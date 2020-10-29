zРадио написав:Кучинелли написав:Это ключевое противоречие, кот только некоторые ковиди..ы могут сказать вслух.Большинство из них пытается как шакалы выкрутить что то об ограничении прав, о падении производства,и подобные хитрости, скрывая основное недовольство материальными потерями.Да, потери эти не любит никто.Но для других людей стоит вопрос жизни.От голода умереть в стране невозможно, питание без деликатесов стоит очень дёшево.В валютной ветке уже осаждал выскочку. которой 1000$ в месяц не хватает.Предложил ей написать список . куда она их тратит.Отвертелась отговорками и упрёками хамства.А не хамить очень сложно, т к с деревьями не все умеют разговаривать.
Кстати, второй локдаун, даже если его повторить в строгости зеркально первому, не ударит по экономике в той же мере.
Умный бизнес (в том числе мелкий) быстро понял, что это не месяц-два, а годы, и адаптировался. Присмотрелся к онлайну, обзавелся необходимым ПО и транспортом для работы в условиях ограничений.
кто этим бакланам будет платить коммуналку, тем более повышенную, отопление там до 1го апреля,горячую воду и т.д., если реально жрать не на што будет???