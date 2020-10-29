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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2062206320642065

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 34
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
11
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
3
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
50%
17
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
9%
3
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 00:23

  zРадио написав:
  Кучинелли написав:Это ключевое противоречие, кот только некоторые ковиди..ы могут сказать вслух.Большинство из них пытается как шакалы выкрутить что то об ограничении прав, о падении производства,и подобные хитрости, скрывая основное недовольство материальными потерями.Да, потери эти не любит никто.Но для других людей стоит вопрос жизни.От голода умереть в стране невозможно, питание без деликатесов стоит очень дёшево.В валютной ветке уже осаждал выскочку. которой 1000$ в месяц не хватает.Предложил ей написать список . куда она их тратит.Отвертелась отговорками и упрёками хамства.А не хамить очень сложно, т к с деревьями не все умеют разговаривать.


Кстати, второй локдаун, даже если его повторить в строгости зеркально первому, не ударит по экономике в той же мере.

Умный бизнес (в том числе мелкий) быстро понял, что это не месяц-два, а годы, и адаптировался. Присмотрелся к онлайну, обзавелся необходимым ПО и транспортом для работы в условиях ограничений.


кто этим бакланам будет платить коммуналку, тем более повышенную, отопление там до 1го апреля,горячую воду и т.д., если реально жрать не на што будет???
барабашов
 
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