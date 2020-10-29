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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2062206320642065 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 34 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 11 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 9% 3 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 50% 17 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 9% 3 Всього голосів : 34 Додано: Суб 31 жов, 2020 00:23 zРадио написав: Кучинелли написав: Это ключевое противоречие, кот только некоторые ковиди..ы могут сказать вслух.Большинство из них пытается как шакалы выкрутить что то об ограничении прав, о падении производства,и подобные хитрости, скрывая основное недовольство материальными потерями.Да, потери эти не любит никто.Но для других людей стоит вопрос жизни.От голода умереть в стране невозможно, питание без деликатесов стоит очень дёшево.В валютной ветке уже осаждал выскочку. которой 1000$ в месяц не хватает.Предложил ей написать список . куда она их тратит.Отвертелась отговорками и упрёками хамства.А не хамить очень сложно, т к с деревьями не все умеют разговаривать. Это ключевое противоречие, кот только некоторые ковиди..ы могут сказать вслух.Большинство из них пытается как шакалы выкрутить что то об ограничении прав, о падении производства,и подобные хитрости, скрывая основное недовольство материальными потерями.Да, потери эти не любит никто.Но для других людей стоит вопрос жизни.От голода умереть в стране невозможно, питание без деликатесов стоит очень дёшево.В валютной ветке уже осаждал выскочку. которой 1000$ в месяц не хватает.Предложил ей написать список . куда она их тратит.Отвертелась отговорками и упрёками хамства.А не хамить очень сложно, т к с деревьями не все умеют разговаривать.



Кстати, второй локдаун, даже если его повторить в строгости зеркально первому, не ударит по экономике в той же мере.



Умный бизнес (в том числе мелкий) быстро понял, что это не месяц-два, а годы, и адаптировался. Присмотрелся к онлайну, обзавелся необходимым ПО и транспортом для работы в условиях ограничений.



Кстати, второй локдаун, даже если его повторить в строгости зеркально первому, не ударит по экономике в той же мере.Умный бизнес (в том числе мелкий) быстро понял, что это не месяц-два, а годы, и адаптировался. Присмотрелся к онлайну, обзавелся необходимым ПО и транспортом для работы в условиях ограничений.

кто этим бакланам будет платить коммуналку, тем более повышенную, отопление там до 1го апреля,горячую воду и т.д., если реально жрать не на што будет??? кто этим бакланам будет платить коммуналку, тем более повышенную, отопление там до 1го апреля,горячую воду и т.д., если реально жрать не на што будет??? барабашов Повідомлень: 1860 З нами з: 16.06.15 Подякував: 186 раз. Подякували: 155 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 жов, 2020 09:50 zРадио написав: Кучинелли написав: Это ключевое противоречие, кот только некоторые ковиди..ы могут сказать вслух.Большинство из них пытается как шакалы выкрутить что то об ограничении прав, о падении производства,и подобные хитрости, скрывая основное недовольство материальными потерями.Да, потери эти не любит никто.Но для других людей стоит вопрос жизни.От голода умереть в стране невозможно, питание без деликатесов стоит очень дёшево. Это ключевое противоречие, кот только некоторые ковиди..ы могут сказать вслух.Большинство из них пытается как шакалы выкрутить что то об ограничении прав, о падении производства,и подобные хитрости, скрывая основное недовольство материальными потерями.Да, потери эти не любит никто.Но для других людей стоит вопрос жизни.От голода умереть в стране невозможно, питание без деликатесов стоит очень дёшево.



Кстати, второй локдаун, даже если его повторить в строгости зеркально первому, не ударит по экономике в той же мере.



Умный бизнес (в том числе мелкий) быстро понял, что это не месяц-два, а годы, и адаптировался. Присмотрелся к онлайну, обзавелся необходимым ПО и транспортом для работы в условиях ограничений.



Кстати, второй локдаун, даже если его повторить в строгости зеркально первому, не ударит по экономике в той же мере.Умный бизнес (в том числе мелкий) быстро понял, что это не месяц-два, а годы, и адаптировался. Присмотрелся к онлайну, обзавелся необходимым ПО и транспортом для работы в условиях ограничений.

Такое впечатление, что эти двое прилетели с луны... Вам известно, сколько людей в стране живут за чертой бедности? Наши пособия по безработице нельзя сравнивать с европейскими, на них не выживешь, как и на наши пенсии. Если у людей отобрать работу, то как минимум половина не сможет приспособиться и выживать. Им придется грабить и убивать или умирать от голода.

Бизнес в Интернете также уйдет в минус, потому что потребительского спроса не будет. Вы не в курсе, что на первой волне карантина айтишники тоже сильно пострадали от уменьшения числа заказов? Продажи интернет-магазинов начали падать сразу после того, как людям уменьшили или перестали платить зарплату. Такое впечатление, что эти двое прилетели с луны... Вам известно, сколько людей в стране живут за чертой бедности? Наши пособия по безработице нельзя сравнивать с европейскими, на них не выживешь, как и на наши пенсии. Если у людей отобрать работу, то как минимум половина не сможет приспособиться и выживать. Им придется грабить и убивать или умирать от голода.Бизнес в Интернете также уйдет в минус, потому что потребительского спроса не будет. Вы не в курсе, что на первой волне карантина айтишники тоже сильно пострадали от уменьшения числа заказов? Продажи интернет-магазинов начали падать сразу после того, как людям уменьшили или перестали платить зарплату. Lady_N Повідомлень: 77 З нами з: 05.07.20 Подякував: 21 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 жов, 2020 09:51 zРадио написав: edvardd написав: к семейному врачу день, в день хрен попадёшь, и это просто с соплями... к семейному врачу день, в день хрен попадёшь, и это просто с соплями...



Семейные врачи, при всем к ним уважении, стали просто передастами, которые чаще - по телефону, реже - после очной консультации направляют пациентов к профильным докторам. С этой работой в других странах неплохо справляются и координаторы страховых компаний. Причем с нагрузкой не 2 тыс человек на одного, а 50-100 тыс...



Реформа провалилась с первого же своего этапа - понятно безо всякой политики Семейные врачи, при всем к ним уважении, стали просто передастами, которые чаще - по телефону, реже - после очной консультации направляют пациентов к профильным докторам. С этой работой в других странах неплохо справляются и координаторы страховых компаний. Причем с нагрузкой не 2 тыс человек на одного, а 50-100 тыс...Реформа провалилась с первого же своего этапа - понятно безо всякой политики

К выбору семейного врача надо подходить также ответственно, как и к выбору политиков.

А те, кто выбирает клоуна, выбирает таких же врачей, а потом стонут, что реформа провалилась. Нет, реформа отличная



Я себе выбрал семейного не своего участкового терапевта, а другого.

Итог, могу к нему записаться на прием онлайн и попасть к нему на прием

Даже срочно, то день в день запросто

Консультации по телефону - без проблем К выбору семейного врача надо подходить также ответственно, как и к выбору политиков.А те, кто выбирает клоуна, выбирает таких же врачей, а потом стонут, что реформа провалилась. Нет, реформа отличнаяЯ себе выбрал семейного не своего участкового терапевта, а другого.Итог, могу к нему записаться на прием онлайн и попасть к нему на приемДаже срочно, то день в день запростоКонсультации по телефону - без проблем "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5452 З нами з: 31.08.09 Подякував: 358 раз. Подякували: 1090 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 жов, 2020 10:27 Re: Эпидемия коронавируса в мире Lady_N написав: Наши пособия по безработице нельзя сравнивать с европейскими, на них не выживешь, Наши пособия по безработице нельзя сравнивать с европейскими, на них не выживешь, знакомый обратился за пособием в разгар карантина и за 3 месяца не получил ни копейки, плюнул и нашел работу, то пособие ещё надо выбивать его не дают априори, если вы 6 месяцев до карантина находились заграницей (или ещё почему то не работали), чем бы там не хвастался премьер. знакомый обратился за пособием в разгар карантина и за 3 месяца не получил ни копейки, плюнул и нашел работу, то пособие ещё надо выбивать его не дают априори, если вы 6 месяцев до карантина находились заграницей (или ещё почему то не работали), чем бы там не хвастался премьер. верю в евро... по 1,4

не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat vitaliian

Повідомлень: 4852 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1024 раз. Подякували: 1394 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 жов, 2020 10:30 pesikot написав: zРадио написав: edvardd написав: к семейному врачу день, в день хрен попадёшь, и это просто с соплями... к семейному врачу день, в день хрен попадёшь, и это просто с соплями...



Семейные врачи, при всем к ним уважении, стали просто передастами, которые чаще - по телефону, реже - после очной консультации направляют пациентов к профильным докторам. С этой работой в других странах неплохо справляются и координаторы страховых компаний. Причем с нагрузкой не 2 тыс человек на одного, а 50-100 тыс...



Реформа провалилась с первого же своего этапа - понятно безо всякой политики Семейные врачи, при всем к ним уважении, стали просто передастами, которые чаще - по телефону, реже - после очной консультации направляют пациентов к профильным докторам. С этой работой в других странах неплохо справляются и координаторы страховых компаний. Причем с нагрузкой не 2 тыс человек на одного, а 50-100 тыс...Реформа провалилась с первого же своего этапа - понятно безо всякой политики

К выбору семейного врача надо подходить также ответственно, как и к выбору политиков.

А те, кто выбирает клоуна, выбирает таких же врачей, а потом стонут, что реформа провалилась. Нет, реформа отличная



Я себе выбрал семейного не своего участкового терапевта, а другого.

Итог, могу к нему записаться на прием онлайн и попасть к нему на прием

Даже срочно, то день в день запросто

Консультации по телефону - без проблем К выбору семейного врача надо подходить также ответственно, как и к выбору политиков.А те, кто выбирает клоуна, выбирает таких же врачей, а потом стонут, что реформа провалилась. Нет, реформа отличнаяЯ себе выбрал семейного не своего участкового терапевта, а другого.Итог, могу к нему записаться на прием онлайн и попасть к нему на приемДаже срочно, то день в день запростоКонсультации по телефону - без проблем

Как вся страна не поместится образно в процветающую "СКМ", так и на всех жителей хороших врачей в имеющейся системе не хватит.



Очень часто подобные ошибочные мнения (я смог, у меня всё Ок, поэтому пусть и остальные) фигурируют в качестве аргументов. Как вся страна не поместится образно в процветающую "СКМ", так и на всех жителей хороших врачей в имеющейся системе не хватит.Очень часто подобные ошибочные мнения (я смог, у меня всё Ок, поэтому пусть и остальные) фигурируют в качестве аргументов. detroytred

Повідомлень: 23317 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1940 раз. Подякували: 3244 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 жов, 2020 10:41 detroytred

Плюс задача узнать, какой врач хороший, тоже не тривиальная. ЛАД 2 Повідомлень: 17467 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4574 раз. Подякували: 4258 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 жов, 2020 10:44 detroytred написав: Как вся страна не поместится образно в процветающую "СКМ", так и на всех жителей хороших врачей в имеющейся системе не хватит.

Очень часто подобные ошибочные мнения (я смог, у меня всё Ок, поэтому пусть и остальные) фигурируют в качестве аргументов. Как вся страна не поместится образно в процветающую "СКМ", так и на всех жителей хороших врачей в имеющейся системе не хватит.Очень часто подобные ошибочные мнения (я смог, у меня всё Ок, поэтому пусть и остальные) фигурируют в качестве аргументов.



Это основной аргумент всех апологетов любой власти всех времен.

Власть прекрасна, но есть перегибы на местах и бестолковые люди не умеют пользоваться возможностями которыми власть в избытке их наделяет.

А по поводу семейной медицины в Украине имени У.Супрун и вообще нынешней медицины можно только посыпать голову пеплом. Это основной аргумент всех апологетов любой власти всех времен.Власть прекрасна, но есть перегибы на местах и бестолковые люди не умеют пользоваться возможностями которыми власть в избытке их наделяет.А по поводу семейной медицины в Украине имени У.Супрун и вообще нынешней медицины можно только посыпать голову пеплом. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4248 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 733 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 жов, 2020 11:09 Re: Эпидемия коронавируса в мире Про укрепление иммунитета физнагрузками и закаливанием - смешно. Невежество и стереотипы. Те, кто вздумали ВНЕЗАПНО заняться физнагрузками и другими манипуляциями, от вашего иммунитета ничего не останется. Вы заболеете обязательно и хорошо, если пока простудой beee Повідомлень: 97 З нами з: 26.11.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2062206320642065 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Чет 29 жов, 2020 16:28