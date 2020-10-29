барабашов кто этим бакланам будет платить коммуналку, тем более повышенную, отопление там до 1го апреля,горячую воду и т.д., если реально жрать не на што будет???
У меня по этим поводам есть предложения, но я не принимал уч в выборах ни на какой пост - высчитывать с ЗП, всё и у всех. чтобы гниды не могли тратить на то. что вани хатять - отключать индивидуально неплательщиков. как это было очень давно, обрезать трубы, пломбировать и т д.К сож счас просто накапливают огромные долги и причитают ай ай.А потом весь дом или район отх ерачат.И страдают все остальные. - посмотри по сторонам, как люди тратят деньги.есть они у них и в достаточном колве.Кроме разве что единиц.Просто нужно их заставить платить сначала по счетам а потом по хотелкам.
ПС всё написанное относится к большинству. но возможно есть категории. к кот нужен индивидуальный подход, это нужно учитывать.
Востаннє редагувалось Кучинелли в Суб 31 жов, 2020 13:31, всього редагувалось 1 раз.
Lady_N Марсианка, ты в команде ветки и апки.Уже сказано. что с вами сложно разговаривать.Полгода продержаться смогут все или практически все.Конечно если запросы велики, то это проблема.Но она проблема того чьи запросы.
pesikot написав:Я себе выбрал семейного не своего участкового терапевта, а другого.Итог, могу к нему записаться на прием онлайн и попасть к нему на приемДаже срочно, то день в день запростоКонсультации по телефону - без проблем
А у меня вообще не было выбора.Всё было занято и чудом в одном месте приняли.В тот момент было важно просто вообще хоть куда то приткнуться. чтобы можно было обратиться и не остаться за бортом.
vetka написав:Памперсы пусть вся шобла с Банковой меняет, начиная с Кравчука, и заканчивая Степановым, которые нажраться никак не могут, развалили всё и разворовали. Отдельно Супрун пусть толчки дезинфицирует.
Согласен.Нет у нас и не было толковых руководятелов.Все они в ответе за разруху в стране.У них нужно всё забрать и разделить , можно даже освободить от толчков за эти деньги.