого президента США банят за антиковидные высказывания, а у нас тут модераторы позволяют в открытую безграмотному средневековью резвиться, непорядок, имхо.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18920
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4535 раз.
Подякували: 7262 раз.
 
Профіль
4
22
5
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 23:36

  zРадио написав:
  Кучинелли написав:Это ключевое противоречие, кот только некоторые ковиди..ы могут сказать вслух.Большинство из них пытается как шакалы выкрутить что то об ограничении прав, о падении производства,и подобные хитрости, скрывая основное недовольство материальными потерями.Да, потери эти не любит никто.Но для других людей стоит вопрос жизни.От голода умереть в стране невозможно, питание без деликатесов стоит очень дёшево.В валютной ветке уже осаждал выскочку. которой 1000$ в месяц не хватает.Предложил ей написать список . куда она их тратит.Отвертелась отговорками и упрёками хамства.А не хамить очень сложно, т к с деревьями не все умеют разговаривать.


Кстати, второй локдаун, даже если его повторить в строгости зеркально первому, не ударит по экономике в той же мере.

Умный бизнес (в том числе мелкий) быстро понял, что это не месяц-два, а годы, и адаптировался. Присмотрелся к онлайну, обзавелся необходимым ПО и транспортом для работы в условиях ограничений.

На кого надежды точно нет, так это на государство и коммунальные службы, которые просрали ковидный фонд, ничего не сделав для непосредственной борьбы. Лабораторий не хватает, дополнительные больницы не построены, кислород даже в существующих - в дефиците. Логистика для медработников и сотрудников критической инфраструктуры на случай остановки транспорта тоже никого не ипет... В этом основной ковидиотизм!

А против безмасочников нужно было еще в апреле строгие меры принять. Первый раз - штраф, второй - общественные работы. Например, в ковид-отделениях полы мыть, дезинфекцию проводить, подгузники менять за лежачими под аппарами ИВЛ больными...

Памперсы пусть вся шобла с Банковой меняет, начиная с Кравчука, и заканчивая Степановым, которые нажраться никак не могут, развалили всё и разворовали. Отдельно Супрун пусть толчки дезинфицирует.
vetka
 
Повідомлень: 6631
З нами з: 04.03.14
Подякував: 415 раз.
Подякували: 1126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 00:09

  zРадио написав:А против безмасочников нужно было еще в апреле строгие меры принять. Первый раз - штраф, второй - общественные работы. Например, в ковид-отделениях полы мыть, дезинфекцию проводить, подгузники менять за лежачими под аппарами ИВЛ больными...

а когда будут принимать меры против власти действубщей с нарушением закона? может быть сначала их на общественные работы?... ;)
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5148
З нами з: 06.08.08
Подякував: 275 раз.
Подякували: 821 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 00:19

  Кучинелли написав:
  Lady_N написав:Гораздо важнее вопрос - чем компенсировать людям их потери от вынужденного сидения дома, чтобы не возник выбор - умереть от голода или от ковида Поскольку компенсировать особо нечем, то надо решать, как с этим ковидом жить, а не как от него прятаться.


Это ключевое противоречие, кот только некоторые ковиди..ы могут сказать вслух.Большинство из них пытается как шакалы выкрутит что то об ограничении прав, о падении производства,и подобные хитрости, скрывая основное недовольство материальными потерями.Да, потери эти не любит никто.Но для других людей стоит вопрос жизни.От голода умереть в стране невозможно, питание без деликатесов стоит очень дёшево.В валютной ветке уже осаждал выскочку. которой 1000$ в месяц не хватает.Предложил ей написать список . куда она их тратит.Отвертелась отговорками и упрёками хамства.А не хамить очень сложно, т к с деревьями не все умеют разговаривать.

рассказывай какой твой рацион, чтоб питаться дешево и вкусно,на пару тыщщ,
с детьми лучше, и 2мя-3мя, и дo 10лет
Востаннє редагувалось барабашов в Суб 31 жов, 2020 00:27, всього редагувалось 1 раз.
барабашов
 
Повідомлень: 1860
З нами з: 16.06.15
Подякував: 186 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2062206320642065>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио, Тракторист і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 725, 726, 727
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7260 1667448
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2020 16:28
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.