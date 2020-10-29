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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2062206320642065

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 34
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
11
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
3
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
50%
17
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
9%
3
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 00:23

  zРадио написав:
  Кучинелли написав:Это ключевое противоречие, кот только некоторые ковиди..ы могут сказать вслух.Большинство из них пытается как шакалы выкрутить что то об ограничении прав, о падении производства,и подобные хитрости, скрывая основное недовольство материальными потерями.Да, потери эти не любит никто.Но для других людей стоит вопрос жизни.От голода умереть в стране невозможно, питание без деликатесов стоит очень дёшево.В валютной ветке уже осаждал выскочку. которой 1000$ в месяц не хватает.Предложил ей написать список . куда она их тратит.Отвертелась отговорками и упрёками хамства.А не хамить очень сложно, т к с деревьями не все умеют разговаривать.


Кстати, второй локдаун, даже если его повторить в строгости зеркально первому, не ударит по экономике в той же мере.

Умный бизнес (в том числе мелкий) быстро понял, что это не месяц-два, а годы, и адаптировался. Присмотрелся к онлайну, обзавелся необходимым ПО и транспортом для работы в условиях ограничений.


кто этим бакланам будет платить коммуналку, тем более повышенную, отопление там до 1го апреля,горячую воду и т.д., если реально жрать не на што будет???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 09:50

  zРадио написав:
  Кучинелли написав:Это ключевое противоречие, кот только некоторые ковиди..ы могут сказать вслух.Большинство из них пытается как шакалы выкрутить что то об ограничении прав, о падении производства,и подобные хитрости, скрывая основное недовольство материальными потерями.Да, потери эти не любит никто.Но для других людей стоит вопрос жизни.От голода умереть в стране невозможно, питание без деликатесов стоит очень дёшево.


Кстати, второй локдаун, даже если его повторить в строгости зеркально первому, не ударит по экономике в той же мере.

Умный бизнес (в том числе мелкий) быстро понял, что это не месяц-два, а годы, и адаптировался. Присмотрелся к онлайну, обзавелся необходимым ПО и транспортом для работы в условиях ограничений.


Такое впечатление, что эти двое прилетели с луны... Вам известно, сколько людей в стране живут за чертой бедности? Наши пособия по безработице нельзя сравнивать с европейскими, на них не выживешь, как и на наши пенсии. Если у людей отобрать работу, то как минимум половина не сможет приспособиться и выживать. Им придется грабить и убивать или умирать от голода.
Бизнес в Интернете также уйдет в минус, потому что потребительского спроса не будет. Вы не в курсе, что на первой волне карантина айтишники тоже сильно пострадали от уменьшения числа заказов? Продажи интернет-магазинов начали падать сразу после того, как людям уменьшили или перестали платить зарплату.
Lady_N
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 09:51

  zРадио написав:
  edvardd написав:к семейному врачу день, в день хрен попадёшь, и это просто с соплями...


Семейные врачи, при всем к ним уважении, стали просто передастами, которые чаще - по телефону, реже - после очной консультации направляют пациентов к профильным докторам. С этой работой в других странах неплохо справляются и координаторы страховых компаний. Причем с нагрузкой не 2 тыс человек на одного, а 50-100 тыс...

Реформа провалилась с первого же своего этапа - понятно безо всякой политики

К выбору семейного врача надо подходить также ответственно, как и к выбору политиков.
А те, кто выбирает клоуна, выбирает таких же врачей, а потом стонут, что реформа провалилась. Нет, реформа отличная

Я себе выбрал семейного не своего участкового терапевта, а другого.
Итог, могу к нему записаться на прием онлайн и попасть к нему на прием
Даже срочно, то день в день запросто
Консультации по телефону - без проблем
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 10:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Lady_N написав:Наши пособия по безработице нельзя сравнивать с европейскими, на них не выживешь,
знакомый обратился за пособием в разгар карантина и за 3 месяца не получил ни копейки, плюнул и нашел работу, то пособие ещё надо выбивать его не дают априори, если вы 6 месяцев до карантина находились заграницей (или ещё почему то не работали), чем бы там не хвастался премьер.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 10:30

  pesikot написав:
  zРадио написав:
  edvardd написав:к семейному врачу день, в день хрен попадёшь, и это просто с соплями...


Семейные врачи, при всем к ним уважении, стали просто передастами, которые чаще - по телефону, реже - после очной консультации направляют пациентов к профильным докторам. С этой работой в других странах неплохо справляются и координаторы страховых компаний. Причем с нагрузкой не 2 тыс человек на одного, а 50-100 тыс...

Реформа провалилась с первого же своего этапа - понятно безо всякой политики

К выбору семейного врача надо подходить также ответственно, как и к выбору политиков.
А те, кто выбирает клоуна, выбирает таких же врачей, а потом стонут, что реформа провалилась. Нет, реформа отличная

Я себе выбрал семейного не своего участкового терапевта, а другого.
Итог, могу к нему записаться на прием онлайн и попасть к нему на прием
Даже срочно, то день в день запросто
Консультации по телефону - без проблем

Как вся страна не поместится образно в процветающую "СКМ", так и на всех жителей хороших врачей в имеющейся системе не хватит.

Очень часто подобные ошибочные мнения (я смог, у меня всё Ок, поэтому пусть и остальные) фигурируют в качестве аргументов.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 10:41

detroytred
Плюс задача узнать, какой врач хороший, тоже не тривиальная.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 10:44

  detroytred написав:Как вся страна не поместится образно в процветающую "СКМ", так и на всех жителей хороших врачей в имеющейся системе не хватит.
Очень часто подобные ошибочные мнения (я смог, у меня всё Ок, поэтому пусть и остальные) фигурируют в качестве аргументов.


Это основной аргумент всех апологетов любой власти всех времен.
Власть прекрасна, но есть перегибы на местах и бестолковые люди не умеют пользоваться возможностями которыми власть в избытке их наделяет.
А по поводу семейной медицины в Украине имени У.Супрун и вообще нынешней медицины можно только посыпать голову пеплом.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 11:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Про укрепление иммунитета физнагрузками и закаливанием - смешно. Невежество и стереотипы. Те, кто вздумали ВНЕЗАПНО заняться физнагрузками и другими манипуляциями, от вашего иммунитета ничего не останется. Вы заболеете обязательно и хорошо, если пока простудой
beee
 
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