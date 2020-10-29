Додано: Суб 31 жов, 2020 13:15

кто этим бакланам будет платить коммуналку, тем более повышенную, отопление там до 1го апреля,горячую воду и т.д., если реально жрать не на што будет???У меня по этим поводам есть предложения, но я не принимал уч в выборах ни на какой пост- высчитывать с ЗП, всё и у всех. чтобы гниды не могли тратить на то. что вани хатять- отключать индивидуально неплательщиков. как это было очень давно, обрезать трубы, пломбировать и т д.К сож счас просто накапливают огромные долги и причитают ай ай.А потом весь дом или район отх ерачат.И страдают все остальные.- посмотри по сторонам, как люди тратят деньги.есть они у них и в достаточном колве.Кроме разве что единиц.Просто нужно их заставить платить сначала по счетам а потом по хотелкам.ПС всё написанное относится к большинству. но возможно есть категории. к кот нужен индивидуальный подход, это нужно учитывать.