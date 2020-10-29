Кучинелли написав:Это ключевое противоречие, кот только некоторые ковиди..ы могут сказать вслух.Большинство из них пытается как шакалы выкрутить что то об ограничении прав, о падении производства,и подобные хитрости, скрывая основное недовольство материальными потерями.Да, потери эти не любит никто.Но для других людей стоит вопрос жизни.От голода умереть в стране невозможно, питание без деликатесов стоит очень дёшево.В валютной ветке уже осаждал выскочку. которой 1000$ в месяц не хватает.Предложил ей написать список . куда она их тратит.Отвертелась отговорками и упрёками хамства.А не хамить очень сложно, т к с деревьями не все умеют разговаривать.
Кстати, второй локдаун, даже если его повторить в строгости зеркально первому, не ударит по экономике в той же мере.
Умный бизнес (в том числе мелкий) быстро понял, что это не месяц-два, а годы, и адаптировался. Присмотрелся к онлайну, обзавелся необходимым ПО и транспортом для работы в условиях ограничений.
кто этим бакланам будет платить коммуналку, тем более повышенную, отопление там до 1го апреля,горячую воду и т.д., если реально жрать не на што будет???
Кучинелли написав:Это ключевое противоречие, кот только некоторые ковиди..ы могут сказать вслух.Большинство из них пытается как шакалы выкрутить что то об ограничении прав, о падении производства,и подобные хитрости, скрывая основное недовольство материальными потерями.Да, потери эти не любит никто.Но для других людей стоит вопрос жизни.От голода умереть в стране невозможно, питание без деликатесов стоит очень дёшево.
Кстати, второй локдаун, даже если его повторить в строгости зеркально первому, не ударит по экономике в той же мере.
Умный бизнес (в том числе мелкий) быстро понял, что это не месяц-два, а годы, и адаптировался. Присмотрелся к онлайну, обзавелся необходимым ПО и транспортом для работы в условиях ограничений.
Такое впечатление, что эти двое прилетели с луны... Вам известно, сколько людей в стране живут за чертой бедности? Наши пособия по безработице нельзя сравнивать с европейскими, на них не выживешь, как и на наши пенсии. Если у людей отобрать работу, то как минимум половина не сможет приспособиться и выживать. Им придется грабить и убивать или умирать от голода. Бизнес в Интернете также уйдет в минус, потому что потребительского спроса не будет. Вы не в курсе, что на первой волне карантина айтишники тоже сильно пострадали от уменьшения числа заказов? Продажи интернет-магазинов начали падать сразу после того, как людям уменьшили или перестали платить зарплату.
edvardd написав:к семейному врачу день, в день хрен попадёшь, и это просто с соплями...
Семейные врачи, при всем к ним уважении, стали просто передастами, которые чаще - по телефону, реже - после очной консультации направляют пациентов к профильным докторам. С этой работой в других странах неплохо справляются и координаторы страховых компаний. Причем с нагрузкой не 2 тыс человек на одного, а 50-100 тыс...
Реформа провалилась с первого же своего этапа - понятно безо всякой политики
К выбору семейного врача надо подходить также ответственно, как и к выбору политиков. А те, кто выбирает клоуна, выбирает таких же врачей, а потом стонут, что реформа провалилась. Нет, реформа отличная
Я себе выбрал семейного не своего участкового терапевта, а другого. Итог, могу к нему записаться на прием онлайн и попасть к нему на прием Даже срочно, то день в день запросто Консультации по телефону - без проблем
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Lady_N написав:Наши пособия по безработице нельзя сравнивать с европейскими, на них не выживешь,
знакомый обратился за пособием в разгар карантина и за 3 месяца не получил ни копейки, плюнул и нашел работу, то пособие ещё надо выбивать его не дают априори, если вы 6 месяцев до карантина находились заграницей (или ещё почему то не работали), чем бы там не хвастался премьер.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
edvardd написав:к семейному врачу день, в день хрен попадёшь, и это просто с соплями...
Семейные врачи, при всем к ним уважении, стали просто передастами, которые чаще - по телефону, реже - после очной консультации направляют пациентов к профильным докторам. С этой работой в других странах неплохо справляются и координаторы страховых компаний. Причем с нагрузкой не 2 тыс человек на одного, а 50-100 тыс...
Реформа провалилась с первого же своего этапа - понятно безо всякой политики
К выбору семейного врача надо подходить также ответственно, как и к выбору политиков. А те, кто выбирает клоуна, выбирает таких же врачей, а потом стонут, что реформа провалилась. Нет, реформа отличная
Я себе выбрал семейного не своего участкового терапевта, а другого. Итог, могу к нему записаться на прием онлайн и попасть к нему на прием Даже срочно, то день в день запросто Консультации по телефону - без проблем
Как вся страна не поместится образно в процветающую "СКМ", так и на всех жителей хороших врачей в имеющейся системе не хватит.
Очень часто подобные ошибочные мнения (я смог, у меня всё Ок, поэтому пусть и остальные) фигурируют в качестве аргументов.
detroytred написав:Как вся страна не поместится образно в процветающую "СКМ", так и на всех жителей хороших врачей в имеющейся системе не хватит. Очень часто подобные ошибочные мнения (я смог, у меня всё Ок, поэтому пусть и остальные) фигурируют в качестве аргументов.
Это основной аргумент всех апологетов любой власти всех времен. Власть прекрасна, но есть перегибы на местах и бестолковые люди не умеют пользоваться возможностями которыми власть в избытке их наделяет. А по поводу семейной медицины в Украине имени У.Супрун и вообще нынешней медицины можно только посыпать голову пеплом.
Про укрепление иммунитета физнагрузками и закаливанием - смешно. Невежество и стереотипы. Те, кто вздумали ВНЕЗАПНО заняться физнагрузками и другими манипуляциями, от вашего иммунитета ничего не останется. Вы заболеете обязательно и хорошо, если пока простудой