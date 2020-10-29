RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2063206420652066

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 34
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
11
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
3
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
50%
17
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
9%
3
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 13:15

барабашов кто этим бакланам будет платить коммуналку, тем более повышенную, отопление там до 1го апреля,горячую воду и т.д., если реально жрать не на што будет???

У меня по этим поводам есть предложения, но я не принимал уч в выборах ни на какой пост :D
- высчитывать с ЗП, всё и у всех. чтобы гниды не могли тратить на то. что вани хатять
- отключать индивидуально неплательщиков. как это было очень давно, обрезать трубы, пломбировать и т д.К сож счас просто накапливают огромные долги и причитают ай ай.А потом весь дом или район отх ерачат.И страдают все остальные.
- посмотри по сторонам, как люди тратят деньги.есть они у них и в достаточном колве.Кроме разве что единиц.Просто нужно их заставить платить сначала по счетам а потом по хотелкам.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 470
З нами з: 30.11.17
Подякував: 116 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 13:18

Lady_N
Марсианка, ты в команде ветки и апки.Уже сказано. что с вами сложно разговаривать.Полгода продержаться смогут все или практически все.Конечно если запросы велики, то это проблема.Но она проблема того чьи запросы.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 470
З нами з: 30.11.17
Подякував: 116 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 13:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  pesikot написав:Я себе выбрал семейного не своего участкового терапевта, а другого.Итог, могу к нему записаться на прием онлайн и попасть к нему на приемДаже срочно, то день в день запростоКонсультации по телефону - без проблем

А у меня вообще не было выбора.Всё было занято и чудом в одном месте приняли.В тот момент было важно просто вообще хоть куда то приткнуться. чтобы можно было обратиться и не остаться за бортом.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 470
З нами з: 30.11.17
Подякував: 116 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 13:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vetka написав:Памперсы пусть вся шобла с Банковой меняет, начиная с Кравчука, и заканчивая Степановым, которые нажраться никак не могут, развалили всё и разворовали. Отдельно Супрун пусть толчки дезинфицирует.


Согласен.Нет у нас и не было толковых руководятелов.Все они в ответе за разруху в стране.У них нужно всё забрать и разделить :D , можно даже освободить от толчков за эти деньги.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 470
З нами з: 30.11.17
Подякував: 116 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2063206420652066
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 725, 726, 727
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7260 1667577
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2020 16:28
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.